Divă pe covorul roșu, gospodină acasă. Cate Blanchett se trezește la 5 ca să-și hrănească găinile

Pe covorul roșu, e definiția eleganței. În viața de zi cu zi, însă, Oscarurile și rochiile couture lasă loc cizmelor de grădină și unei rutine surprinzător de obișnuite. Cate Blanchett demonstrează că glamour-ul și viața la țară pot merge mână în mână.

Actrița australiană, deținătoarea a două premii Oscar, își începe ziua la ora 5 dimineața. Până când majoritatea oamenilor își beau prima cafea, Blanchett și-a hrănit deja găinile, și-a plimbat câinii, a făcut o baie în apă rece și și-a dus copilul la școală, după care își poate începe și ea programul de lucru.

Vedetă hollywoodiană și mamă a patru copii – Dashiell, Roman, Ignatius și Edith – își împarte timpul între conacul familiei din East Sussex și casa din Cornwall. Deși are un succes incontestabil și o faimă implicită, rutina ei de dimineață seamănă mai degrabă cu cea a unei gospodine pasionate de viața la țară decât cu cea a unei vedete de la Hollywood.

Într-un interviu acordat revistei „Harper's Bazaar”, Blanchett a explicat că obiceiul de a se trezi atât de devreme vine din anii petrecuți pe platourile de filmare, unde zilele de lucru încep înainte de răsărit. În același timp, mărturisește că nu a renunțat niciodată la farmecul serilor târzii, provenitdin perioada în care a jucat pe scenele de teatru.

„Îmi plac serile târzii, momentul în care toată lumea merge la culcare și casa rămâne doar a mea”, spune actrița. Tocmai această combinație între dimineți foarte matinale și nopți scurte a făcut-o să realizeze că organismul ei are nevoie de mai multă odihnă. După ani în care dormea doar patru ore pe noapte, Blanchett recunoaște că și-a impus să acorde mai multă atenție somnului, pentru că, după cum spune chiar ea, „rotițele încep să se desprindă din întregul mecanism”.

Divă sau gospodină? Cate întruchipează ambele roluri cu brio și reușește să-și mențină picioarele pe pământ, în ciuda notorietății dobândite în toți anii petrecuți în lumina reflectoarelor.

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