Tragedie cumplită: o fetiță de 3 ani a murit în timp ce se afla în grija bonei. Cum s-a produs incidentul

O fetiță de 3 ani din Florida a murit la patru zile după ce poliția din Boynton Beach a declarat că a fost găsită inconștientă, cu capul blocat într-un loc de joacă.

Cum s-a produs incidentul

O familie din Florida își plânge fiica în vârstă de 3 ani, după ce, potrivit poliției, fetița a rămas blocată într-un set de joacă cu bucătărie, potrivit Fox News.

Anchetatorii au declarat că fetița de 3 ani și fratele ei se aflau la domiciliul unei bone și a soțului ei în momentul în care s-a produs incidentul. Potrivit poliției din Boynton Beach, bona părăsise locuința și lăsase copiii în grija soțului acesteia.

În timp ce copiii se jucau la parter, soțul a rămas la etaj, verificându-i periodic, au precizat autoritățile. Bărbatul a găsit-o pe fetiță cu capul blocat în locul de joacă, a declarat poliția. Soțul a eliberat-o pe fetiță și a început imediat să-i acorde primul ajutor până la sosirea echipajelor de urgență. Copila a fost transportată la un spital local, aflat în stare critică.

Patru zile mai târziu, Briella a fost declarată decedată la spital, a confirmat marți Departamentul de Poliție din Boynton Beach pentru ziarul The Post. Moartea fetiței a fost declarată accidentală de către medicul legist al județului Palm Beach.

Familia se pregătește de înmormântare

Într-o campanie GoFundMe lansată după moartea lui Briella, cei dragi au descris-o pe fetiță drept „o lumină strălucitoare în viețile atâtor oameni”.

Organizatorii campaniei au precizat că donațiile vor ajuta familia să acopere cheltuielile legate de înmormântare, în timp ce aceștia încearcă să facă față acestei pierderi devastatoare.

„Va fi iubită pentru totdeauna, ne va lipsi pentru totdeauna și va rămâne pentru totdeauna în inimile noastre”, este menționat în campanie.

Fox News Digital a contactat Biroul Medicului Legist din județul Palm Beach pentru a afla cauza și circumstanțele decesului fetiței, dar nu a primit un răspuns imediat. Autoritățile nu au anunțat nicio acuzație penală, iar ancheta este încă în curs.