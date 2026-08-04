Noul film „Spider-Man, Brand New Day”, al doilea cel mai puternic debut din istoria cinematografiei. Ce încasări a avut

„Spider-Man: Brand New Day”, cel mai recent capitol al aventurii inspirate din benzile desenate, produs de Sony și Marvel, cu Tom Holland în rolul iconicului erou care aruncă pânze de păianjen, a încasat suma uriașă de 355 de milioane de dolari la debutul său în America de Nord.

Noul film „Spider-Man” a făcut istorie

Conform Box Office Mojo, filmul a înregistrat al doilea cel mai mare debut din istoria box-office-ului american, situându-se pe locul al doilea după „Avengers: Endgame” (2019), cu 357 de milioane de dolari, sumă neajustată la inflație.

Filmul, în care joacă și Zendaya, Mark Ruffalo, Florence Pugh și Sadie Sink, îl prezintă pe Peter Parker trăind în izolare după ce și-a șters identitatea din lume, confruntându-se cu o transformare personală și cu noi amenințări.

„Este un debut colosal”, a declarat analistul David A. Gross de la Franchise Entertainment Research, potrivit France24. „Vara a trecut fără un mare film de acțiune timp de nouă săptămâni – o eternitate la box-office. Piața este extrem de pregătită pentru acest film”.

„Spider-Man”, cel de-al nouălea film cu acest superereou, a încasat încă 573 de milioane de dolari în străinătate, potrivit companiei de monitorizare a industriei Exhibitor Relations.

„Cinematografia nu a murit”

Spider-Man, interpretat de Tom Holland, se dovedeşte mai puternic ca Iron Man, Thor, Captain America şi restul echipei de supereroi deţinători ai precedentului record după ce ''Avengers: Endgame'' a avut încasări de 357 de milioane de dolari în primul weekend pe marile ecrane în 2019. '

'Deci cinematografia nu a murit încă'', a reacţionat Tom Rothman, preşedintele Sony Pictures - studio care a coprodus filmul alături de Marvel -, potrivit revistei Variety.

Un nou capitol pentru Spider-man

Această aventură a lui Spiderman a fost promovată ca un nou început pentru seria cu eroul care aruncă pânze de păianjen.

Acest lucru vine după ce episodul anterior, „No Way Home”, s-a încheiat cu un cliffhanger de proporții: Peter Parker, interpretat de Tom Holland, a luat decizia dificilă de a-și șterge identitatea din lume pentru a salva multiversul, lăsându-i pe iubita sa MJ (Zendaya) și pe cel mai bun prieten al său, Ned (Jacob Batalon), să-l uite.

Cererea de a afla consecințele alegerii fatidice a lui Spider-Man și de a fi printre primii care află ce rol interpretează Sadie Sink în film a fost atât de intensă, încât unele locații ale marilor lanțuri de cinematografe programau proiecții la fiecare 15 minute, de la apus până la răsărit.

Ceea ce este și mai impresionant în legătură cu acest debut este faptul că „Brand New Day” nu a rulat în format IMAX, cel mai răspândit dintre formatele premium de mare dimensiune, deoarece „The Odyssey” deține întreaga acoperire națională a rețelei timp de trei weekenduri.

„Spider-man”, încasări din ce în ce mai mari

„Spider-Man 4” a dominat însă celelalte formate premium de mare dimensiune (PLF), stabilind noi recorduri de weekend de lansare pentru Dolby (10 milioane de dolari pe plan intern), 4DX (17 milioane de dolari la nivel global) și ScreenX (14,4 milioane de dolari la nivel global).

Primul său film, „Homecoming” din 2017, a înregistrat încasări de 117 milioane de dolari pe piața internă și a încheiat rularea cu 880 de milioane de dolari la nivel mondial. Apoi, continuarea din 2019, „Far From Home”, a debutat cu 92 de milioane de dolari pe piața internă, dar a ajuns la 1,13 miliarde de dolari la nivel mondial.

„No Way Home” a avut un succes colosal, cu 1,9 miliarde de dolari la nivel mondial. Acest film a avut un succes deosebit deoarece toți cei trei Spider-Man: Tom Holland, Tobey Maguire și Andrew Garfield- au împărțit ecranul într-un eveniment crossover de neuitat.

Viitorul lui Holland în rolul personajului este incert (el a declarat recent că un plan de succesiune este deja în lucru), dar este greu de imaginat că studioul va dori să se despartă de actorul în vârstă de 30 de ani după acest weekend istoric.

Între timp, Marvel va valorifica succesul filmului „Brand New Day” cu „Avengers: Doomsday”, care reunește o serie de supereroi (și îl readuce pe Robert Downey Jr., nu în rolul lui Iron Man, ci în cel al personajului negativ Doctor Doom) în luna decembrie.