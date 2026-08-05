Au început pregătirile pentru UNTOLD! Ce pretenții au avut Sting, Steve Aoki și Zara Larsson

Festivalul UNTOLD își deschide porțile joi, iar pregătirile sunt în toi. Primele echipe tehnice au ajuns deja la Cluj, la fel și o parte dintre artiști și fanii veniți din toate colțurile lumii, care se pregătesc pentru una dintre cele mai așteptate ediții ale evenimentului.

Echipa tehnică a lui Sting a ajuns miercuri la Cluj cu un avion privat, în timp ce artistul britanic urmează să sosească în ziua concertului, după ce își încheie șederea în Cipru. Acesta va deschide seria concertelor de pe scena principală.

Deși nu are cerințe extravagante, Sting și-a dorit ca propriul chef să îi poată pregăti mesele atât la hotel, cât și înainte de concert.

„La hotelul la care stă, cheful lui personal, să poată să îi pregătească mâncarea. Va trebui să-i pregătim și noi aici în zona de backstage o mică bucătărie unde să poată să-i prepare înainte de a urca pe scenă”, a declarat Edy Chereji, potrivit știrileprotv.ro.

Steve Aoki nu renunță la masa de ping-pong

Pe scena principală va urca și Zara Larsson, iar artista a avut o solicitare simplă pentru camera de hotel: un buchet mare de flori multicolore. Echipa care o însoțește în turneu este alcătuită exclusiv din femei, de la instrumentiști până la tehnicieni.

Nici Steve Aoki nu și-a schimbat preferințele. DJ-ul american a cerut, și în acest an, ca în zona de backstage să fie amplasată o masă de ping-pong, devenită deja o tradiție la fiecare participare a sa la UNTOLD.

Fanii au început deja să ajungă la Cluj

Atmosfera de festival se simte deja în oraș, unde au sosit mii de participanți din România și din străinătate. Un tânăr din Norvegia, prezent la UNTOLD de cinci ani consecutiv, și-a întâmpinat tatăl la aeroport cu bere românească și steagul țării sale.

„Îl întâmpin cu nişte beri românești de calitate şi steagul Norvegiei. Iubesc Clujul”, a spus acesta.

Printre participanți se află și un grup de tineri din Germania, veniți să sărbătorească absolvirea Facultății de Medicină.

„Sunt aici cu toți prietenii mei, toți am terminat medicina. Vom sărbători încă o dată, va fi frumos”, a declarat unul dintre ei.

Ediția din acest an a festivalului UNTOLD va găzdui nu mai puțin de nouă scene, pe care vor urca artiști de renume internațional.

Prețuri uriașe la cazări în perioada UNTOLD

Pe lângă atmosfera de festival, UNTOLD a adus și o explozie a prețurilor la cazări în Cluj-Napoca. Unele apartamente sunt închiriate cu mii de euro pe durata evenimentului, însă proprietarii din domeniul hotelier spun că cererea este mai redusă decât în anii trecuți.

Autoritățile îi avertizează pe turiști să fie atenți la ofertele false de cazare, după ce au fost înregistrate deja mai multe cazuri de înșelăciune.