Dragostea plutește în aer! Florin Ristei și Andreea Ramona, surprinși în ipostaze romantice în largul mării

Florin Ristei traversează o perioadă frumoasă din viața personală și pare mai fericit ca niciodată alături de Andreea Ramona. Cei doi au ales să petreacă câteva zile la mare, iar imaginile publicate din vacanță au atras imediat atenția fanilor, care au remarcat apropierea și gesturile tandre dintre ei.

Dacă în trecut artistul a preferat să își țină viața sentimentală departe de ochii publicului, în ultima perioadă acesta s-a arătat tot mai deschis atunci când vine vorba despre relația cu Andreea Ramona.

După despărțirea de Naomi Hedman, Florin Ristei pare că și-a găsit liniștea alături de actuala parteneră. Cei doi au plecat împreună într-o vacanță la mare, unde s-au bucurat de câteva zile de relaxare și de timp petrecut unul în compania celuilalt.

Printre imaginile distribuite în mediul online se numără și fotografii realizate în timpul unei plimbări cu placa de paddleboarding. Într-una dintre ele, artistul și Andreea Ramona apar într-o ipostază plină de tandrețe, în largul mării, iar apropierea dintre ei nu a trecut neobservată de urmăritori.

Fotografiile au fost apreciate de fani, care au remarcat starea de bine pe care o afișează Florin Ristei și schimbările din viața lui din ultima perioadă.

Dezvăluirea amuzantă făcută de artist despre relația lor

Recent, Florin Ristei a vorbit, cu umor, despre unul dintre „regulile” din relația sa. În cadrul podcastului pe care îl realizează împreună cu Speak, artistul a mărturisit că, de când formează un cuplu cu Andreea Ramona, a renunțat să mai urmărească femei noi pe rețelele de socializare.

„Nu mai dau, nu dau, n-am voie, nu dau follow”, a spus Florin Ristei, într-o notă amuzată, sugerând că aceasta ar fi una dintre înțelegerile din cuplul său.

Andreea Ramona are 32 de ani și, înainte de relația cu Florin Ristei, a format un cuplu timp de mai mulți ani cu milionarul Vincenzo Castellano. În prezent, este mamă și antrenoare de fitness, promovând un stil de viață sănătos și echilibrat în fața celor aproximativ 10.000 de urmăritori de pe rețelele de socializare. Florin Ristei va împlini 40 de ani la sfârșitul lunii august, ceea ce înseamnă că între cei doi există o diferență de vârstă de opt ani.