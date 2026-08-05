Schimbarea la Față a Domnului 2026. Tradițiile pe care românii le respectă pe 6 august pentru noroc și binecuvântare

Ziua de 6 august este una dintre cele mai importante din an, pentru credincioșii din țara noastră. În această zi este sărbătorită Schimbarea la Față a Domnului, iar creștinii ortodocși din România au grijă să respecte nenumărate tradiții importante legate de acest moment.

Schimbarea la Față a Domnului este o sărbătoare importantă în calendarul religios, prăznuită în fiecare an pe data de 6 august. Practic, sărbătoarea marchează momentul în care apostolii lui Iisus Hristos, aflați la acel moment pe Muntele Tabor, s-au convins de faptul că în fața lor nu se afla doar un simplu proroc, ci chiar Fiul lui Dumnezeu.

În timp ce se ruga, chipul Mântuitorului s-a schimbat. Hainele Lui au devenit albe, fața Lui strălucea ca soarele, iar profeții Moise și Ilie au apărut și au vorbit cu Iisus Hristos.

Este o sărbătoare importantă în calendarul religios

Această sărbătoare, în varianta pe care o cunoaștem și astăzi, datează de la începutul secolului al IV-lea, când Sfânta Împărăteasă Elena a zidit o biserică pe Muntele Tabor. Apoi, documentele istorice încep să menționeze sărbătoarea încă din secolul al V-lea.

După cum ne putem aștepta, această sărbătoare este una foarte importantă în calendarul religios. Iar pe 6 august există nenumărate tradiții importante pe care românii le respectă chiar și în ziua de astăzi.

Ce tradiții trebuie respectate pe 6 august

Cunoscută în popor și după denumirea de Obrejenie sau Probejenie, există nenumărate tradiții importante care trebuie respectate în această zi. De exemplu, se spune că cine spală haine în această zi va fi năpădit de ploșnițe sau păduchi.

De asemenea, pe 6 august sunt evitate călătoriile, deoarece există riscul de a te rătăci. Se mai spune că cine mănâncă struguri nesfințiți în această sărbătoare se va confrunta cu dureri de fructe. De asemenea, se spune că în această zi nu trebuie să ne certăm cu nimeni, deoarece tot restul anului poate continua la fel.

În popor se mai spune că, dacă vremea în această zi este una însorită, toamna va fi una roditoare. Însă, dacă plouă, toamna va fi mohorâtă. Pe 6 august se dau de pomană fructe de sezon sfințite, colivă și pachete cu icre și pește. Această sărbătoare este în mijlocul Postului Adormirii Maicii Domnului și este dezlegare la pește, ulei și vin.

Alte tradiții ce trebuie respectate

Se rostește o rugăciune pentru sănătate, pace și bunăstare în familie.