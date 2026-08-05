 Piscine, restaurante exclusiviste și suite de mii de euro. Cum arată „hotelul” plutitor care îi cucerește pe iubitorii de lux
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Piscine, restaurante exclusiviste și suite de mii de euro. Cum arată „hotelul” plutitor care îi cucerește pe iubitorii de lux

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Explora III, cea mai nouă navă din flota Explora Voyages, și-a făcut debutul pe Marea Mediterană cu o lansare spectaculoasă. Concepută ca un adevărat hotel plutitor, aceasta promite o experiență exclusivistă pentru turiștii care își doresc lux, confort și servicii premium în mijlocul mării.

„Hotelul” plutitor care îi cucerește pe iubitorii de lux / foto: X
„Hotelul” plutitor care îi cucerește pe iubitorii de lux / foto: X

Lansarea navei Explora III a fost marcată de un eveniment grandios, care a inclus un spectacol cu drone, un concert susținut de Kathy Sledge, din trupa Sister Sledge, alături de dansatori și cântăreți, dar și un DJ set semnat de Bob Sinclar. Petrecerea s-a încheiat în zori, cu barurile deschise până la ora 3.00, potrivit Daily Mail.

Explora III face parte din portofoliul Explora Voyages, divizia de lux a grupului MSC, iar reprezentanții companiei evită termenul de „croazieră”, preferând să descrie experiența drept o „călătorie oceanică”.

La bord există doar 461 de suite și cel mult 900 de pasageri, deserviți de un echipaj format din aproximativ 700 de persoane. Chiar și cele mai mici suite sunt mai spațioase decât cabinele standard de pe alte nave, iar cea mai exclusivistă dintre ele, Owners Suite, ocupă întreaga lățime a navei și poate ajunge la un tarif de 6.400 de euro pe noapte.

Piscine, restaurante exclusiviste și magazine de lux

Pasagerii au la dispoziție cinci piscine, teren de padel, cazinou, un bar dedicat iubitorilor de whisky și trabucuri, dar și magazine ale unor branduri celebre precum Cartier, Rolex și Chopard. La bord există și un club dedicat copiilor și adolescenților, iar galeria Clarendon Fine Art expune opere valoroase, inclusiv un tablou semnat de Mr Brainwash, evaluat la 91.800 de euro.

Pasionații de vinuri pot opta pentru etichete exclusiviste, printre care și o sticlă de Domaine de la Romanée-Conti, disponibilă la prețul de 16.800 de euro.

Unul dintre elementele care diferențiază Explora III de alte nave este oferta gastronomică. La bord nu există bufet tradițional sau o sală principală de mese, iar pasagerii pot lua masa în restaurante cu specific diferit.

Restaurantul Anthology propune un meniu degustare din șapte feluri, disponibil contra unei taxe suplimentare de 200 de euro de persoană. Alte opțiuni sunt Fil Rouge, Med Yacht Club și Sakura, restaurantul japonez apreciat pentru preparatele sale și serviciile oferite.

Experiența este completată de centrul wellness, care include un bazin de hidroterapie și 11 camere de tratament. Totodată, echipajul reunește angajați din numeroase țări, printre care Filipine, India, Africa, America de Sud și Italia, contribuind la atmosfera cosmopolită de la bord.

Flota va continua să se extindă

Potrivit Daily Mail, grupul MSC intenționează să își extindă flota Explora la șase nave până în 2028. Prin conceptul său exclusivist și serviciile premium, Explora III își propune să stabilească un nou standard în industria călătoriilor pe mare.

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