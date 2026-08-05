 Prăjitură cu pepene şi fulgi de cocos. Topește rapid pofta de dulce
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Dezvoltare personalăÎngrijire personalăCasă și grădinăModă
scroll right

Prăjitură cu pepene şi fulgi de cocos. Topește rapid pofta de dulce

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Doar o oră și jumătate te desparte de un desert cu totul special, care îmbină pepenele roșu cu nuca de cocos. Îți promite nu doar răsfăț, ci și o clipă de evadare. Prăjitura cu pepene și fulgi de cocos este combinația surprinzătoare care aduce împreună prospețimea fructelor și delicatețea tropicală într-o armonie perfectă.

image

Acesta este genul de desert care te face să încetinești, să respiri adânc și să-ți amintești că meriți momente frumoase, chiar și într-o zi obișnuită. Cu textura ei aerată și aroma care te poartă direct spre o plajă imaginară, prăjitura aceasta devine un mic ritual de vară.

De ce să măncânci mai des pepene în timpul sezonului cald? În primul rând, te hidratează, apoi crește aportul de antioxidanți care te ajută să lupți cu eventualele boli, îți menține pielea sănătoasă, contribuie la scăderea tensiunii arteriale și la îmbunătățirea circulației.

Când alegi pepenele pentru a-l consuma ca atare sau în deserturi, verifică mai întâi codița! O tulpină verde arată faptul că fructul a fost cules prea devreme. În schimb, o codiță uscată poate arăta că fructul s-a copt. O coadă uscată, maro, indică un punct de coacere maxim și poate, totodată, să fie semnul că fructul este dulce și aromat. Uită-te cu atenție la pepenele roșu pe care vrei să-l cumperi și identifică petele întunecate! Aceste pete întunecate, asemănătoare venelor, se numesc și „pânză de pepene” sau „pete de zahăr” și indică un fruct dulce și suculent.

Ingrediente

4 albuşuri

100 g zahăr

1 lingură făină

100 g fulgi de nucă de cocos

1 vârf de cuţit sare

50 g biscuiţi

Pentru jeleul de pepene:

1 lingură miere

½ plic gelatină pudră

50 ml apă fierbinte

150 ml zeamă de pepene roşu

Vezi și: Ce se întâmplă dacă mănânci prea mult pepene verde?

Mod de preparare

Baţi albuşurile spumă tare cu un praf de sare. Încorporezi zahărul treptat. Adaugi fulgii de nucă de cocos, apoi făina şi omogenizezi. Torni compoziţia într-o tavă tapetată pe care o introduci în cuptorul preîncălzit circa o jumătate de oră. La final, laşi la răcit.

Pentru jeleu, amesteci apa fierbite cu gelatina. Lași la răcit, apoi torni zeama de pepene roşu, mierea și omogenizezi.

Te-ar mai putea interesa: Ai mâncat pepene? Nu-i arunca coaja la gunoi! Iată ce poți face cu ea

Torni jeleul peste blatul de nucă de cocos, apoi le dai la rece. Poţi porţiona şi orna prăjitura după circa o jumătate de oră.

FOTO: Shutterstock

Ghid de cumpărături

banner stela popescu png
#Exclusiv Click!
FotoCum arată vila de la 2 Mai a regretatei Stela Popescu. Cu câți bani cumpărase terenul în 1989 și cine a moștenit proprietatea? Vedete românești
banner jasmine hill png
#Exclusiv Click!
Românca Iasmina, abandonată cu copiii în România de americanul Bradford Hill! De ce a fugit milionarul de urgență în SUA Vedete românești
image
Poliția i-a confiscat Ferrari-ul de 3,7 milioane de lire sterline la o jumătate de oră după ce s-a urcat la volan adevarul.ro
image
Dunărea atinge un nou minim istoric la intrarea în România. Doar 25 de centimetri până la următorul prag de restricții la Cernavodă adevarul.ro

Parteneri

image
Adrian Rădulescu, interviu despre transformarea lui David Popovici: „Cele 8 kg de masă activă l-au făcut să înoate mai repede!” Ce spune de cantonamentul cu Pan Zhanle şi recordurile mondiale ţintite www.fanatik.ro
image
Refinanţare sau renegociere cu banca? Cea mai avantajoasă tactică pentru a-ţi scădea ratele observatornews.ro
image
Fostul șef de la Investigații Criminale, Dacian Vonu, a fost găsit după două zile de dispariţie www.antena3.ro
image
Avocatul fraților Tate explică de ce nu ar accepta niciodată o funcție publică în România: ”Salariul de ministru e 12.500 de lei, eu fumez trabucuri de 20.000 de lei” www.gandul.ro
image
Cum a aflat, de fapt, Alina Pușcău că are cancer. Mărturia făcută chiar din salonul de tratament: „Am vrut să fac niște genuflexiuni și a început să mă înțepe sânul” www.wowbiz.ro
image
Alina Pușcău începe astăzi tratamentul. Dezvăluirea dureroasă despre boala cu care se confruntă: „Am intrat în metastază” www.kanald.ro
image
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat www.stirilekanald.ro
image
Milionarul român care are 9 copii cu 4 femei i-a îndeplinit cel mai mare vis fiului său cel mic! as.ro
image
România a doborât 150 de recorduri de temperatură într-o singură săptămână. Zonele în care căldura a ajuns la valori neobișnuite playtech.ro
image
Se pregătește o nouă demitere de antrenor în SuperLiga. Fostul tehnician al echipei, gata să revină pe bancă. Exclusiv www.fanatik.ro
image
Cine este Anna și cum l-a 'smintit' pe pensionarul MApN care i-a scris numele pe stâncă. Povestea 'interzisă' care se ascunde în spatele graffitiului de pe Transfăgărășan www.cancan.ro
image
Ce poveste! A înșelat-o ani de zile cu Vica Blochina, care i-a dăruit și un copil, dar ce-a putut să spună acum Victor Pițurcă despre soția lui, Maria, i-a lăsat înmărmuriți pe toți. Preferă să nu vorbească despre viața lui privată, dar acum a dezvăluit, în fața tuturor, fără rezerve, care este, de fapt, situația din familia lui. Nimeni, dar nimeni nu-și imagina că va rosti asemenea cuvinte: ”Soția mea...” www.viva.ro
image
La 2 ani de la superba nuntă, încă un cuplu celebru din România divorțează! Celebrul politician și soția lui și-au spus adio! „Da, este adevărat” www.unica.ro
image
IT-iștii, cândva răsfățații sorții, acum îngroașă rândurile șomerilor. În România, peste 2.500 de posturi tăiate, însă fenomenul... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Povestea tragică a „celuilalt Prinț William”! Viață strălucitoare i-a fost curmată de un accident mortal okmagazine.ro
image
”Într-o lume perfectă, aș avea două soții!” Declarația surprinzătoare a unui important membru regal okmagazine.ro
image
#Comunismul in România
Tragedia ascunsă de regimul comunist: Avionul Tarom prăbușit în Munții Apuseni, în 1970 historia.ro
image
#Biografii
Cine a fost Maurice Nègre, spionul francez care a sedus-o pe Maria Tănase historia.ro
somn pe canicula jpg
Căldura nu te lasă să dormi? Răcorește dormitorul cu aceste trucuri Îngrijire personală
smiling woman with salmon jpg
Proteinele, aliatul siluetei sau capcana din farfurie? Ce trebuie să știi Îngrijire personală
Jennifer Aniston, Brad Pitt foto Profimedia jpg
Jennifer Aniston și Brad Pitt, din nou apropiați! Foștii soți iau masa împreună și se vizitează constant Pentru Femei
Anne Hathaway Profimedia jpg
„Așa se îmbracă gravidele??” Anne Hathaway a devenit ținta ironiilor pe internet Modă
Eclipsa de Soare jpg
Eclipsa totală de Soare din 12 august transmite următorul mesaj pentru toți nativii din zodiac: nu mai poți fugi de tine! Pentru Femei
Barcute cu rosii Sursa foto shutterstock 2275736573 jpg
Trebuie să încerci această rețetă de cărcuțe cu roșii! E gata în aproximativ 25 de minute Pentru Femei
Minnie Driver foto Profimedia jpg
„Sunt în stare de șoc!” Actrița Minnie Driver a fost victima unui accident auto serios Pentru Femei
If people could take away the pain they caused you, they’d also take away the strength you gaine jpg
Cum a ajuns Mădălina Ghenea una dintre cele mai cunoscute românce din lume? Pentru Femei
image
Cine este Matei, băiatul de 10 ani care a urcat pe scenă alături de Nick Cave la Summer Well. „Citește patru ore pe zi” actualitate.net
image
Scandal după concertul Damian & Brothers de la UNTOLD. Cristina Stroe o acuză de rasism pe Delia Antal: „Rădăcinile romilor sunt indiene, nicidecum românești” actualitate.net