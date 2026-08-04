Cele două zodii care vor fi apărate de Fecioara Maria până pe 15 august. Acești nativi vor avea cele mai frumoase zile din ultimii 3 ani

Perioada cuprinsă între începutul lunii august și sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului, celebrată pe 15 august, este considerată de mulți credincioși un timp al rugăciunii, al speranței și al transformării interioare. În tradiția populară există credința că cei care își păstrează în această perioadă deschiderea sufletească și încrederea pot primi ajutor și ocrotire în momentele dificile.

Din perspectivă astrologică, energia acestor zile pare să favorizeze în mod special două zodii. Pentru ele, începutul lunii august poate aduce rezolvări neașteptate, vești bune și sentimentul că, după o perioadă lungă de încercări, lucrurile încep să se așeze în direcția dorită.

Rac – primește liniștea pe care o aștepta de ani întregi

Racii sunt printre nativii care vor simți cel mai puternic schimbarea de energie. După luni sau chiar ani marcați de griji, dezamăgiri și incertitudini, primele zile din august pot aduce motive reale de optimism. Situațiile tensionate din familie se pot calma, iar relațiile cu cei apropiați pot deveni mai armonioase.

Mulți Raci vor primi răspunsuri pe care le așteptau de mult timp, fie în plan profesional, financiar sau personal. Intuiția lor va fi mai puternică și îi va ghida spre deciziile potrivite exact când au nevoie. Este o perioadă în care vor simți că nu mai sunt singuri în fața provocărilor.

Pești – norocul revine în viața lor

Și nativii Pești intră într-o etapă favorabilă, în care multe dintre blocajele ultimilor ani încep să dispară. După o perioadă de sacrificii și răbdare, urmează zile în care pot culege roadele eforturilor depuse. Pentru unii, succesul va veni prin carieră sau printr-o colaborare importantă.

Pentru alții, schimbările vor apărea în plan sentimental, unde relațiile se pot consolida, iar persoanele singure pot întâlni pe cineva cu adevărat special. Peștii vor avea mai multă claritate în privința deciziilor importante, evitând greșelile care în trecut le-au adus dezamăgiri.

O perioadă potrivită pentru rugăciune și recunoștință

În tradiția ortodoxă, Postul Adormirii Maicii Domnului este un timp dedicat rugăciunii, iertării și apropierii de Dumnezeu. Mulți credincioși aleg să participe la slujbele închinate Maicii Domnului sau să rostească zilnic rugăciuni pentru sănătate, pace și ocrotire. Indiferent de zodie, această perioadă este văzută ca un moment potrivit pentru reflecție, pentru renunțarea la conflicte și pentru întărirea credinței.

Ce pot face acești nativi până pe 15 august

Astrologii consideră că Racii și Peștii pot profita din plin de energia favorabilă dacă rămân deschiși schimbărilor și nu refuză oportunitățile care apar. Este recomandat să acorde mai mult timp familiei, să finalizeze proiectele începute în ultimele luni, să evite conflictele și deciziile impulsive și să păstreze o atitudine optimistă.

Un nou început după ani de încercări

Pentru Rac și Pești, intervalul până la 15 august poate marca începutul unei etape mai liniștite și mai prospere. Probleme care păreau imposibil de rezolvat își pot găsi, în sfârșit, soluția, iar veștile bune pot veni din direcții neașteptate.