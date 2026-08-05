 Horoscop 6 august. Racii trebuie să evite greșelile din trecut, experiențe noi pentru Săgetători
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Trucuri de frumusețeDragoste și SexEvenimenteHoroscopRețete culinareTravel
scroll right

Horoscop 6 august. Racii trebuie să evite greșelile din trecut, experiențe noi pentru Săgetători

Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Horoscop 6 august. Ziua aduce ocazii de a face alegeri mai inspirate atât în plan personal, cât și în cel profesional. Unele zodii sunt încurajate să petreacă mai mult timp alături de cei dragi, în timp ce altele trebuie să fie mai prudente cu banii sau să acorde mai multă atenție sănătății.

Horoscop 6 august.
Horoscop 6 august.

Berbec **

Iubire - Ieșiți cu prietenii și fiți atenți la conversațiile cu aceștia. Învățați din lecțiile altora.

Sănătate - Zona picioarelor e vulnerabilă. Fiți centrat pe ce faceți și cum mergeți. Evitați graba și verificați terenul înainte de a acționa.

Bani - Plătiți pentu cursuri fie de la distanță, fie cu o durată mai îndelungată.

Taur **

Iubire - Organizați evenimente de natură mai intimă, cu membrii familiei. Simțiți-vă bine în confortul căminului.

Sănătate - Vă reveniți ușor din orice simptom mai iritabil. Dispoziția nu vi se alterează ușor și vă păstrați rezistența fizică.

Bani - Fiți generos. Întindeți o mână de ajutor mai ales dacă vă e solicitat de cineva cunoscut.

Gemeni **

Iubire - Fiți pregătit să demonstrați ce spuneți. Conversațiile interminabile nu duc nicăieri și vă irită.

Sănătate - Fizic nu sunt probleme decât dacă ajungeți la o stare de enervare care provoacă crize ale vezicii biliare.

Bani - Puteți exagera cu decorațiunile sau cu planurile de reamenajare. Nu sunteți hotărât și cumpărați haotic.

Rac **

Iubire - Copleşiţi-i pe cei de acasă cu manifestări de afecţiune. Arătaţi-le şi fizic, şi verbal cât de mult înseamnă.

Sănătate - Sistemul cardiovascular e sub tensiune. Hidrataţi-vă corect şi evitaţi diferențele de temperatură.

Bani - Revin atitudini din trecut care nu v-au adus câştig de cauză. Conştientizaţi tiparul şi regândiţi startegia. Altfel, veți pierde din nou.

Leu **

Iubire - Vi se cer dovezi de afecțiune. Vă îndreptați către concret, dar partenerul vă solicită intimitate și deschidere.

Sănătate - Începeți mai multe proceduri simultan și nu vă puteți concentra complet pe niciuna.

Bani - Luați produse de care știți că aveți nevoie și încercați să nu lungiți sesiunea de shopping.

Fecioara **

Iubire - Oferiţi-vă voluntar primul pentru a ajuta pe alţii. Aşa aveţi ocazia să alegeţi ce servicii vreţi să faceţi.

Sănătate - Abordaţi modificările cu o atitudine pozitivă. Enervarea vă stresează, vă scade imunitatea şi vă devitalizează.

Bani - Nivelul de implicare financiară e inegal. Discutaţi cu familia despre aportul fiecărui membru.

Balanța **

Iubire - Cei din jur vă solicită prezenţa şi expertiza. Cine e interesat, face acum primul pas.

Sănătate - Aveţi nevoie de ajutorul unui terapeut holistic. Nu apelaţi la medicamente.

Bani - Lăsaţi pe moment cheltuielile mari în plan secundar. Poate veți avea nevoie de bani albi pentru zile negre.

Scorpion **

Iubire - Ideile vă sunt prea profunde pentru cei cu care vă întâlniți. Adaptați mesajul și conversația.

Sănătate - Programați-vă la sala de sport sau faceți scurte reprize de exerciții improvizate acasă. Ele să fie la intervale regulate.

Bani - Sunteți calm, eficient și, dacă mediul de muncă e ordonat, vă desfășurați optim activitatea.

Săgetător **

Iubire - Acceptați ieșiri la evenimente unde nu cunoașteți mai pe nimeni. Vă descoperiți sinele.

Sănătate - Sunteți neliniștiți, imprevizibili și doriți cu orice preț o schimbare de decor pentru a vă liniști mentalul.

Bani - Apar cheltuieli neprevăzute. Găsiți soluții creative care în final au rezultate nesperat de favorabile.

Capricorn **

Iubire - Micile detalii vă dau de furcă. Intrați în conflicte legate de lucruri pentru care nu vă așteptați să se ivească tensiuni.

Sănătate - Modificați meniul. Consumați mai puțină sare, poate chiar optați pentru o dietă vegetariană mai ușoară.

Bani - Analizați strategia de achiziții. Vedeți tiparul și optați pentru valoare pe termen lung față de câștigurile imediate.

Vărsător **

Iubire - Lansaţi invitaţii şi primiţi răspunsuri afirmative peste estimări. Reorganizaţi lucrurile.

Sănătate - Nu visaţi la efecte, ci puneţi muşchii la treabă. Aveţi de făcut multe activităţi în care să vă puneţi creativitatea în acţiune.

Bani - Nu vă asociaţi cu funcţia. Banii sunt doar un mijloc de plată pentru activităţile preferate.

Pești **

Iubire - Sunteţi prea avangardist în activităţile pentru timpul liber. Adaptaţi-vă la timpul şi posibilităţile disponibile. Nu forţaţi.

Sănătate - E nevoie să vă îmbunătăţiţi calitatea vieţii. Apelaţi la prietenii din străinătate care au acces la alte metode şi viziuni.

Bani - Evitaţi să luaţi decizii majore şi să schimbaţi complet domeniul de activitate. Acordaţi o şansă unui sector apropiat.

Ghid de cumpărături

banner stela popescu png
#Exclusiv Click!
FotoCum arată vila de la 2 Mai a regretatei Stela Popescu. Cu câți bani cumpărase terenul în 1989 și cine a moștenit proprietatea? Vedete românești
banner jasmine hill png
#Exclusiv Click!
Românca Iasmina, abandonată cu copiii în România de americanul Bradford Hill! De ce a fugit milionarul de urgență în SUA Vedete românești
image
Poliția i-a confiscat Ferrari-ul de 3,7 milioane de lire sterline la o jumătate de oră după ce s-a urcat la volan adevarul.ro
image
Dunărea atinge un nou minim istoric la intrarea în România. Doar 25 de centimetri până la următorul prag de restricții la Cernavodă adevarul.ro

Parteneri

image
Prima mare controversă de la Europenele de înot. Ce s-a auzit la boxe în momentul în care sportivul din Rusia a primit medalia de aur www.fanatik.ro
image
Refinanţare sau renegociere cu banca? Cea mai avantajoasă tactică pentru a-ţi scădea ratele observatornews.ro
image
Fostul șef de la Investigații Criminale, Dacian Vonu, a fost găsit după două zile de dispariţie www.antena3.ro
image
Avocatul fraților Tate explică de ce nu ar accepta niciodată o funcție publică în România: ”Salariul de ministru e 12.500 de lei, eu fumez trabucuri de 20.000 de lei” www.gandul.ro
image
Cum a aflat, de fapt, Alina Pușcău că are cancer. Mărturia făcută chiar din salonul de tratament: „Am vrut să fac niște genuflexiuni și a început să mă înțepe sânul” www.wowbiz.ro
image
Alina Pușcău începe astăzi tratamentul. Dezvăluirea dureroasă despre boala cu care se confruntă: „Am intrat în metastază” www.kanald.ro
image
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat www.stirilekanald.ro
image
Milionarul român care are 9 copii cu 4 femei i-a îndeplinit cel mai mare vis fiului său cel mic! as.ro
image
România a doborât 150 de recorduri de temperatură într-o singură săptămână. Zonele în care căldura a ajuns la valori neobișnuite playtech.ro
image
„I-am spus că nu e Maradona”. Motivul pentru care Târnovanu a pierdut locul de titular la FCSB. Câți bani vrea Becali www.fanatik.ro
image
Cine este Anna și cum l-a 'smintit' pe pensionarul MApN care i-a scris numele pe stâncă. Povestea 'interzisă' care se ascunde în spatele graffitiului de pe Transfăgărășan www.cancan.ro
image
Ce poveste! A înșelat-o ani de zile cu Vica Blochina, care i-a dăruit și un copil, dar ce-a putut să spună acum Victor Pițurcă despre soția lui, Maria, i-a lăsat înmărmuriți pe toți. Preferă să nu vorbească despre viața lui privată, dar acum a dezvăluit, în fața tuturor, fără rezerve, care este, de fapt, situația din familia lui. Nimeni, dar nimeni nu-și imagina că va rosti asemenea cuvinte: ”Soția mea...” www.viva.ro
image
La 2 ani de la superba nuntă, încă un cuplu celebru din România divorțează! Celebrul politician și soția lui și-au spus adio! „Da, este adevărat” www.unica.ro
image
IT-iștii, cândva răsfățații sorții, acum îngroașă rândurile șomerilor. În România, peste 2.500 de posturi tăiate, însă fenomenul... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Povestea tragică a „celuilalt Prinț William”! Viață strălucitoare i-a fost curmată de un accident mortal okmagazine.ro
image
”Într-o lume perfectă, aș avea două soții!” Declarația surprinzătoare a unui important membru regal okmagazine.ro
image
#Comunismul in România
Tragedia ascunsă de regimul comunist: Avionul Tarom prăbușit în Munții Apuseni, în 1970 historia.ro
image
#Biografii
Cine a fost Maurice Nègre, spionul francez care a sedus-o pe Maria Tănase historia.ro
Horoscop, foto Shutterstock jpg
Horoscop marți, 11 august. Leii au o atitudine pozitivă, iar Balanțele își schimbă stilul de viață Horoscop
NIBIRU 2026 1 jpg
NIBIRU depășește pragul de 1.000.000 de vizite. Vizitatorul care a marcat momentul primește acces gratuit pe viață Advertoriale
extrasul de carte funciara veriga slaba a tranzac iilor imobiliare ce faci cand sistemul ancpi nu func ioneaza jpg
Extrasul de carte funciară, veriga slabă a tranzacțiilor imobiliare: ce faci când sistemul ANCPI nu funcționează Advertoriale
horoscop webp
Zodiile care au parte de surprize uriașe între 11 și 23 august. Divinitatea le deschide drumuri neașteptate Horoscop
horoscop webp
Horoscop luni, 10 august 2026. Sar scântei în cuplu și la serviciu. Ce zodie riscă să piardă bani Horoscop
shutterstock 2609131415 (1) 1024x684 jpg
Horoscop 8 august 2026. Fecioarele fac pasul spre schimbare, iar Taurii se apropie mai mult de familie Horoscop
Vizual Lidl 15 ani landscape png
SuperWeekend la Lidl: reduceri de până la 40% la produse proaspete și articole pentru întreaga familie Advertoriale
horoscop 13 19 iunie webp
3 zodii vor avea noroc la tot pasul între 10 și 16 august. Oportunități spectaculoase le vor apărea în cale Horoscop
image
Cine este Matei, băiatul de 10 ani care a urcat pe scenă alături de Nick Cave la Summer Well. „Citește patru ore pe zi” actualitate.net
image
Scandal după concertul Damian & Brothers de la UNTOLD. Cristina Stroe o acuză de rasism pe Delia Antal: „Rădăcinile romilor sunt indiene, nicidecum românești” actualitate.net