 Romy Schneider, actrița care a „rescris‟ povestea din spatele celebrei împărătese Sissi
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Romy Schneider, actrița care a „rescris‟ povestea din spatele celebrei împărătese Sissi

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Frumusețea, talentul și eleganța au transformat-o într-un simbol al cinematografiei europene. Deși milioane de spectatori au identificat-o pentru totdeauna cu împărăteasa Sissi, viața lui Romy Schneider a fost marcată de succes răsunător, iubiri complicate și tragedii care au lăsat urme adânci.

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La mai bine de patru decenii de la dispariția sa, Romy Schneider continuă să fie una dintre cele mai admirate actrițe din istoria cinematografiei europene. Rolul împărătesei Elisabeta a Austriei, cunoscută în întreaga lume drept Sissi, a transformat-o într-o vedetă internațională încă din adolescență și i-a adus un succes uriaș. Dincolo de imaginea prințesei perfecte de pe ecran, însă, s-a aflat o femeie sensibilă, care a cunoscut atât gloria artistică, cât și marile încercări ale vieții. Povestea ei rămâne una dintre cele mai emoționante din istoria filmului european.

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Fenomenul Sissi i-a adus strălucirea, dar și captivitatea

Succesul fulminant al lui Romy Schneider a început odată cu rolul din trilogia „Sissi‟ (1955–1957), în care a dat viață tinerei împărătese Elisabeta a Austriei. Filmele, produse într-o perioadă în care Europa avea nevoie de vis și romantism, au captivat milioane de spectatori prin fastul imperial, costumele somptuoase și, mai ales, prin farmecul inocent și grația magnetică a lui Romy. În „Sissi‟, actrița a devenit un simbol al feminității ideale: pură, elegantă, nobilă, aproape ireală. Acest rol i-a adus celebritate internațională și a transformat-o, la doar 18 ani, într-un fenomen cultural, adorat de publicul german și austriac. Însă dincolo de strălucirea ecranului, Romy simțea că imaginea „împărătesei perfecte‟ o limita profund ca artistă. Sissi i-a oferit recunoaștere, dar și eticheta unei dulceți imposibil de înlăturat. De aceea, mai târziu, avea să fugă – simbolic și geografic – către Franța, în căutarea adevăratei sale voci ca actriță.

În trilogia „Sissi‟ (1955–1957) a întruchipat-o pe Împărăteasa Elisabeta a Austriei, însă aceste filme, deși i-au adus lui Romy o celebritate imensă în rândul publicului german, rolul Sissi a devenit o colivie poleită.

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Evadarea în Franța și renașterea artistică

„Nu sunt nimic în viața mea. Singura mea realitate este pe ecran‟, spunea Romy cu o sinceritate aproape dureroasă.

În 1958, viața i s-a schimbat radical. Pe platourile filmului „Christine‟, îl întâlnește pe Alain Delon – iubirea, și într-o oarecare măsură, condamnarea vieții ei sentimentale. Se mută la Paris, începe o viață nouă, și mai ales, o carieră nouă. În Franța, alături de regizori precum Luchino Visconti, Claude Sautet sau Orson Welles, Romy se reinventează.

Din ingenua Sissi se transformă în femeia modernă, profundă, vulnerabilă și intensă. În „The Trial‟ (1962), „La Piscine‟ (1969) și „Les Choses de la Vie‟ (1970), Schneider uimește printr-o interpretare minimalistă și naturalistă, în care ochii, liniștea și gesturile ei discrete spun mai mult decât o mie de cuvinte.

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Arta emoției pure

Actoria lui Romy era un amestec unic de grație, luciditate și suferință asumată. În rolurile din a doua parte a carierei, a oferit o transparență emoțională fără cusur: un limbaj al tăcerii, al gesturilor mici, al privirilor sfâșiate.

„Când voi avea, în sfârșit, suficienți bani pentru o pensie liniștită, mă voi retrage într-o căsuță lângă un lac și voi vinde flori pe marginea drumului. Va fi paradisul.‟, își dorea actrița. Acest vis simplu, departe de covoarele roșii și lumina reflectoarelor, trăda dorința sa pentru o viață mai simplă, dar mai armonioasă cu ea însăși.

O femeie marcată de durere

Dincolo de talentul imens, viața personală a lui Romy a fost presărată de suferințe. Dragostea cu Delon s-a încheiat brusc. Primul mariaj, cu regizorul Harry Meyen, i-a adus un fiu, David-Christopher, dar și tensiuni greu de dus. Meyen s-a sinucis în 1979. Al doilea mariaj, cu secretarul ei personal, Daniel Biasini, i-a oferit o fiică, Sarah, dar și acestă relație s-a încheiat în divorț.

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Cea mai mare tragedie a vieții sale a fost moartea fiului ei, David, la doar 14 ani, într-un accident teribil. Suferința a sfâșiat-o. Romy s-a retras, a luptat cu depresia și cu dependența de alcool.

Pe 29 mai 1982, la doar 43 de ani, a fost găsită fără viață în apartamentul său din Paris. Oficial, a fost vorba despre stop cardiac. Neoficial, inima îi cedase de prea multă durere.

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O moștenire nemuritoare

Astăzi, Romy Schneider este mai mult decât o legendă a ecranului – este simbolul unei feminități vulnerabile și puternice în același timp.

„Dacă există reîncarnare, aș vrea să mă întorc ca o veveriță‟, spunea ea cu un zâmbet melancolic. O ființă mică, liberă, care sare printre crengi fără trecut, fără durere. S-a transformat însă într-o altă stea, una care va rămâne pentru totdeauna pe cerul hollywoodian.

@Instagram/romy_schneider1938

Editor: Raluca Toma

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