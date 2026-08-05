 Primăria Capitalei a adoptat 25 de măsuri de reducere a consumului de energie. Ce a transmis Ciprian Ciucu
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Primăria Capitalei a adoptat 25 de măsuri de reducere a consumului de energie. Ce a transmis Ciprian Ciucu

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Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat pe pagina oficială a Primăriei 25 de măsuri pentru prevenirea consumului de energie electrică. Decizia vine după ce seceta de pe Dunăre a dus la închiderea Unității 1 a Centralei de la Cernavodă.

25 de măsuri de reducere a energiei au fost adoptate/sursă foto: arhivă
25 de măsuri de reducere a energiei au fost adoptate/sursă foto: arhivă

Ce măsuri au fost adoptate

Reprezentanții Primăriei Capitalei au anunțat pe rețelele sociale cele 25 de măsuri care vor fi aplicate începând de astăzi, 5 august, pentru a reduce consumul de energie la nivel de municipiu. 

Decizia vine după declararea stării de alertă la nivel național pentru întreaga lună august, în contextul scăderii producției de energie și secării Dunării. Intervalul critic este 20:00–23:00, când consumul atinge vârful, însă unele măsuri vor fi aplicate pe perioade mai lungi. Primarul general Ciprian Ciucu a discutat cu marile companii municipale, fiecare fiind obligată să propună soluții de reducere a consumului. Municipalitatea susține că serviciile publice nu vor fi afectate.

STB

Astfel, autobuzele electrice nu vor mai fi încărcate între 19:30-23:00, nu se va mai porni aerul condiționat, vor fi reduse sau amânate operațiunile de spălare și lucrările cu aer comprimat, iar activitățile de mentenanță programate seara vor fi mutate în alte intervale.

Iluminatul în hale va fi redus, iar cel de pe platformele de parcare va porni după ora 22:00.

C.M Termoenergetica București

Compania va opri pompele pentru ridicarea presiunii, furnizând apa caldă menajeră doar prin presiunea din rețeaua de apă rece. Alte pompe de recirculare și presiune vor fi reduse sau reprogramate. Climatizarea va fi limitată în sediile administrative, iar iluminatul neesențial va fi oprit.

Compania Municipială Iluminat public București

Compania Municipală Iluminat Public va diminua cu circa 30% intensitatea aparatelor LED conectate la sistemul de telegestiune. Modificarea orelor de aprindere nu va fi aplicată imediat din cauza procedurilor contractuale.

Poliția Locală și sediul Primăriei Municipiului București

Poliția Locală va notifica operatorii privați de publicitate să oprească ecranele digitale și iluminatul reclamelor între 20:00 și 21:00, pe tot parcursul lunii august.

Iluminatul ornamental și cel din curtea interioară vor fi oprite noaptea, iar după program se vor stinge luminile de pe holuri. Sistemul de răcire va funcționa la capacitate redusă, iar mașinile electrice nu vor fi încărcate noaptea sau în intervalul critic.

Administrația Domeniului Public a Municipiului București

Administrația Domeniului Public va reduce iluminatul în sedii, parcuri, cimitire și crematorii. Direcția Generală de Asistență Socială va limita iluminatul interior și exterior, va opri electrocasnicele neesențiale după program și va reduce utilizarea aerului condiționat. Activitățile cu consum mare vor fi mutate în afara intervalului critic.

Instituțiile culturale ale Capitalei- Biblioteca Metropolitană, Muzeul Municipiului București, ARCUB, Circul Metropolitan, Opera Comică pentru Copii și cele zece teatre — vor opri iluminatul interior și exterior pe timpul nopții și vor limita climatizarea. În spațiile nefolosite, aerul condiționat va fi oprit inclusiv ziua. Unele teatre vor grupa angajații în mai puține zone climatizate. La finalul programului, calculatoarele și dispozitivele electronice vor fi deconectate pentru a evita consumul în repaus.

„Fiecare dintre dumneavoastră puteți contribui, acasă sau la serviciu, prin mici măsuri de reducere a consumului de curent. Vor face diferența, în bine, atât la nivel național, cât și în propriul buzunar”, au declarat reprezentanții PMB.

Alte primării vor reduce și ele consumul

  Primăria Sectorului 6 se alătură inițiativei de a reduce consumul de energie, așa că parcurile și locurile de joacă vor avea iluminatul redus cu 50% din capacitatea maximă  

Reprezentanţii instituţiei au precizat, marţi, într-o postare pe Facebook, că iluminatul nu va fi oprit, ci este doar o măsură de economisire a electricității, într-un moment de criză energetică.

„Parcurile şi locurile de joacă vor rămâne funcţionale şi sigure pentru comunitate. Este o măsură de responsabilitate, prin care reducem consumul de energie electrică şi folosim mai eficient resursele, fără să renunţăm la confortul şi siguranţa celor care petrec timp în aceste spaţii. (...) Fiecare gest responsabil contează. Folosim energia cu măsură şi administrăm resursele comunităţii cu grijă", au adăugat reprezentanţii autorităţii locale.

Potrivit Antena3, alte primării din țară s-au alăturat acestei inițiative de salvare a energiei. Iași este cuprins de beznă completă după ora 12:00 noaptea, iar municipiul Roman a redus timpul de funcționare al iluminatului public.

„Am redus perioada de la aprindere până la stingerea iluminatului public cu 20 de minute seara și sigur închidem mai devreme dimineața și acasă, adică în momentul în care mă uit la televizor, nu am și lumina aprinsă. Dacă citesc, folosesc lampa. Adică încercăm în acest moment să fim solidari”, a spus primarul Romanului, la Antena 3 CNN. 

Începând cu 5 august 2026, iluminatul public din comuna Vintilă Vodă, Buzău, va fi întrerupt pe termen nedeterminat, până când situația financiară va permite redarea energiei electrice. Autoritățile locale subliniază că decizia nu a fost luată cu ușurință, însă este considerată necesară pentru a asigura funcționarea celorlalte servicii publice esențiale și pentru a menține echilibrul bugetar.

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