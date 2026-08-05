Prăjitură cu pepene şi fulgi de cocos. Topește rapid pofta de dulce

Doar o oră și jumătate te desparte de un desert cu totul special, care îmbină pepenele roșu cu nuca de cocos. Îți promite nu doar răsfăț, ci și o clipă de evadare. Prăjitura cu pepene și fulgi de cocos este combinația surprinzătoare care aduce împreună prospețimea fructelor și delicatețea tropicală într-o armonie perfectă.

Acesta este genul de desert care te face să încetinești, să respiri adânc și să-ți amintești că meriți momente frumoase, chiar și într-o zi obișnuită. Cu textura ei aerată și aroma care te poartă direct spre o plajă imaginară, prăjitura aceasta devine un mic ritual de vară.

De ce să măncânci mai des pepene în timpul sezonului cald? În primul rând, te hidratează, apoi crește aportul de antioxidanți care te ajută să lupți cu eventualele boli, îți menține pielea sănătoasă, contribuie la scăderea tensiunii arteriale și la îmbunătățirea circulației.

Când alegi pepenele pentru a-l consuma ca atare sau în deserturi, verifică mai întâi codița! O tulpină verde arată faptul că fructul a fost cules prea devreme. În schimb, o codiță uscată poate arăta că fructul s-a copt. O coadă uscată, maro, indică un punct de coacere maxim și poate, totodată, să fie semnul că fructul este dulce și aromat. Uită-te cu atenție la pepenele roșu pe care vrei să-l cumperi și identifică petele întunecate! Aceste pete întunecate, asemănătoare venelor, se numesc și „pânză de pepene” sau „pete de zahăr” și indică un fruct dulce și suculent.

Ingrediente

4 albuşuri

100 g zahăr

1 lingură făină

100 g fulgi de nucă de cocos

1 vârf de cuţit sare

50 g biscuiţi

Pentru jeleul de pepene:

1 lingură miere

½ plic gelatină pudră

50 ml apă fierbinte

150 ml zeamă de pepene roşu

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Mod de preparare

Baţi albuşurile spumă tare cu un praf de sare. Încorporezi zahărul treptat. Adaugi fulgii de nucă de cocos, apoi făina şi omogenizezi. Torni compoziţia într-o tavă tapetată pe care o introduci în cuptorul preîncălzit circa o jumătate de oră. La final, laşi la răcit.

Pentru jeleu, amesteci apa fierbite cu gelatina. Lași la răcit, apoi torni zeama de pepene roşu, mierea și omogenizezi.

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Torni jeleul peste blatul de nucă de cocos, apoi le dai la rece. Poţi porţiona şi orna prăjitura după circa o jumătate de oră.

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