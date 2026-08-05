Insula care face furori în Grecia! A fost desemnată cea mai frumoasă în 2026 și este preferata multor români

Kefalonia a fost desemnată cea mai frumoasă insulă a Greciei pentru vacanțele din 2026, în urma unui sondaj realizat de platforma de turism Which? Travel. Plajele spectaculoase, peisajele impresionante și gastronomia locală au transformat-o în destinația preferată a mii de turiști, inclusiv a multor români.

Kefalonia, cea mai mare dintre Insulele Ionice, a ocupat primul loc într-un clasament realizat de platforma Which? Travel, după ce mii de turiști au evaluat cele mai populare destinații din Grecia. Plajele, natura, atracțiile turistice, preparatele tradiționale și raportul calitate-preț au fost criteriile care au propulsat insula în fruntea topului.

Mulți vizitatori spun că alegerea nu este deloc surprinzătoare. Apa limpede, peisajele montane, lacurile subterane, satele pitorești și atmosfera autentică fac din Kefalonia una dintre cele mai apreciate destinații de vacanță din Marea Ionică.

Numele insulei este explicat prin două variante. Una face trimitere la cuvântul grecesc „kefali”, care înseamnă „cap”, iar cealaltă provine din mitologia greacă și îl are în prim-plan pe Kefalos, fiul zeului Hermes, despre care legenda spune că a primit insula drept răsplată după războiul împotriva Tebei.

Potrivit publicației Blic, mulți turiști au descoperit frumusețea insulei după lansarea filmului „Mandolina căpitanului Corelli”, cu Nicolas Cage și Penelope Cruz.

Plaje spectaculoase și sate autentice

Cu o suprafață de 781 de kilometri pătrați, Kefalonia impresionează prin diversitatea peisajelor sale. Capitala Argostoli este principalul port al insulei și găzduiește una dintre cele mai cunoscute atracții, Farul Sfântul Teodor, ridicat la începutul secolului al XIX-lea.

Insula are peste 250 de kilometri de coastă, unde se întind plaje cu nisip fin, golfuri ascunse, peșteri marine și sate tradiționale cu case colorate, specifice regiunii.

Printre cele mai apreciate localități se numără Fiskardo, unul dintre puținele orașe care au rămas aproape neatinse după cutremurul devastator din 1953, Sami și Skala, destinații preferate de turiști în fiecare sezon estival.

Kefalonia ascunde numeroase atracții istorice și naturale. La doar câțiva kilometri de Argostoli se află situl arheologic Krani, unde pot fi admirate celebrele Ziduri Ciclopice. Tot aici pot fi vizitate acropola din Sami, necropola miceniană din Mazarakata și cimitirul roman din Fiskardo.

Pe insulă a fost descoperit și un mormânt în localitatea Canata, unde au fost găsite bijuterii din aur și alte relicve. Mult timp s-a crezut că acesta ar putea aparține legendarului Ulise, regele insulei Ithaca.

În largul mării, turiștii pot observa frecvent delfini, iar pe plajele din apropierea Argostoli și Skala își depun ouăle țestoasele marine Caretta caretta. Pentru iubitorii de natură, insula oferă trasee spre peșteri, lacuri subterane, păduri și văi spectaculoase.

Myrtos, una dintre cele mai frumoase plaje din Europa

Cel mai mare atu al Kefaloniei rămân plajele sale. Myrtos este considerată una dintre cele mai spectaculoase plaje din Europa, datorită nisipului alb, apei turcoaz și stâncilor care înconjoară golful.

La fel de apreciată este și plaja Antisamos, aflată în apropierea peșterii Drogarati și a lacului subteran Melissani, dar și plajele din peninsula Lassi, unde turiștii pot practica numeroase sporturi nautice.

Tot în Lassi se află și Mănăstirea Sfântului Gherasim, unul dintre cele mai importante locuri de pelerinaj din insulă, unde sunt păstrate moaștele sfântului protector al Kefaloniei.

Grecia rămâne una dintre destinațiile preferate ale românilor

Insulele Greciei continuă să fie printre cele mai căutate destinații de vacanță de către români, datorită plajelor spectaculoase, peisajelor deosebite și distanței relativ mici față de România. Multe dintre ele găzduiesc unele dintre cele mai frumoase plaje din Europa, iar unele se află chiar în patrimoniul UNESCO.

În același timp, Grecia continentală oferă turiștilor peisaje variate, obiective istorice impresionante și numeroase locuri mai puțin cunoscute, astfel încât fiecare vizitator își poate găsi destinația potrivită, fie că își dorește relaxare la malul mării, aventură sau descoperirea istoriei și culturii elene.