Trucul simplu care păstrează ceapa și usturoiul proaspete cu până la trei luni mai mult

Ceapa și usturoiul se numără printre cele mai populare ingrediente din bucătăria românească. Le vom găsi folosite în nenumărate rețete, de la simple salate și de la preparate principale complexe. Iar, dacă știm cum să depozităm corect aceste ingrediente, ele se pot menține proaspete chiar și luni de zile mai mult decât în mod obișnuit.

Ceapa și usturoiul sunt două ingrediente atât de comune încât cei mai mulți dintre noi le avem în bucătărie mai tot timpul. Însă, există riscul ca acestea să se strice și să nu observăm acest lucru decât fix atunci când avem nevoie de ele. Din fericire, potrivit express.co.uk, ceapa și usturoiul pot rămâne proaspete chiar și cu trei luni mai mult decât în mod obișnuit.

Este important să știm că ceapa și usturoiul conțin multă apă, așa că umiditatea din bucătărie le va face să se altereze mult mai repede. Iar experta Monica Matheny explică precis cum trebuie depozitate corect aceste două ingrediente.

Ceapa și usturoiul pot rămâne proaspete mai mult timp

Potrivit specialistei, ceapa și usturoiul vor rămâne proaspete pentru mai mult timp dacă le vom depozita în pungi de hârtie.

„Lecție învățată: ascultă-ți întotdeauna mama. Se pare că pungile de hârtie perforate permit exact suficientă circulație a aerului pentru a păstra aceste legume proaspete o perioadă îndelungată. Cine ar fi știut?”, a spus experta, conform sursei citate.

Pungile de hârtie pot fi surprinzător de utile

Motivul pentru care aceste pungi sunt bune pentru ceapă și usturoi este faptul că materialul din care sunt făcute permite circulația aerului și ajută apa să se evaporeze mai rapid decât în mod obișnuit. În plus, ceapa și usturoiul nu ar trebui depozitate lângă alte legume sau în frigider, pentru a nu se altera prea repede.

Punga de hârtie trebuie ținută într-un loc întunecat, cât mai ferit de umiditate. Iar ceapa și usturoiul nu sunt singurele alimente care se pot menține proaspete mai mult timp, dacă sunt depozitate corect. Bananele, roșiile și pepenele galben pot rămâne proaspete mai mult timp dacă nu sunt ținute în frigider.