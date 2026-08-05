Andreea Marin și-a etalat noua siluetă în Capri. Imagini rare cu vedeta în costum de baie

Andreea Marin profită de ultimele zile ale verii și a ales să se relaxeze într-una dintre cele mai exclusiviste destinații din Italia. Prezentatoarea TV a plecat într-o vacanță de trei zile în Capri, alături de fiica sa, Violeta, iar imaginile publicate din concediu au atras imediat atenția fanilor.

Andreea Marin și Violeta au ales celebra insulă Capri pentru câteva zile de odihnă, departe de agitația de zi cu zi. Vedeta a împărtășit cu urmăritorii săi mai multe fotografii din vacanță, iar una dintre apariții a stârnit numeroase reacții.

Prezentatoarea s-a fotografiat într-un costum de baie din două piese, o imagine rar întâlnită pe conturile sale de socializare. Fanii au remarcat imediat silueta vizibil schimbată și au apreciat transformarea prin care a trecut în ultima perioadă.

Capri rămâne una dintre cele mai apreciate destinații turistice din Italia, renumită pentru peisajele spectaculoase, apa de un albastru intens și atmosfera exclusivistă. Pentru Andreea Marin, escapada a fost și o ocazie de a petrece timp alături de fiica sa, bucurându-se de plajă, soare și momente de liniște.

Secretul transformării sale

În imaginile publicate, vedeta afișează o formă fizică de invidiat, după ce în ultimul an a reușit să slăbească vizibil și să își mențină rezultatele.

Deși schimbarea este evidentă, Andreea Marin a evitat întotdeauna dietele drastice sau metodele extreme de slăbit. Vedeta a ales să adopte un stil de viață echilibrat, bazat pe o alimentație atentă și mișcare constantă, obiceiuri pe care le poate păstra pe termen lung.

Această abordare i-a adus rezultatele dorite, fără sacrificii exagerate, iar admiratorii săi apreciază faptul că promovează o imagine naturală și un stil de viață sănătos.

Semnal de alarmă după ce imaginea sa a fost folosită într-o fraudă online

Recent, Andreea Marin le-a transmis un mesaj important urmăritorilor săi, după ce a descoperit că imaginea îi este folosită fără acord într-o nouă tentativă de fraudă din mediul online.

Prezentatoarea a explicat că o fotografie falsă, realizată cu ajutorul inteligenței artificiale, a fost utilizată pentru promovarea unei presupuse scheme de investiții în criptomonede. Vedeta i-a îndemnat pe internauți să fie foarte atenți la astfel de materiale și să nu le dea crezare, avertizând că scopul escrocilor este de a obține datele personale sau economiile celor care cad în capcană.