Fetiță de nouă ani, găsită moartă în timpul unei ieșiri cu cortul. Tatăl ei, acuzat de crimă

Minnie Merriman era o fetiță în vârstă de numai nouă ani, care și-a pierdut viața în mod tragic în Scoția, în timp ce se afla într-o excursie alături de familie. În ciuda eforturilor făcute de medici, viața fetiței nu a mai putut fi salvată, iar acum autoritățile l-au pus chiar pe tatăl copilei sub acuzare în legătură cu decesul ei.

Un incident tragic a avut loc în Marea Britanie, unde o fetiță în vârstă de numai nouă ani a murit în timp ce se afla în excursie cu familia ei. Totul s-a produs în Scoția, iar familia a decis să petreacă câteva zile în natură, într-un cort. Însă, în loc să se îndrepte către o pădure, părinții fetiței au ales să viziteze o zonă industrială.

Copila a fost găsită rănită în timp ce se afla în vacanță, iar în ciuda faptului că a fost transportată imediat la spital, nu i s-a mai putut salva viața.

„Suntem devastați de pierderea iubitei noastre Minnie Moo, un suflet absolut incredibil, frumos și curajos. Familia noastră vă roagă să îi respectați intimitatea în această perioadă extrem de dificilă”, a transmis familia fetei, conform Daily Mail.

Fetița avea numai nouă ani

Poliția tratează moartea fetiței ca fiind una suspectă, iar acum sunt căutate persoane care ar putea avea legătură cu tragedia. În vârstă de 35 de ani, tatăl lui Minnie Merriman este acum suspect în anchetă și va apărea în fața judecătorilor.

Martorii au spus că au văzut familia gătind în aer liber, iar mașina acestora a fost, de asemenea, ridicată de autorități.

A început deja o anchetă

Tatăl fetiței, în vârstă de numai 39 de ani, este acum acuzat în legătură cu moartea fiicei sale, care și-a pierdut viața din cauza rănilor suferite în timpul excursiei.

„Am văzut un bărbat și o femeie, despre care am presupus că sunt mama și tatăl, împreună cu doi sau trei copii – cu siguranță o fetiță și un băiețel. Când am plecat de la cabinetul meu, în jurul orei 18:45, ei erau încă acolo. Sincer, mi s-a părut cam ciudat că își instalaseră tabăra în acel loc”, a spus Ryan Beattie, care deține o clinică în zonă și care a văzut familia.