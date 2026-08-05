 De la „Bravo, ai stil!” la „ROventura”. Povestea Andreei Străvoiu și lecțiile care au făcut-o mai puternică
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De la „Bravo, ai stil!” la „ROventura”. Povestea Andreei Străvoiu și lecțiile care au făcut-o mai puternică

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Pe Andreea Străvoiu o poți urmări în fiecare sâmbătă, de la 14:45,  la „ROventura”, emisiunea de la Kanal D pe care o prezintă alături de George Mihai. Remarcată încă din perioada participării la „Bravo, ai stil!”, Andreea a făcut o lecție demonstrativă despre cum autenticitatea și disciplina pot deschide multe uși. În interviul acordat revistei „Click! pentru femei”, prezentatoarea a vorbit despre începuturile sale, despre experiențele care au format-o, despre locurile din România pe care le recomandă cu drag, despre legătura pe care o are cu Zărneștiul natal, și despre proiectele personale și profesionale care îi definesc prezentul și viitorul.

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Andreea, cum te-ai descrie în câteva cuvinte?

Sunt o persoană prietenoasă, empatică, ambițioasă și foarte disciplinată. Întotdeauna mă ghidez după un plan, îmi fixez obiective clare și nu mă opresc până nu ajung acolo unde mi-am propus. Îmi place să fiu înconjurată de oameni cu care rezonez și simt că una dintre cele mai mari bucurii ale mele este să fiu acolo pentru ceilalți.

Ce fel de copil ai fost și ce visai să devii când erai mică?

Am fost un copil cuminte, ascultător și foarte responsabil, mai ales când venea vorba despre școală. Îmi plăcea să respect regulile, dar și să petrec timp cu prietenele mele, să ne jucăm și să povestim de-ale noastre la nesfârșit.

Încă de mică visam să devin fotomodel. Urmăream prezentări de modă la televizor și exersam mersul pe catwalk oriunde aveam ocazia. Familia și prietenii observau acest lucru și mă încurajau să-mi împlinesc visul. Mai târziu, viața a făcut ca acest vis să devină realitate: am fost model, am pozat pentru reviste și am participat la prezentări de modă.

Ai ajuns în atenția oamenilor prin „Bravo, ai stil!‟. Ce a însemnat pentru tine acea experiență?

„Bravo, ai stil!‟ a fost un moment definitoriu pentru mine. Mi-a schimbat viața într-un mod în care nici nu îndrăzneam să sper. Mi-a oferit șansa de a păși în televiziune, am cunoscut oameni extraordinari și am devenit parte dintr-o echipă care astăzi înseamnă foarte mult pentru mine.

Ce ai învățat despre tine în acea perioadă intensă?

Am învățat că bunul simț și educația sunt valori care pot deschide multe uși. Oamenii m-au apreciat pentru aceste lucruri, iar asta m-a ajutat să mă văd diferit. Am învățat să nu mă las afectată de opiniile negative, să îmi depășesc limitele și să am încredere în mine. A fost o perioadă intensă, dar esențială pentru omul care sunt astăzi.

Ce te-a convins să accepți proiectul „ROventura‟?

Faptul că îmbină două dintre cele mai mari pasiuni ale mele: televiziunea și călătoriile. A fost o alegere firească și am simțit din prima că este un proiect care mi se potrivește perfect.

Ți-ai dorit vreodată, înainte, să faci televiziune sau a fost o oportunitate care te-a surprins?

Dorința de a face televiziune a apărut încă din liceu, însă nu aveam suficientă încredere că voi reuși. Am urmat Facultatea de Construcții și am activat o perioadă în domeniu, dar gândul meu era mereu la televiziune. În paralel, lucram ca model și participam la prezentări de modă. Când am văzut castingul pentru „Bravo, ai stil!‟, am simțit că este momentul să îmi urmez visul și nu am mai stat pe gânduri.

Îți mai amintești cum a fost prima ta zi de filmare pentru emisiune?

Da, îmi amintesc foarte clar acea zi, inclusiv ce purtam și emoțiile pe care le aveam. Prima deplasare a fost la Buzău, într-un cadru autentic și plin de farmec. Am luat masa într-o gospodărie tradițională și am descoperit oameni și locuri care mi-au rămas în suflet. Atunci am simțit cu adevărat că acest proiect mă reprezintă.

Cum te pregătești pentru fiecare ediție, înainte de filmări?

Totul începe cu alegerea ținutei, care este influențată de locație și de vreme. Apoi urmează documentarea despre locurile în care vom filma. Diminețile petrecute alături de echipă, la micul dejun, sunt momentul în care stabilim ultimele detalii pentru ziua de filmare.

Care a fost locul din România care te-a impresionat cel mai tare până acum?

Cazanele Dunării este locul care m-a impresionat profund. Este o atracție natural spectaculoasă, iar plimbarea pe apă, printre stânci, este o experiență pe care nu o uiți.

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După toate locurile pe care le-ai văzut până acum, cum poți caracteriza țara noastră?

România este o țară extrem de bogată și diversă. Avem toate formele de relief, mare, Dunăre, deltă, munți, dar și orașe pline de istorie și farmec. Oriunde alegi să mergi, poți avea parte de o experiență frumoasă.

Ce te atrage cel mai mult atunci când ajungi într-un loc nou: oamenii, poveștile sau peisajele?

Cred că toate împreună creează experiența completă. Oamenii sunt cei care dau suflet locului, iar poveștile și peisajele vin să completeze acea energie și să o transforme într-o amintire de neuitat.

Te-ai născut în Zărnești. Ce poți spune despre acest loc pentru cineva care nu a fost niciodată acolo?

Zărneștiul este un loc foarte special pentru mine. Este un oraș înconjurat de munți, unde te poți bucura de liniște, natură și aer curat. Îmi place să merg cu bicicleta în zone precum Plaiul Foii sau Cheile Zărneștiului, locuri care mă relaxează și mă încarcă de energie.

Ce amintiri din copilărie te leagă cel mai mult de acest oraș?

Serile de vară petrecute afară, alături de prietenele mele, sunt cele mai vii amintiri. Inventam jocuri, râdeam și ne doream să nu se termine niciodată acele momente. Îmi amintesc cu drag și plimbările cu scuterul din adolescență.

Cum arată o zi perfectă pentru tine?

O zi perfectă este una petrecută alături de familie, într-un cadru relaxat, cu multă energie bună, gătit împreună și timp de calitate.

Ce îți place să faci în timpul liber, atunci când nu ești pe drumuri?

Îmi place să am grijă de mine: fac sport, citesc, sunt atentă la alimentație și petrec timp cu familia și prietenii apropiați. De multe ori aleg să mă retrag la Zărnești.

Ce tip de vacanță preferi: relaxare totală sau explorare continuă?

Depinde de durata vacanței. Dacă este mai lungă, îmi place să îmbin relaxarea cu explorarea. În schimb, pentru city-break-uri, prefer să vizitez cât mai mult și îmi organizez fiecare zi în detaliu.

Cum te vezi peste câțiva ani, profesional și personal?

Sunt o persoană care își face planuri și își stabilește obiective. Pe viitor, îmi doresc o viață liniștită, să îmi întemeiez o familie și să dezvolt un proiect sau o afacere care să mă reprezinte.

@Kanal D

Editor: Raluca Toma

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