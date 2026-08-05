Momente de neuitat în familia Laurei Cosoi! Ce s-a întâmplat chiar înainte de nașterea micuței Nina: „Priveam în jur și mă gândeam”

Laura Cosoi continuă să împărtășească cu urmăritorii săi cele mai emoționante momente trăite odată cu venirea pe lume a celei de-a cincea fiice. De această dată, actrița a povestit cum a început travaliul și ce au făcut cele patru fete ale sale înainte ca micuța Nina să se nască.

La câteva zile după nașterea micuței Nina, Laura Cosoi a publicat un nou mesaj emoționant pe rețelele de socializare. Actrița a rememorat clipele în care a început travaliul, chiar acasă, în timp ce întreaga familie își continua activitățile obișnuite.

Vedeta a povestit că soțul ei, Cosmin Curticăpean, monta un dulap în curte, iar ea încerca să își asculte corpul și să se pregătească pentru momentul în care avea să își țină din nou copilul în brațe.

„Travaliul a început acasă. În curte, Cosmin monta un dulap, cu blues-ul curgând liniștit în fundal, iar eu îmi ascultam corpul. Între o contracție și alta, priveam în jur și mă gândeam cât de firesc poate începe ceva atât de extraordinar”.

Gestul făcut de cele patru fiice ale sale a impresionat-o profund

Cel mai emoționant moment pentru Laura Cosoi a fost reacția celor patru fete ale sale, care au simțit că urmează să se întâmple ceva important, fără ca cineva să le explice.

„Dar cel mai mult m-au impresionat fetele. Fără să le chem, fără să le explic prea multe, au simțit. Rând pe rând, s-au lipit de mine. Mă îmbrățișau, mă mângâiau, mă priveau lung, ca și cum înțelegeau că se întâmplă ceva important. N-a fost nevoie de cuvinte. Parcă ne vorbeam altfel”.

Actrița spune că acel moment a făcut-o să reflecteze la legătura specială dintre femei și la energia pe care acestea o împărtășesc în astfel de clipe.

„Și atunci m-am gândit că poate energia asta nu vine niciodată întâmplător. Există o forță a feminității pe care o descoperi cu adevărat doar în astfel de momente. O legătură care trece dincolo de vârstă, dincolo de experiență. De la cea mai mică dintre noi până la cea mai mare, parcă suntem unite de același fir invizibil. Ne recunoaștem una pe alta din priviri, din gesturi, din felul în care ne apropiem fără să știm de ce”.

„Poate că asta înseamnă, de fapt, să fii femeie”

În încheierea mesajului, Laura Cosoi a transmis o reflecție despre maternitate și legătura dintre generațiile de femei, mărturisind că ziua în care a născut-o pe Nina va rămâne una dintre cele mai speciale din viața sa.

„Poate că asta înseamnă, de fapt, să fii femeie: să porți în tine memoria tuturor femeilor dinaintea ta și, fără să-ți dai seama, să o dai mai departe.

În ziua aceea, în timp ce o viață nouă își făcea loc spre lume, iar casa își vedea liniștită de ritmul ei, am simțit că noi toate eram parte din aceeași poveste. O poveste despre iubire, despre naștere, despre putere și despre acea conexiune tăcută dintre femei, care nu are nevoie de explicații. Doar de prezență”.

Laura Cosoi a explicat cum a ales numele celei de-a cincea fiice

Recent, Laura Cosoi a răspuns mai multor întrebări primite din partea urmăritorilor săi pe Instagram, inclusiv celei legate de numele micuței. Actrița a dezvăluit că fetița se numește Nina Elisabeta, iar alegerea nu a avut la bază o poveste specială, ci pur și simplu instinctul de mamă.

„Nina Elisabeta. Pur și simplu așa am simțit și am știut că i se potrivește!”, a scris Laura Cosoi pe rețelele de socializare.