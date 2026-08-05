Doi turiști care au urcat cu trotinetele pe munte au fost surprinși pe platoul Bucegi, iar imaginile au fost făcute publice de salvamontiști

Doi turiști au atras atenția internauților din întreaga țară după ce au fost surprinși pe platoul Bucegi cu trotinete. Imaginile au fost publicate de către salvatorii montani și se poate vedea cum o persoană chiar încearcă să se deplaseze pe munte cu trotineta.

În videoclipul de scurtă durată se pot vedea doi turiști care, în timp ce se aflau pe platoul Bucegi, aveau la ei trotinete. Imaginile au fost publicate chiar în cursul zilei de miercuri de către Salvamont Prahova. În videoclip, se vede cum una dintre persoane încearcă să se deplaseze cu trotineta pe munte, dar terenul accidentat nu-i permite acest lucru.

„Dacă sunt bune la oraș, de ce n-ar merge și pe Platoul Bucegi?”, a scris Salvamont Prahova, în postarea făcută pe Facebook. Desigur, videoclipul a atras imediat atenția internauților, care au scris nenumărate comentarii despre cei doi turiști din videoclip.

Videoclipul a fost publicat de Salvamont Prahova

Videoclipul cu cei doi turiști a fost postat de Salvamont Prahova chiar miercuri. Iar internauții au fost surprinși de imaginile în care cei doi turiști se plimbă pe platoul Bucegi cu trotinetele.

„Băieţii au urcat cu telecabina ca să-şi dea drumul cu ele pe asfalt. Deci, nu e mare lucru. Dacă există asfalt pe munte, de ce să nu te dai cu trotineta, dacă nu e interzis?”, a scris un internaut din țara noastră.

Imaginile au devenit virale pe internet

România nu este singurul loc din lume unde turiștii care ajung pe munte devin protagoniștii unor episoade incredibile.

În Statele Unite, un bărbat a parcurs nu mai puțin de 16 kilometri pe jos, de-a lungul a șase ore, deși fusese străpuns de un băț de trekking. David Cifaldi (32 de ani) nu a dorit să plătească transportul cu elicopterul, așa că a preferat să meargă la punctul de salvare pe jos.

Fiind asistent medical, Cifaldi și-a dat seama că rana nu îi pune viața în pericol și, alături de doi prieteni, a parcurs kilometri întregi pe jos.