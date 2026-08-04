TOP 3 cel mai sexy trup al verii. Vedetele se întrec în costume de baie minuscule și forme apetisante

Atenție, imagini incendiare! Celebritățile își etalează siluetele spectaculoase, iar rețelele sociale sunt inundate de fotografii sexy din vacanțe exotice.



Fie că aleg bikini minusculi, costume întregi decupate sau body-uri provocatoare, divele sexy demonstrează că sunt într-o formă de zile mari. Iată trei apariții care au atras toate privirile în plină caniculă!

1. Emily Ratajkowski – regina bikini-urilor provocatoare

Emily Ratajkowski continuă să fie una dintre cele mai admirate femei din lume. Modelul de 35 de ani și-a încântat fanii cu o serie de fotografii în costume de baie extrem de îndrăznețe, care i-au pus în evidență silueta impecabilă.

Într-un bikini cu sutien în dungi sau costum de baie întreg negru și decupat, Emily și-a afișat abdomenul perfect tonifiat și decolteul generos. Vedeta s-a fotografiat și într-un costum de baie cu imprimeu colorat, înainte de o sesiune de snorkeling, demonstrând că știe să îmbine aventura cu stilul.

Pe lângă succesul din lumea modei, Emily pregătește și lansarea unei noi cărți, pentru care a semnat un contract de milioane de dolari. Volumul va aborda experiențele sale ca mamă singură și viața ei sexuală de după divorț.

2. Eva Longoria – eleganță și senzualitate la 51 de ani

Eva Longoria dovedește că vârsta e doar un număr. Actrița din „Neveste disperate”, ajunsă la 51 de ani, petrece o mare parte din vară pe litoralul spaniol, în apropiere de Marbella, unde impresionează cu aparițiile sale relaxate și extrem de feminine.

Bruneta a fost surprinsă într-un costum de baie din două piese, format dintr-un sutien triunghi și un slip tanga asortat, accesorizat cu o pălărie din paie. Silueta sa tonifiată și formele armonioase au atras imediat atenția paparazzilor. Eva se bucură de vacanță alături de soțul ei, José Bastón, și de fiul lor, Santiago, iar imaginile din concediu demonstrează că actrița se află într-o formă fizică de invidiat.

3. Rihanna – forme voluptuoase și încredere deplină

Rihanna nu încetează să surprindă. Artista și femeia de afaceri, mamă a trei copii, a încins imaginația fanilor cu una dintre cele mai îndrăznețe ședințe foto realizate pentru brandul său de lenjerie intimă, Savage X Fenty.

Vedeta a pozat într-un body tip tanga din dantelă mov, cu inserții transparente, evidențiindu-și formele voluptuoase și atitudinea plină de încredere. În imagini, Rihanna apare lângă un indicator rutier pe care scrie sugestiv „Curves Ahead”, într-o aluzie la silueta sa plină de forme atrăgătoare.

La aproape un an după nașterea fiicei sale, artista demonstrează că se simte excelent în pielea ei și continuă să promoveze mesajul acceptării propriului corp, indiferent de standardele impuse de industrie.

În final, trebuie să te întrebăm cine e preferata ta dintre cele trei vedete lipsite de pudori. Emily, RiRi sau Eva?

foto - Instagram