 Deea Cataramă spune adevărul. Artista a știut din timpul celei de-a doua sarcini că va divorța de Dinu Maxer
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Deea Cataramă spune adevărul. Artista a știut din timpul celei de-a doua sarcini că va divorța de Dinu Maxer

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Deea Cataramă a vorbit cu sinceritate despre unul dintre cele mai importante momente din viața sa. Artista a dezvăluit când a realizat că relația cu Dinu Maxer ajunsese la final și cum privește acum acea perioadă.

Când și-a dat Deea seama că va divorța de Dinu Maxer / foto: arhiva Click!
Când și-a dat Deea seama că va divorța de Dinu Maxer / foto: arhiva Click!

Deea Cataramă (fostă Maxer) a făcut mărturisiri emoționante despre perioada în care mariajul cu Dinu Maxer se apropia de final. Invitată în podcastul realizat de Oana Stoianovici, artista a dezvăluit că și-a dat seama că relația nu mai avea viitor chiar în ziua în care a născut-o pe fiica lor, Maisa.

Deea Cataramă a povestit că, deși a încercat ani la rând să păstreze echilibrul în familie, momentul în care și-a ținut pentru prima dată fiica în brațe a fost și cel în care a conștientizat că povestea ei de dragoste cu Dinu Maxer se apropia de sfârșit.

Artista a mărturisit că venirea pe lume a Maisei a fost o adevărată minune, mai ales că medicii îi spuseseră că nu va mai putea avea copii. Cu toate acestea, bucuria nașterii a fost însoțită de o convingere profundă legată de viitorul familiei sale.

„În interiorul cuplului au fost discuții pe care eu le-am adus pe masă, însă eu mi-am dorit să țin în echilibru familia pe care mi-am dorit-o și pe care o creasem, dar a durat ani. În momentul în care la 30 de ani am născut-o pe Maisa, acolo a fost o chestie legată de asumarea mea. Venirea Maisei a fost ca o minune. Mie medicii mi-au spus la momentul respectiv că nu voi mai rămâne însărcinată.

A venit Maisa după ani în care m-am rugat, am manifestat-o, dar eu știam în sinea mea că familia și cuplul nu vor mai exista. Și voi fi eu și copiii. Am fost conștientă de lucrurile astea. Acolo a venit conștientizarea”, a spus Deea Cataramă în podcastul realizat de Oana Stoianovici.

Cum răspunde criticilor din mediul online

În cadrul aceluiași podcast, Deea Cataramă a vorbit și despre comentariile pe care le primește în mediul online, după divorț. Unii internauți susțin că notorietatea ei se datorează exclusiv relației cu Dinu Maxer, însă vedeta spune că parcursul său profesional a fost construit prin muncă încă din adolescență.

„Îmi mai spun mie haterii în online, de când cu divorțul, «dacă nu făceai pasul acesta și nu intrai în relația respectivă, nu te știa nici naiba», exprimarea lor.

Nici nu aveați cum să știți de mine la vârsta aia, fiind doar o copilă de 15 ani care nu avea o viață într-o expansiune artistică sau să fiu în ochii publicului. Cred că tot ce am făcut, am făcut construind și muncind. De la 15 ani am muncit, chiar dacă am fost în asociere cu o persoană publică, chiar dacă am fost în această relație și am devenit publică prin relație.

Eu am avut o dezvoltare artistică, am creat niște proiecte sau am făcut parte din niște proiecte care au fost create de manageri, compozitori. Eu de la 15 ani am muncit”, a povestit Deea.

Au fost împreună aproape două decenii

Deea și Dinu Maxer au format un cuplu timp de aproximativ 18 ani, dintre care aproape 14 ani au fost căsătoriți. Cei doi au împreună doi copii, Andreas și Maisa, iar divorțul lor a fost pronunțat în primăvara anului 2023.

În prezent, Deea și-a refăcut viața alături de omul de afaceri Constantin Cataramă, cu care s-a căsătorit la începutul acestui an și alături de care spune că și-a găsit echilibrul. La rândul său, și Dinu Maxer trăiește o nouă poveste de dragoste, fiind căsătorit cu Magdalena Chihaia.

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