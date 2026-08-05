Un cunoscut actor de telenovele, arestat într-un dosar de viol. Victima ar fi un copil de cinci ani cu autism

Marco Furlan (48 de ani), un renumit actor originar din Brazilia, a fost reținut de către autoritățile din São Paulo. El este anchetat într-un dosar cu acuzații de viol asupra unui minor cu vârsta de numai 5 ani. Victima este un copil care suferă de autism.

Actorul brazilian Marco Furlan a fost reținut chiar în urmă cu câteva zile, duminică, în timpul unui flagrant organizat în Pindamonhangaba. Apoi, potrivit informațiilor de la adevarul.ro, instanța din Brazilia a decis ca actorul să rămână în arest preventiv. Dosarul în care este anchetat actorul vizează violul unui copil cu vârsta de numai 5 ani, care suferă de autism.

Conform autorităților braziliene, agresiunea ar fi avut loc în timpul unei petreceri organizate pe o proprietate din Pindamonhangaba. Mama victimei a declarat că și-a lăsat copilul să doarmă într-o cameră din încăpere, însă s-a întors imediat ce a auzit țipete.

Actorul a fost arestat preventiv

Potrivit mamei victimei, atunci când s-a întors în cameră ea l-a găsit pe actorul brazilian alături de fiul ei, în timp ce copilul nu mai avea haine. Victima a fost transportată imediat la spital, unde a primit îngrijiri medicale.

Marco Furlan a fost reținut imediat de către autorități, iar în cursul zilei de luni s-a decis în instanță ca actorul să rămână în arest preventiv. Surse din cadrul anchetei spun că Furlan ar fi declarat că i s-a făcut rău în timpul petrecerii, iar atunci când a intrat în cameră l-a confundat pe copil cu prietena sa. Actorul este faimos pentru modul în care l-a interpretat pe personajul Heitor, în sezonul doi al serialului „Aline”.

Un caz șocant a avut loc și în România

Recent, un caz la fel de șocant a avut loc și în România. În Iași, șase copii, toți verișori, au fost abuzați chiar de către propriul lor unchi.

Unul dintre copii i-a spus tatălui său, care este plecat la muncă în afara țării, că unchiul său îl atinge într-un mod nepotrivit. Bărbatul a alertat autoritățile, iar după o anchetă rapidă, polițiștii au descoperit că agresorul mai abuzase și alți cinci copii din familie. Bărbatul a fost deja arestat.