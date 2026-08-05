 Semnul aparent inofensiv care arată că pisica ta poate avea o problemă gravă de sănătate. Mulți stăpâni îl ignoră
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Semnul aparent inofensiv care arată că pisica ta poate avea o problemă gravă de sănătate. Mulți stăpâni îl ignoră

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Pisicile sunt recunoscute pentru faptul că își ascund durerile, motiv pentru care trebuie monitorizate mult mai atent decât alte animale. Iar, potrivit experților, există un anumit detaliu aparent minor în comportamentul felinelor care poate semnala probleme grave de sănătate.

Mulți români au acasă pisici / foto: IStock
Mulți români au acasă pisici / foto: IStock

Pisicile sunt animale discrete, care încearcă mereu să ascundă faptul că se confruntă cu diferite dureri. Din acest motiv, mulți oameni care au acasă feline pot să nu-și dea seama că pisica lor se simte rău decât atunci când deja este prea târziu. Din acest motiv, doctorița veterinară Aimee Warner explică la ce trebuie să fim atenți pentru a ne da seama dacă pisica noastră se simte rău.

„Pisicile rareori arată în mod evident că ceva nu este în regulă. Ele pot continua să mănânce, să doarmă și să se deplaseze prin casă, manifestând doar mici schimbări care sunt ușor de trecut cu vederea. Cel mai util lucru pe care îl poate face un stăpân este să învețe care este comportamentul normal al pisicii sale. Un comportament care a existat dintotdeauna poate fi inofensiv, însă o schimbare bruscă sau persistentă merită atenție”, explică specialista, potrivit express.co.uk.

La ce trebuie să fii atent dacă ai acasă o pisică

Potrivit specialistei, dacă o pisică începe brusc să miaune mult mai mult decât în mod obișnuit, poate fi un semnal de alarmă. Mai ales dacă felina a și slăbit, poate fi nevoie să vizităm medicul veterinar.

De asemenea, dacă observăm că începe să bea brusc mai multă sau mai puțină apă, există riscul ca pisica să sufere de o boală renală. Iar dacă felina miaună și are probleme atunci când merge la litieră, poate fi cazul să mergem cu ea la veterinar.

Pisica poate suferi de probleme grave

În plus, dacă observăm tot mai multă salivă în jurul gurii felinei, aceasta se poate confrunta cu ulcere sau alte probleme dentare. Și în astfel de cazuri, vizita la medicul veterinar este crucială.

Iar dacă pisica se spală neobișnuit de des, ea poate suferi de iritații, dureri sau chiar și stres. Iar dacă pisica a început să se ascundă de stăpân, există riscul ca ea să aibă dureri.

În plus, în această perioadă fierbinte de vară, trebuie să știm că pisicile Ragdoll, persane sau Maine Coon sunt foarte vulnerabile în fața caniculei.

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