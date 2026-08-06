 Neti Sandu, adevărul despre viața din spatele camerelor. Ce o deranjează cel mai mult când este oprită pe stradă. „Mai neplăcut e atunci când...”
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Neti Sandu, adevărul despre viața din spatele camerelor. Ce o deranjează cel mai mult când este oprită pe stradă. „Mai neplăcut e atunci când...”

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Neti Sandu este una dintre cele mai longevive și îndrăgite prezențe din televiziunea românească. De mai bine de două decenii, astrologul le aduce românilor previziunile zilnice, însă dincolo de aparițiile de pe micul ecran preferă discreția și un stil de viață echilibrat. Într-un interviu acordat revistei VIVA!, vedeta a vorbit despre felul în care gestionează notorietatea, despre reacțiile oamenilor care o întâlnesc pe stradă și despre momentele în care simte nevoia să se retragă pentru a-și recăpăta liniștea.

Neti Sandu, adevărul despre viața din spatele camerelor.
Neti Sandu, adevărul despre viața din spatele camerelor.

Cum reușește Neti Sandu să se încarce după o zi de muncă

Deși este obișnuită cu ritmul alert al televiziunii, Neti Sandu spune că are nevoie de momente de liniște pentru a-și recăpăta energia.

Eu, în general, mă încarc singură. Trebuie să mă duc acasă și să nu mai aud nimic, să stau în liniște, să îmi calmez tot sistemul nervos și muscular. Să fac un fel de reminder cu tot ce s-a întâmplat, să văd dacă aș fi putut să fac mai bine, pe niște lucruri să le asimilez, să le accept, să le procesez. Pe altele să zic: la asta nu mă mai gândesc, rolul meu s-a încheiat! Îmi fac un bilanț, am nevoie de asta. După trei-patru zile, am nevoie să ies să povestesc cu cineva sau să-mi povestească acel cineva anumite lucruri. Am nevoie de poveste!”, a mărturisit astrologul.

Ce îi spun românii atunci când o întâlnesc pe stradă

Fiind una dintre cele mai cunoscute figuri din televiziunea românească, Neti Sandu este recunoscută aproape oriunde merge. Cele mai multe întâlniri cu admiratorii sunt plăcute, însă există și situații care o pun în dificultate.

Mă întreabă cum le merge lor – în funcție de zodie. Mulți îmi zâmbesc și e foarte drăguț. Mulți mă salută și le răspund. Mai neplăcut e atunci când anumiți oameni vin cu o familiaritate nepotrivită și îți dau așa o palmă peste umăr, de parcă ne cunoaștem de-o viață”, a spus vedeta.

Relația specială cu nepoata sa, Alexandra Alice Kapelovies

Neti Sandu a vorbit și despre legătura apropiată pe care o are cu nepoata sa, voleibalista Alexandra Alice Kapelovies. Chiar dacă diferența de vârstă este mare, cele două împărtășesc numeroase pasiuni și petrec timp împreună ori de câte ori au ocazia.

Avem o tonă de amintiri frumoase. Eu țin minte cât de dragă mi-a fost tot timpul. Ăsta era sentimentul față de ea, pentru că mereu a fost mică și acum, când e mare, pentru mine e tot mică… și mare în același timp.”

Astrologul spune că apropierea dintre ele se vede inclusiv în preferințele vestimentare.

Ne plac aceleași lucruri, facem aceleași lucruri, ne îmbrăcăm la fel – dacă mie nu-mi vine o bluză, îi vine ei. E culmea că, deși diferența e atât de mare și de stil, și de înălțime, când ne luăm câte ceva, îmi vine bine și mie acel lucru și îi vine bine și ei. De multe ori i-l cedez. Sau dacă al ei se strică, i-l dau pe al meu, că e tot aia! E foarte drăguță treaba asta.”

Destinațiile preferate ale lui Neti Sandu

În timpul liber, vedeta spune că adoră să descopere locuri noi, însă are și câteva destinații în care revine cu plăcere.

Îmi place tot timpul să mă duc undeva unde n-am mai fost, dar am văzut că cel mai des îmi place să ajung la Brașov. Asta e destinația mea cea mai apropiată. Îmi place și la Bușteni – am fost ani la rând și îmi place să revin.”

Printre țările care au impresionat-o se numără Spania și Grecia, iar Parisul ocupă un loc aparte în sufletul ei.

După aceea, am văzut că Spania îmi place și în Grecia am ajuns de câteva ori și mi se pare familiar locul, chiar dacă e nou. Și la Paris, la fel mi se pare – că e ceva pe care-l cunosc! Poate și pentru că am făcut foarte multă literatură franceză și gramatică. Am făcut Filologia și, cum spuneam, am citit multă literatură franceză și în facultate la fel. Și atunci, când am ajuns prima dată la Paris, mi se părea totul foarte familiar, parcă mai fusesem, dar erau cele din lecturile mele.”

Ce i-ar spune Neti Sandu versiunii sale de la 20 de ani

Privind în urmă, astrologul spune că nu ar schimba deciziile importante din trecut, însă și-ar transmite un sfat esențial.

Nu. Eu cred că perspectiva, cumva, pentru că la vârsta aia îmi închipuiam cu totul și cu totul altceva despre viață. Ea nu e nici pe departe ceea ce știam eu atunci. Și i-aș spune să fie deschisă la schimbări, că lucrurile nu sunt așa cum le proiectăm, trebuie să le lăsăm loc să se întâmple. Ăsta e secretul.”

Deși este una dintre cele mai cunoscute vedete din România, Neti Sandu spune că preferă o viață liniștită, departe de agitație. Pentru ea, echilibrul înseamnă timp petrecut în liniște, călătorii, oameni apropiați și capacitatea de a privi fiecare experiență ca pe o lecție.

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