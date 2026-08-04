Când a împlinit 85 de ani, s-a pozat sexy în cadă! Sărbătorita, invadată de complimente!

Vârsta nu-i decât un număr pentru Martha Stewart, care și-a surprins fanii cu o apariție spectaculoasă cu ocazia împlinirii a 85 de ani.

Celebra vedetă americană a publicat pe rețelele de socializare o fotografie în care pozează relaxată într-un jacuzzi, la impresionanta sa proprietate din Bedford, Connecticut, iar reacțiile admiratorilor nu au întârziat să apară. Comentariile au fost pline de complimente, mulți lăudându-i eleganța, încrederea și aspectul impecabil.

Martha Stewart nu este la prima fotografie care atrage atenția. Anul trecut, ea le-a explicat urmăritorilor de pe TikTok câteva dintre secretele unei imagini reușite. Potrivit vedetei, telefonul trebuie ținut mai sus, gâtul pus în valoare, fotografia realizată în modul portret, iar lumina trebuie să evidențieze frumusețea naturală a pielii. Ați înțeles?

Cert e că stilul de viață al vedetei contribuie din plin la forma de invidiat pe care o afișează. Stewart consumă exclusiv alimente organice, face cursuri private de Pilates de trei ori pe săptămână și apelează constant la masaje și ședințe de chiropractică pentru a se menține în cea mai bună formă.

Aniversarea a fost marcată și printr-un videoclip emoționant în care numeroase vedete i-au transmis mesaje de felicitare. Printre acestea s-au numărat Kris Jenner și Khloé Kardashian, care au descris-o drept o adevărată sursă de inspirație. Comica Chelsea Handler, aflată la Madrid, i-a transmis că este „o legendă”, în timp ce baschetbalistul Jalen Brunson i-a urat o zi minunată și i-a mărturisit afecțiunea sa.

Nici celebrul producător muzical Benny Blanco, soțul Selenei Gomez, nu a lipsit din șirul celebrităților care au felicitat-o pe sărbătorită, spunând în glumă că și-ar dori să bea „Martharitas” (n.r. un joc de cuvinte între „Martha” și „Martini”) cu ea până târziu în noapte. De asemenea, renumiți bucătari precum Gordon Ramsay, Guy Fieri, Eric Ripert și Daniel Boulud i-au transmis urări călduroase.

La 85 de ani, Martha Stewart demonstrează că eleganța, încrederea în sine și dorința de a te bucura de viață nu au vârstă, iar fotografia ei aniversară a devenit rapid unul dintre cele mai comentate momente mondene ale verii.

foto - Profimedia, Instagram