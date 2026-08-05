Michelle Pfeiffer, la final de carieră? Actrița aruncă bomba la Hollywood: „Nu vreau să mai fac niciun film!”

După o carieră impresionantă, întinsă pe mai bine de patru decenii, celebra actriță pare pregătită să lase în urmă statutul de protagonistă a marilor producții de la Hollywood.

Actrița de 68 de ani a declarat că nu își mai dorește să fie protagonista unui lungmetraj și că preferă, de acum înainte, proiectele de televiziune și distribuțiile de ansamblu.

Invitată la evenimentul „THR x Apple TV's Leading the Narrative: The Women of Apple TV”, Michelle Pfeiffer a făcut o mărturisire surprinzătoare: „Nu vreau să mai fac niciun film, jur pe ce am mai sfânt. Vreau doar să joc în producții cu distribuții de ansamblu. Este mult mai distractiv și îmi place enorm.”

Actrița spune că succesul celor mai recente proiecte ale sale pentru televiziune, „The Madison” și „Margo's Got Money Troubles”, i-a schimbat perspectiva asupra carierei. Pfeiffer este convinsă că televiziunea oferă în prezent unele dintre cele mai complexe și interesante roluri feminine. „Am fost pur și simplu impresionată de interpretările actrițelor din televiziune. Sincer, ele domină acest domeniu în momentul de față”, a explicat vedeta.

Referindu-se la serialul „Margo's Got Money Troubles”, adaptare după romanul scris de Rufi Thorpe, Michelle Pfeiffer a mărturisit că a fost atrasă de profunzimea personajelor.

„Îmi place cât de complicate și imperfecte sunt aceste personaje. Îmi amintește de celebra frază a lui Robin Williams: «Amintește-ți că fiecare persoană pe care o întâlnești poartă o luptă despre care tu nu știi nimic, așa că fii bun.» Pentru mine, acest mesaj definește serialul și sunt foarte mândră că fac parte din el.”

În noua producție, Michelle Pfeiffer joacă alături de Nicole Kidman și artista Rico Nasty.

Declarațiile actriței au surprins numeroși fani, având în vedere cariera sa remarcabilă. Michelle Pfeiffer a devenit celebră în 1983, odată cu rolul Elvirei Hancock din filmul „Scarface”, iar ulterior a rămas în memoria publicului prin interpretarea memorabilă a lui Catwoman din „Batman Returns” (1992).

Talentul său a fost recompensat cu trei nominalizări la Premiile Oscar, pentru rolurile din „Dangerous Liaisons” (1988), „The Fabulous Baker Boys” (1989) și „Love Field” (1992).

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