Alessandra Ambrosio, sexy pe munte! S-a pozat în costum de baie lângă o cascadă

Alessandra Ambrosio (45 de ani) și iubitul ei, designerul de bijuterii Buck Palmer (44 de ani), au petrecut ultimele zile făcând drumeții pe Muntele Shasta din nordul Californiei.

Supermodelul brazilian, care deține o avere de 80 de milioane de dolari, s-a pozat într-un costum de baie de culoare bleu, în timp ce se răcorea pe o piatră uriașă, lângă Cascada Lemuriană.

„Apă pură, prezență pură. O baie sacră la Cascada Lemuriană”, a scris Alessandra Ambrosio în dreptul imaginilor pe care le-a împărtășit cu cei peste 11,7 milioane de urmăritori de pe Instagram.

Focoasa șatenă a publicat și alte fotografii cu peisajul spectaculos, dar și un selfie făcut de iubitul ei pe traseu. Vedeta are doi copii, Anja (17 ani) și Noah (14 ani), din relația cu fostul ei logodnic, Jamie Mazur. Ea se iubește cu Buck Palmer din 2024, iar relația pare să fie foarte serioasă.

Cum se menține Alessandra Ambrosio în formă

La 45 de ani, Alessandra Ambrosio arată la fel de bine ca la 20 de ani. Supermodelul brazilian spune că secretul este un stil de viață echilibrat, bazat pe alimentație sănătoasă și mișcare făcută cu regularitate. Ea evită preparatele de tip fast-food și preferă mesele simple, pregătite din ingrediente proaspete.

Într-un interviu acordat revistei Harper’s Bazaar, Alessandra a dezvăluit că meniul ei diferă în funcție de programul zilnic. La micul dejun mănâncă, de obicei, ouă sau pâine prăjită cu avocado, iar după antrenament bea un suc verde. La prânz preferă o salată cu pui sau pește, iar seara alege sushi ori preparate la grătar inspirate din bucătăria braziliană. Între mese, are mereu la îndemână nuci sau un baton proteic.

Pe lângă alimentație, sportul face parte din rutina ei zilnică. Vedeta se antrenează între o oră și o oră și jumătate, iar când nu merge la sală preferă activități în aer liber, precum drumețiile sau meciurile de volei alături de prieteni.