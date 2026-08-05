Cât a ajuns să coste o cafea și o prăjitură în Bulgaria. Tot mai mulți turiști se plâng de prețurile ridicate

Deja înaintăm în prima parte a lunii august, iar în această perioadă din vară, nenumărați români aleg să meargă în vacanță dincolo de hotare. Cu toate acestea, cei care ajung în acest an pe litoralul din Bulgaria vorbesc despre problema costurilor ridicate care le dau bugetul peste cap.

Tot mai mulți turiști care ajung în Bulgaria se plâng de prețurile tot mai ridicate pe care le-au descoperit în această vară în timpul vacanței. Un caz care a devenit emblematic pentru acest fenomen a avut loc în Sozopol, unde o singură cafea și o prăjitură au ajuns să coste nu mai puțin de 27 de euro.

O turistă care a vizitat orașul din sudul Bulgariei a povestit că restaurantul respectiv chiar promova o ofertă pentru aceste produse. Cu toate acestea, turistei i s-a spus că oferta nu se aplica și pentru cafeaua decafeinizată. La final, nota de plată pe care a primit-o a fost mult mai mare decât ar fi crezut inițial.

Prețurile din Bulgaria sunt tot mai mari

Despre problemele de pe litoralul bulgăresc au vorbit și turiștii români. În stațiunea Albena, un român a avut parte de o experiență de coșmar, pe care a ajuns rapid să o regrete.

„Mâncarea oribilă, șapte zile aceeași mâncare. Cartofi prăjiți, cartofi fierți, cartofi la cuptor, cartofi cu sos, paste roșii și paste albe. Piscina exterioară era plină de nisip. Mizerie peste tot. Șezlongurile erau ocupate cu prosoape. La baruri era foarte puțin personal și așteptai aproximativ 20 de minute pentru o băutură. Pe plajă, șezlongurile costau 15 euro pe zi. Lifturile erau mereu ocupate. Primeai amendă dacă lăsai mâncare în farfurie”, a scris românul în mediul online.

Prețurile variază de la o stațiune la alta

În Bulgaria, prețurile pot să difere enorm, de la o stațiune la alta. De exemplu, în Burgas, restaurantele mențin prețurile la un nivel acceptabil. O bere aici poate să coste doar 2 euro, în timp ce o supă de pește costă 3 euro.

În același timp, în stațiuni precum Sozopol, o simplă porție de șprot costă undeva în jur de 12 euro.