 Mire obligat să rămână în aeroport după ce zborul a fost suprarezervat. Soția a plecat singură în luna de miere
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Mire obligat să rămână în aeroport după ce zborul a fost suprarezervat. Soția a plecat singură în luna de miere

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Luna de miere, una dintre cele mai așteptate experiențe pentru orice cuplu proaspăt căsătorit, s-a transformat într-o situație neașteptată pentru doi britanici care urmau să își petreacă vacanța în Muntenegru. Din cauza unei suprarezervări operate de compania aeriană, mirele nu a mai fost lăsat să urce în avion, în timp ce soția sa a fost nevoită să plece singură spre destinație. Cei doi s-au reîntâlnit abia după aproape o zi, iar experiența le-a umbrit începutul căsniciei.

Mire obligat să rămână în aeroport după ce zborul a fost suprarezervat.
Mire obligat să rămână în aeroport după ce zborul a fost suprarezervat.

Suprarezervarea zborului le-a dat peste cap planurile

Andy și Katya Wedlake aveau bilete pentru un zbor programat în dimineața zilei de 26 iulie, de pe aeroportul Gatwick din Londra către Tivat, în Muntenegru, unde urmau să își petreacă luna de miere.

Ajunși la ghișeul companiei easyJet din Terminalul Nord, cei doi au primit însă o veste neașteptată. „Suprarezervaseră zborul. Ne puteau da locuri doar după închiderea îmbarcării şi doar dacă alţi pasageri nu mai plecau”, au povestit ei.

În cele din urmă, doar un singur loc s-a eliberat pe zborul din acea zi, iar cuplul spera că va fi reprogramat împreună pentru cursa următoare.

Soția a urcat în avion, iar mirele a rămas în urmă

Potrivit lui Andy Wedlake, reprezentanții companiei aeriene le-au explicat că unul dintre ei trebuie să accepte locul disponibil. În caz contrar, ambii riscau să fie considerați absenți la îmbarcare.

Altfel am fi fost consideraţi «no show» şi am fi pierdut orice drept la reprogramare şi la compensaţii. Aşa că soţia mea s-a urcat în avion, iar eu am rămas în urmă”, a povestit bărbatul.

Astfel, Katya a ajuns singură în Muntenegru, în timp ce soțul ei s-a întors la Londra și a fost reprogramat pentru un zbor abia în ziua următoare. Cei doi s-au reîntâlnit după aproximativ 21 de ore, potrivit publicației The Telegraph.

Compania aeriană și-a cerut scuze după incident

Reprezentanții easyJet au explicat că practica suprarezervării este utilizată doar pentru un număr redus de zboruri și are rolul de a optimiza gradul de ocupare al aeronavelor.

Contribuim la menţinerea unor tarife mai mici pentru toată lumea”, au transmis reprezentanții companiei.

Ulterior, operatorul aerian a recunoscut că, în acest caz, situația putea fi gestionată diferit.

Ne pare rău că nu s-a făcut o excepţie pentru a-i rezerva împreună pe un zbor alternativ, mai ales că era o călătorie specială. De atunci, i-am contactat pe domnul şi doamna Wedlake pentru a ne cere scuze și pentru a le oferi compensaţia datorată şi un gest de bunăvoinţă”.

Despăgubirea oferită nu îl mulțumește pe mire

Conform legislației privind drepturile pasagerilor aerieni, Andy Wedlake are dreptul la o despăgubire de 350 de lire sterline pentru refuzul îmbarcării.

Cu toate acestea, bărbatul consideră că suma nu reflectă impactul emoțional al incidentului.

Pentru mine nu acoperă stresul, tristeţea de a fi despărţit de noua mea soţie, pierderea unei zile întregi în Tivat sau timpul irosit”.

Suprarezervarea zborurilor, o practică legală, dar controversată

Suprarezervarea biletelor este o practică folosită de numeroase companii aeriene, care mizează pe faptul că o parte dintre pasageri nu se vor prezenta la îmbarcare. Deși este permisă în anumite condiții, astfel de situații pot crea inconveniente majore pentru călători, mai ales atunci când este vorba despre vacanțe planificate cu mult timp înainte sau evenimente speciale, precum luna de miere.

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