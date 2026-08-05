Alimentul banal care poate reduce colesterolul și proteja inima. Nutriționiștii recomandă să îl consumi cât mai des

Deja nu mai este un secret pentru nimeni faptul că dieta pe care o avem nu ne va afecta doar greutatea, ci și modul în care organismul nostru funcționează. Iar, potrivit medicilor nutriționiști, există un anumit superaliment care trebuie consumat cât mai des și care va fi foarte benefic pentru organism.

Există unele alimente pe care le vom găsi recomandate în aproape orice fel de dietă. Aceste produse sunt pline de nutrienți importanți pentru buna funcționare a organismului și, din fericire, au și un conținut caloric foarte scăzut. Printre aceste superalimente se numără, desigur, peștele gras.

„Peștele gras, precum somonul, macroul, sardinele și păstrăvul, reprezintă cea mai bogată sursă alimentară de grăsimi omega-3 EPA și DHA. Acestea au fost asociate cu o tensiune arterială mai scăzută, niveluri mai sănătoase ale trigliceridelor și un risc redus de formare a cheagurilor de sânge periculoase. Recomandările actuale din Marea Britanie indică includerea în alimentația echilibrată a cel puțin unei porții de 140 g de pește gras pe săptămână”, a spus medicul nutriționist Luke Pratsides, conform express.co.uk.

Este un superaliment crucial pentru sănătatea inimii

Cu toate acestea, peștele gras nu este singurul superaliment important pentru dieta noastră. Nutriționiștii vorbesc și despre beneficiile ovăzului. Acest aliment aparent banal poate fi crucial pentru sănătatea inimii și este, din fericire, foarte ușor de introdus în dietă.

„Fulgii de ovăz conțin o fibră solubilă numită beta-glucan, care formează un gel în intestin ce se poate lega de colesterol și poate reduce cantitatea de colesterol absorbită în fluxul sanguin. Ovăzul eliberează, de asemenea, energia treptat, ceea ce ajută la menținerea unui nivel mai stabil al zahărului din sânge și a apetitului pe parcursul dimineții”, mai spune medicul nutriționist.

O dietă echilibrată este crucială pentru inimă

O dietă sănătoasă este crucială pentru a reduce riscul apariției bolilor cardiovasculare. Iar potrivit medicilor nutriționiști, ovăzul nu este nici pe departe singurul aliment care poate fi util pentru inimă.

De exemplu, nucile au un nivel ridicat de acizi grași omega-3, cât și alți nutrienți utili pentru organism. Este vorba despre fibre alimentare, magneziu, mangan, cupru, fosfor, zinc și chiar și vitamina B6.