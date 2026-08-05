Bijuteria ascunsă a Europei, ignorată de mulți turiști. Orașul cu aproape 900 de ani de istorie, canale și castele medievale

Este un oraș de o frumusețe rară, dar despre care nu foarte mulți turiști au auzit. Cu toate acestea, cei care ajung în acest loc sunt întâmpinați de clădiri medievale, canale spectaculoase și nenumărate restaurante și hoteluri de vis.

De-a lungul Europei există nenumărate orașe care, în ciuda faptului că sunt de o frumusețe rară, nu sunt foarte bine cunoscute de către turiști. Însă, pentru cei care își doresc o vacanță cu adevărat specială, acest oraș belgian va fi, fără doar și poate, destinația perfectă!

Mai precis, este vorba despre Gent (Ghent), un oraș care este recunoscut, în Belgia, pentru frumusețea sa. Cei mai mulți oameni compară orașul cu mult mai faimosul Bruges, însă Ghent oferă o experiență mult mai calmă turiștilor care îl vizitează, potrivit informațiilor de la adevarul.ro.

Nu foarte mulți turiști cunosc acest oraș superb

Gent se află în regiunea Flandra și este faimos pentru centrul său istoric, foarte bine conservat. Întreg orașul este străbătut de canale spectaculoase, iar clădirile medievale din Gent sunt o atracție importantă pentru turiștii care aleg să viziteze acest oraș belgian.

În plus, în Gent găsim și alei pietruite, numeroase poduri vechi superbe și, poate cel mai important, nu ne vom lovi de mulțimi nesfârșite de turiști. Castelul Gravensteen, o fortăreață construită în 1180 de către contele de Flandra, Filip de Alsacia este una dintre cele mai importante atracții turistice din oraș.

Este destinația perfectă pentru vacanță

În plus, turiștii se pot plimba de-a lungul canalelor din oraș. Iar nu în ultimul rând, acest oraș belgian superb este alegerea perfectă vara, când căutăm să ne îndepărtăm de destinațiile fierbinți din sudul Europei.

Desigur, Gent nu este singurul oraș european care merită vizitat în acest an. Organizația de turism European Best Destinations a desemnat Madridul, capitala Spaniei, drept cea mai atractivă destinație turistică europeană din acest an.

„Madridul se evidențiază drept capitala unde modernitatea și tradiția stau la un loc fără efort. Muzeele de top, cartierele dinamice, spațiile verzi, arhitectura superbă, mâncarea delicioasă și bucuria de a trăi din plin orice moment rezonează cu turiștii din ziua de astăzi”, spun experții de la European Best Destinations.