 Au rămas fără locuința în care urmau să se mute peste doar câteva zile. Incendiile le-au distrus casa de 300.000 de euro: „Nu pot descrie durerea”
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Au rămas fără locuința în care urmau să se mute peste doar câteva zile. Incendiile le-au distrus casa de 300.000 de euro: „Nu pot descrie durerea”

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Visul unei familii din Marea Britanie s-a transformat într-un coșmar care i-a lăsat fără o sumă uriașă de bani. După ce au construit o casă în regiunea Peloponez, ea a fost distrusă complet de incendiile de vegetație care au devastat zona.

Familia investise 300.000 de euro în casă / foto: Stephanie Harper
Familia investise 300.000 de euro în casă / foto: Stephanie Harper

O familie din Marea Britanie visa să înceapă o viață cu totul nouă în Grecia. Însă, după o investiție uriașă în casa din zona Peloponez, construcția a fost distrusă de incendiile de vegetație care au făcut ravagii în zonă, potrivit informațiilor de la adevarul.ro.

Practic, după ani de zile în care familia britanică a făcut economii și a investit 300.000 de euro în proprietatea din Grecia, focul le-a distrus visele în această vară. Rory (36 de ani) și Stephanie (35 de ani) urmau să se mute în Grecia chiar în această lună, pe 10 august.

Focul le-a distrus investiția de 300.000 de euro

Cei doi britanici urmau să se mute în noua lor casă din Peloponez alături de cei trei copii ai lor. Mai mult decât atât, familia deja își trimisese o bună parte din obiectele personale în casa din Grecia. Fiicele gemene ale cuplului, Evangeline și Ivaria, în vârstă de 8 ani, deja fuseseră înscrise la o școală din această țară și urmau să înceapă cursurile în septembrie.

Cuplul britanic are o fetiță de 19 luni, Athena, în timp ce Stephanie este însărcinată din nou. În plus, familia urma să ducă în Grecia și trei câini pe care îi salvase de-a lungul anilor.

Familia urma să se mute în Grecia în luna august

„Suntem o familie foarte rezistentă, dar acest lucru ne-a doborât complet. Un vis și o muncă uriașă, nu doar din partea noastră, ci și a comunității grecești care ne-a ajutat să ne construim casa, au fost furate în câteva secunde. Nu pot descrie durerea, pentru că nu este doar casa pe care am construit-o, ci toate amintirile și căminul pe care l-am creat în interior”, a spus Stephanie, conform sursei citate.

Incendiile au făcut ravagii în Grecia în această vară, iar pe insula Creta, mii de oameni au fost evacuați din fața flăcărilor. Iar în sudul Peloponezului, în apropiere de orașul portuar Gytheio, un pompier chiar și-a pierdut viața în fața flăcărilor.

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