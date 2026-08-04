 Mâncarea de pui care arată ca o vacanță în Provence
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Mâncarea de pui care arată ca o vacanță în Provence

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Dacă ai nevoie de o rețetă care să-ți schimbe starea instant, aceasta e alegerea perfectă! Puiul în vin alb, cu legume colorate și arome proaspete, are acel farmec mediteranean care face orice masă să pară desprinsă dintr‑o escapadă în Provence.

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Pui fraged, legume dulci, sos parfumat – iată genul de mâncare pe care o poți găsi în bistrourile mici din satele provensale. Este o rețetă care aduce în casă tihna unei mese gătite încet, cu răbdare. Ingredientele oferă acel farmec simplu, de mâncare făcută ca la țară, dar cu o eleganță discretă care amintește de sudul Franței. Obții o combinație care nu încearcă să impresioneze, dar o face tocmai prin naturalețea ei.

Ingrediente pentru trei porții

3 pulpe de pui

80 ml vin alb

2 fire ceapă verde

250 ml supă clară de pui

100 g mazăre

2 cartofi

½ de lămâie

mentă

sare

piper

30 ml ulei

15 g unt

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Mod de preparare

Tai pulpele de pui jumătăți și le asezonezi cu sare și piper, după gust. Încingi uleiul într-o tigaie și le rumenești pe ambele părți. Scoți pulpele și pui în loc cepele tocate și untul. Le lași la rumenit cinci minute, apoi torni vinul și lași să fiarbă până când scade la jumătate.

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Torni supa clară de pui, sucul de lămâie, adaugi mazărea, acoperi și lași să fiarbă 30 de minute. Adaugi cartofii, tăiați cubulețe, și mai lași la fiert 10 minute. Cu cinci minute înainte să stingi focul, aromezi cu mentă, după gust.

FOTO: Shutterstock

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