Vrei să scapi de câteva kilograme? Așa scapi de tentațiile care îți sabotează dieta!

Începutul unei diete este adesea plin de entuziasm, însă adoptarea unei alimentații sănătoase nu înseamnă doar să umpli frigiderul cu legume și fructe sau să elimini dulciurile din casă. Cea mai mare provocare apare în momentele în care tentațiile sunt la tot pasul: mirosul unei patiserii, deserturile de la birou sau gustările de seară pot pune la încercare chiar și cea mai puternică voință. Succesul unei diete nu depinde doar de motivație, ci și de strategiile pe care le folosim pentru a gestiona poftele. Cu câteva obiceiuri inteligente și ușor de aplicat, îți poți păstra obiectivele și poți transforma alimentația sănătoasă într-un stil de viață, nu doar într-o rezoluție de moment.

Concentrează-te pe cum te vei simți peste o oră, nu peste ani

Când apare pofta de ceva dulce sau foarte caloric, majoritatea oamenilor își spun că acel aliment nu este sănătos și că, în timp, poate favoriza apariția unor probleme precum obezitatea sau diabetul. Totuși, psihologii spun că acest tip de argument are un impact redus asupra deciziilor luate pe moment. Mult mai eficient este să te gândești la efectele pe care le vei simți în următoarea oră.

Înainte să cedezi tentației, întreabă-te: „Cum mă voi simți imediat după?". Poate vei avea o creștere rapidă a energiei, urmată de o stare de oboseală, poate vei simți disconfort digestiv sau vei regreta că ai renunțat atât de repede la obiectivul tău. Aceste consecințe apropiate în timp sunt mai ușor de conștientizat și pot reduce impulsul de a face o alegere nesănătoasă.

Știai că...

... cercetările în acest sens au arătat că persoanele care s-au concentrat asupra efectelor imediate ale alimentelor au făcut mai des alegeri sănătoase decât cele care s-au gândit doar la riscurile care pot apărea peste mulți ani?

În fața unei pofte, gândește-te la starea pe care o vei avea peste o oră, nu la ce s-ar putea întâmpla peste un deceniu.

Fă din alimentația sănătoasă o experiență plăcută

Una dintre cele mai mari greșeli este să privești dieta ca pe o listă de interdicții. Dacă ai impresia că renunți permanent la toate alimentele preferate, motivația va scădea rapid. În schimb, încearcă să descoperi preparate sănătoase care îți plac cu adevărat și concentrează-te asupra gustului, prospețimii și satisfacției pe care ți le oferă.

S-a observat că oamenii aleg mai des mâncăruri sănătoase atunci când acestea sunt prezentate ca fiind gustoase și apetisante, nu doar benefice pentru sănătate. Același principiu funcționează și în cazul sportului: este mai ușor să rămâi consecvent dacă alegi activități care îți fac plăcere, nu doar exerciții pe care le faci din obligație.

Știai că...

... persoanele care se bucură de proces, nu doar de rezultat, au șanse mai mari să își păstreze noile obiceiuri pe termen lung.

Cu cât îți place mai mult ceea ce mănânci și ceea ce faci, cu atât îți va fi mai ușor să rămâi consecventă.

Recompensează consecvența, nu fiecare pas

Schimbarea obiceiurilor nu se produce peste noapte, iar motivația are nevoie de mici încurajări. Totuși, recompensa nu trebuie să apară după fiecare zi în care ai respectat dieta și, mai ales, nu trebuie să fie un aliment bogat în zahăr sau grăsimi.

Stabilește-ți un obiectiv realist – de exemplu, o săptămână în care ai respectat planul alimentar – și oferă-ți apoi o recompensă care nu are legătură cu mâncarea: o carte, un accesoriu dorit, o ieșire în oraș, un film sau câteva ore dedicate unei activități preferate. Acest tip de motivare te ajută să construiești obiceiuri stabile și să nu transformi dulciurile în premiul suprem.

Știai că...

...studiile arată că recompensele oferite după o perioadă de consecvență stimulează mai bine motivația decât cele primite imediat după fiecare reușită?

3 reguli simple ca să reziști poftelor alimentare

Gândește-te la efectele pe care le vei simți imediat după ce mănânci, nu doar la cele din viitor.

Alege preparate sănătoase care îți fac plăcere și nu transforma dieta într-o pedeapsă.

Recompensează-ți consecvența cu experiențe sau mici bucurii, nu cu alimente care îți sabotează obiectivele.

Aceste strategii pot fi aplicate nu doar atunci când ții dietă, ci și pentru orice obicei sănătos pe care vrei să îl păstrezi pe termen lung.

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Editor: Raluca Toma