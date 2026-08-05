Laura Cosoi a dezvăluit secretul numelui celei de-a cincea fetițe. De ce a ales Nina

Laura Cosoi trăiește momente speciale după venirea pe lume a celei de-a cincea fiice. Actrița și soțul ei se bucură de noul membru al familiei, iar admiratorii vedetei au vrut să afle cum au ales numele micuței și dacă acesta ascunde o poveste aparte.

La finalul lunii iulie, Laura Cosoi a devenit mamă pentru a cincea oară, iar de atunci le-a împărtășit urmăritorilor mai multe detalii despre această experiență. În cadrul unei sesiuni de întrebări și răspunsuri organizate pe Instagram, actrița a răspuns curiozităților fanilor, inclusiv celei legate de numele fetiței.

Întrebată dacă alegerea are o semnificație specială și dacă micuța mai poartă un al doilea prenume, Laura Cosoi a dezvăluit că fiica sa se numește Nina Elisabeta și că decizia a fost una bazată pe intuiție.

„Nina Elisabeta. Pur și simplu așa am simțit și am știut că i se potrivește!”, a scris actrița pe rețelele de socializare.

Confesiunea făcută după cea de-a cincea naștere

La doar câteva zile după ce a adus-o pe lume pe Nina, Laura Cosoi le-a povestit urmăritorilor cum a trăit experiența nașterii. Micuța s-a născut pe 30 iulie, pe cale naturală, cântărind 4.400 de grame, iar actrița a mărturisit că fiecare naștere este unică, indiferent de câte ori ai trecut prin acest moment.

La scurt timp după externare, vedeta și-a deschis sufletul în mediul online și a descris emoțiile pe care le-a simțit în maternitate. Deși recunoaște că travaliul este solicitant, spune că bucuria întâlnirii cu copilul face ca totul să capete un sens aparte.

„Călătoria nașterii este atât de profundă, de firească și, în același timp, atât de excepțională. Cred că aș putea naște de o mie de ori și, de fiecare dată, ar fi ca și cum aș trăi totul pentru prima oară. Travaliul nu este întotdeauna ușor.

Este o etapă grea, dar în aceeași măsură este frumoasă, plină de sens și de emoție. Este ca o gară în care aștepți, te desparți de o parte din tine, dar te întâlnești cu minunea pe care ai așteptat-o luni întregi”.