 Insula care face furori în Grecia! A fost desemnată cea mai frumoasă în 2026 și este preferata multor români
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Război Ucraina-RusiaInternaționalFapt diversTehnologieNaționalSport
scroll right

Insula care face furori în Grecia! A fost desemnată cea mai frumoasă în 2026 și este preferata multor români

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Kefalonia a fost desemnată cea mai frumoasă insulă a Greciei pentru vacanțele din 2026, în urma unui sondaj realizat de platforma de turism Which? Travel. Plajele spectaculoase, peisajele impresionante și gastronomia locală au transformat-o în destinația preferată a mii de turiști, inclusiv a multor români.

Kefalonia, declarată cea mai frumoasă insulă din Grecia / foto: Shutterstock
Kefalonia, declarată cea mai frumoasă insulă din Grecia / foto: Shutterstock

Kefalonia, cea mai mare dintre Insulele Ionice, a ocupat primul loc într-un clasament realizat de platforma Which? Travel, după ce mii de turiști au evaluat cele mai populare destinații din Grecia. Plajele, natura, atracțiile turistice, preparatele tradiționale și raportul calitate-preț au fost criteriile care au propulsat insula în fruntea topului.

Mulți vizitatori spun că alegerea nu este deloc surprinzătoare. Apa limpede, peisajele montane, lacurile subterane, satele pitorești și atmosfera autentică fac din Kefalonia una dintre cele mai apreciate destinații de vacanță din Marea Ionică.

Numele insulei este explicat prin două variante. Una face trimitere la cuvântul grecesc „kefali”, care înseamnă „cap”, iar cealaltă provine din mitologia greacă și îl are în prim-plan pe Kefalos, fiul zeului Hermes, despre care legenda spune că a primit insula drept răsplată după războiul împotriva Tebei.

Potrivit publicației Blic, mulți turiști au descoperit frumusețea insulei după lansarea filmului „Mandolina căpitanului Corelli”, cu Nicolas Cage și Penelope Cruz.

Plaje spectaculoase și sate autentice

Cu o suprafață de 781 de kilometri pătrați, Kefalonia impresionează prin diversitatea peisajelor sale. Capitala Argostoli este principalul port al insulei și găzduiește una dintre cele mai cunoscute atracții, Farul Sfântul Teodor, ridicat la începutul secolului al XIX-lea.

Insula are peste 250 de kilometri de coastă, unde se întind plaje cu nisip fin, golfuri ascunse, peșteri marine și sate tradiționale cu case colorate, specifice regiunii.

Printre cele mai apreciate localități se numără Fiskardo, unul dintre puținele orașe care au rămas aproape neatinse după cutremurul devastator din 1953, Sami și Skala, destinații preferate de turiști în fiecare sezon estival.

Kefalonia ascunde numeroase atracții istorice și naturale. La doar câțiva kilometri de Argostoli se află situl arheologic Krani, unde pot fi admirate celebrele Ziduri Ciclopice. Tot aici pot fi vizitate acropola din Sami, necropola miceniană din Mazarakata și cimitirul roman din Fiskardo.

Pe insulă a fost descoperit și un mormânt în localitatea Canata, unde au fost găsite bijuterii din aur și alte relicve. Mult timp s-a crezut că acesta ar putea aparține legendarului Ulise, regele insulei Ithaca.

În largul mării, turiștii pot observa frecvent delfini, iar pe plajele din apropierea Argostoli și Skala își depun ouăle țestoasele marine Caretta caretta. Pentru iubitorii de natură, insula oferă trasee spre peșteri, lacuri subterane, păduri și văi spectaculoase.

Myrtos, una dintre cele mai frumoase plaje din Europa

Cel mai mare atu al Kefaloniei rămân plajele sale. Myrtos este considerată una dintre cele mai spectaculoase plaje din Europa, datorită nisipului alb, apei turcoaz și stâncilor care înconjoară golful.

La fel de apreciată este și plaja Antisamos, aflată în apropierea peșterii Drogarati și a lacului subteran Melissani, dar și plajele din peninsula Lassi, unde turiștii pot practica numeroase sporturi nautice.

Tot în Lassi se află și Mănăstirea Sfântului Gherasim, unul dintre cele mai importante locuri de pelerinaj din insulă, unde sunt păstrate moaștele sfântului protector al Kefaloniei.

Grecia rămâne una dintre destinațiile preferate ale românilor

Insulele Greciei continuă să fie printre cele mai căutate destinații de vacanță de către români, datorită plajelor spectaculoase, peisajelor deosebite și distanței relativ mici față de România. Multe dintre ele găzduiesc unele dintre cele mai frumoase plaje din Europa, iar unele se află chiar în patrimoniul UNESCO.

În același timp, Grecia continentală oferă turiștilor peisaje variate, obiective istorice impresionante și numeroase locuri mai puțin cunoscute, astfel încât fiecare vizitator își poate găsi destinația potrivită, fie că își dorește relaxare la malul mării, aventură sau descoperirea istoriei și culturii elene.

Ghid de cumpărături

banner jasmine hill png
#Exclusiv Click!
Românca Iasmina, abandonată cu copiii în România de americanul Bradford Hill! De ce a fugit milionarul de urgență în SUA Vedete românești
Monica Anghel și fiul ei , Aviv, cel mai frumos duet la un festival de muzică de la Oradea
#Exclusiv Click!
Monica Anghel și fiul ei, Aviv, cel mai frumos duet la un festival de muzică de la Oradea Vedete românești
image
#Analize Adevărul
Țara în care românii au cele mai mari salarii. Aproape jumătate câștigă peste 3.000 de euro pe lună adevarul.ro
image
#Analize Adevărul
Scandal înainte de lansarea „Casa Verde Baterii”. Cum ar fi fost umflate prețurile bateriilor prin REPowerEU. Ce spun firmele autorizate adevarul.ro

Parteneri

image
Daniel Bîrligea, ultimele detalii despre ofertele primite de FCSB. „Am vorbit cu impresarul lui”. Exclusiv www.fanatik.ro
image
Se caută de urgenţă electricieni şi zidari. Ţara în care se plătesc salarii şi de 7.000 de euro observatornews.ro
image
"Dacă Rusia ocupă statele baltice, a doua zi venim aici". Unde este Wamani, locul unde miliardarii se pregătesc pentru apocalipsă www.antena3.ro
image
Rusia acuză România că folosește portul Giurgiulești pentru a acorda sprijin militar Ucrainei www.gandul.ro
image
Cum a aflat, de fapt, Alina Pușcău că are cancer. Mărturia făcută chiar din salonul de tratament: „Am vrut să fac niște genuflexiuni și a început să mă înțepe sânul” www.wowbiz.ro
image
Alina Pușcău începe astăzi tratamentul. Dezvăluirea dureroasă despre boala cu care se confruntă: „Am intrat în metastază” www.kanald.ro
image
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat www.stirilekanald.ro
image
Ce nu mănâncă niciodată David Popovici, pentru a se menţine într-o formă fizică perfectă as.ro
image
Țara unde fabricile s-au oprit după plecarea migranților. Localnicii refuză posturile disponibile, de ce nu mai vrea nimeni să lucreze playtech.ro
image
Dezvăluiri incredibile de la CFR Cluj. „N-au una de-un leu în club!”. Câți bani a cerut demisul Folha. Exclusiv www.fanatik.ro
image
Ce a pățit un turist elvețian, cazat în pensiunea de 4 stele a lui Smiley și Radu Vâlcan, din Vama Veche: 'Jecmăneală totală!' www.cancan.ro
image
Ce poveste! A înșelat-o ani de zile cu Vica Blochina, care i-a dăruit și un copil, dar ce-a putut să spună acum Victor Pițurcă despre soția lui, Maria, i-a lăsat înmărmuriți pe toți. Preferă să nu vorbească despre viața lui privată, dar acum a dezvăluit, în fața tuturor, fără rezerve, care este, de fapt, situația din familia lui. Nimeni, dar nimeni nu-și imagina că va rosti asemenea cuvinte: ”Soția mea...” www.viva.ro
image
La 2 ani de la superba nuntă, încă un cuplu celebru din România divorțează! Celebrul politician și soția lui și-au spus adio! „Da, este adevărat” www.unica.ro
image
IT-iștii, cândva răsfățații sorții, acum îngroașă rândurile șomerilor. În România, peste 2.500 de posturi tăiate, însă fenomenul... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Povestea tragică a „celuilalt Prinț William”! Viață strălucitoare i-a fost curmată de un accident mortal okmagazine.ro
image
”Într-o lume perfectă, aș avea două soții!” Declarația surprinzătoare a unui important membru regal okmagazine.ro
image
#Comunismul in România
Tragedia ascunsă de regimul comunist: Avionul Tarom prăbușit în Munții Apuseni, în 1970 historia.ro
image
#Biografii
Cine a fost Maurice Nègre, spionul francez care a sedus-o pe Maria Tănase historia.ro
image png
O carte a fost restituită după un 150 de ani. Amenda pentru întârziere ar fi fost colosală Internațional
image png
Incendiu puternic în apropiere de Atena. Vântul bate cu peste 70 km/h, iar o localitate a fost evacuată Internațional
image png
Consultații medicale gratuite pe litoral în august 2026. În ce stațiuni pot fi evaluați turiștii și ce controale gratuite pot face Național
image png
Șoferul ambulanței atacate la Cluj, operat din nou. Medicii nu pot spune încă dacă își va recăpăta vederea. Ce cer sindicaliștii Național
image png
Un procuror a fost reținut după un scandal ce s-a petrecut într-un local din Hunedoarea. Ar fi tras cu pistolul în timp ce era imobilizat de polițiști Național
FotoJet (23) jpg
Petrecere neobișnuită pe fundul Dunării, la Budapesta. Oamenii au profitat de retragerea apelor Internațional
termometru vara foto pixabay webp
Caniculă în România, în următoarele zile. Cod portocaliu în șapte județe și temperaturi de până la 39 de grade Național
image png
Motivul surprinzător pentru care un român a abandonat Via Transilvanica. „Este o substanță toxică” Național
image
Cine este Matei, băiatul de 10 ani care a urcat pe scenă alături de Nick Cave la Summer Well. „Citește patru ore pe zi” actualitate.net
image
Scandal după concertul Damian & Brothers de la UNTOLD. Cristina Stroe o acuză de rasism pe Delia Antal: „Rădăcinile romilor sunt indiene, nicidecum românești” actualitate.net