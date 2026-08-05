5 alimente care nu trebuie ținute niciodată pe ușa congelatorului. Se vor strica mult mai repede

Este un detaliu la care cei mai mulți dintre noi nici măcar nu ne gândim, dar care poate avea un impact uriaș asupra calității alimentelor noastre. Mai precis, este vorba despre faptul că unele produse nu trebuie depozitate niciodată pe ușa congelatorului.

La prima vedere, acest detaliu pare a fi unul minor, iar mulți dintre noi ne putem gândi că nu are niciun fel de importanță. În realitate, modul în care depozităm alimentele în frigider este mult mai important decât am crede. Iar, potrivit Southern Living, există unele alimente care nu trebuie ținute niciodată pe ușa congelatorului.

Experții spun că unele zone din congelator se mențin mult mai reci, iar unele alimente sunt foarte sensibile la fluctuațiile de temperatură. Din acest motiv, trebuie să fim atenți la locul unde depozităm aceste produse.

Unele alimente nu trebuie ținute pe ușa congelatorului

În primul rând, carnea este unul dintre alimentele care nu ar trebui depozitate pe ușa congelatorului, potrivit experților. Indiferent de ce fel de carne ar fi vorba, aceasta trebuie ținută în rafturi, cât mai adânc în interiorul congelatorului.

De asemenea, fructele de mare trebuie depozitate adânc în congelator. Potrivit specialiștilor, înghețata și iaurtul înghețat trebuie, de asemenea, depozitate în locurile cele mai reci din congelator.

Nu mulți oameni se gândesc la acest detaliu

Dacă avem legume congelate, cel mai bine, potrivit experților, este să le ținem în congelator. Iar, nu în ultimul rând, diferitele resturi de mâncare rămase de la masă nu ar trebui ținute niciodată pe ușa congelatorului.

Iar atunci când vine vorba despre spații de depozitare în frigider, experții mai spun că până și ușa frigiderului poate fi nepotrivită în anumite situații. Mai precis, laptele nu ar trebui ținut niciodată aici, din cauza fluctuațiilor de temperatură.

Deși poate părea a fi un detaliu minor, la care cei mai mulți dintre noi nici măcar nu ne vom gândi, aceste alimente nu trebuie ținute pe ușa congelatorului.