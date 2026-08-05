O bucată dintr-o rachetă SpaceX s-a prăbușit pe Lună. NASA va publica imagini cu locul impactului

NASA estimează că treapta superioară a unei rachete SpaceX s-a prăbușit pe Lună în cursul dimineții de miercuri, potrivit calculelor realizate de astronomi. Impactul, despre care se crede că a format un nou crater lunar, este considerat de oamenii de știință o oportunitate importantă pentru cercetare, dar readuce în atenție și problema deșeurilor spațiale.

Conform estimărilor, după consumarea combustibilului, treapta superioară a rachetei avea o masă de aproximativ 4.000 de kilograme.

Impactul ar fi avut loc cu aproape 9.000 km/h

Astronomii estimează că fragmentul a lovit suprafața Lunii în emisfera nordică, în apropierea craterului Einstein, cu o viteză de aproximativ 8.690 de kilometri pe oră.

Reprezentanții NASA au transmis că impactul nu reprezintă niciun pericol pentru Pământ.

„Nu există niciun pericol pentru Pământ”, a declarat purtătorul de cuvânt al agenției, Jimi Russell, citat de BBC.

NASA a precizat că va continua să urmărească traseul rachetei și va analiza ulterior locul impactului în scopuri științifice.

Până în acest moment, nicio navă spațială aflată pe orbita Lunii nu a reușit să surprindă coliziunea în timp real.

Primele imagini sunt așteptate după analiza datelor

Oamenii de știință vor compara imaginile realizate înainte și după impact pentru a identifica noul crater. Procesul necesită timp, iar verificarea datelor poate dura câteva zile.

Sonda sud-coreeană Danuri a trecut în apropierea locului impactului cu puțin timp înainte de producerea acestuia, însă echipa misiunii a anunțat că eventualele imagini sau înregistrări vor fi făcute publice doar după finalizarea analizelor.

În perioada următoare, sonda Lunar Reconnaissance Orbiter a NASA va fi poziționată pentru a fotografia zona în care se presupune că s-a produs impactul.

Și telescoapele terestre din Statele Unite au încercat să surprindă momentul, însă confirmarea observațiilor și procesarea imaginilor necesită mai multe ore sau chiar zile.

Cercetătorii atrag atenția asupra deșeurilor spațiale

Dr. Matt Bothwell, astronom la Universitatea din Cambridge, a descris impactul drept „un mic experiment ingenios pe Lună”, însă a avertizat că problema deșeurilor spațiale devine tot mai serioasă.

Potrivit acestuia, în următoarele decenii, spațiul din jurul Pământului ar putea deveni atât de aglomerat încât deplasarea către alte destinații să fie mult mai dificilă.

Racheta Falcon 9 a fost lansată în ianuarie anul trecut pentru a transporta două module de aterizare lunare. În timp ce prima treaptă a revenit pe Pământ, treapta superioară a rămas în spațiu pentru a continua propulsarea modulelor.

Reprezentanții SpaceX au explicat că, în mod normal, pentru astfel de misiuni sunt efectuate manevre care respectă normele și reglementările în vigoare. Potrivit Juliannăi Scheiman, directoarea programelor științifice și Dragon ale NASA la SpaceX, o combinație între activitatea solară și forțele gravitaționale a modificat însă traiectoria treptei superioare, aceasta ajungând pe un traseu de impact cu Luna.

Cercetătorii consideră că evenimentul va oferi informații importante despre localizarea impacturilor pe suprafața lunară, dinamica prafului și a particulelor rezultate în urma coliziunilor, precum și despre riscurile generate de deșeurile spațiale artificiale.

NASA intenționează să dezvolte în viitor o prezență umană susținută pe Lună, iar o mai bună înțelegere a acestor fenomene este considerată esențială pentru viitoarele misiuni.