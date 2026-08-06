 Prodanca, în pelerinaj la mănăstiri cu sora și cumnatul! Ce frumuseți din România le-a arătat și cu cine a dat nas în nas la Nechit
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Prodanca, în pelerinaj la mănăstiri cu sora și cumnatul! Ce frumuseți din România le-a arătat și cu cine a dat nas în nas la Nechit

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După vacanță de vis, în stil italian, petrecută pe Coasta Amalfi, Anamaria Prodan are grijă și de sufletul ei. Vedeta se află, în aceste zile toride, într-un periplu pe la mănăstirile din Nordul Moldovei, alături de sora și de cumnatul ei. Cu ce mare campion a avut surpriza să se întâlnească impresara la unul dintre lăcașurile de cult vizitate?

Anamaria Prodan s-a întâlnit cu Ilie Năstase la Nechit foto: Instagram
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Anamaria Prodan s-a întâlnit cu Ilie Năstase la Nechit foto: Instagram

Anamaria Prodan (54 de ani) a revenit acasă după o vacanță de cinci stele petrecută pe Coasta Amalfi( Italia). Imediat însă, impresara a început un pelerinaj la mănăstirile sfinte ale Moldovei, alături de sora și de cumnatul ei. 

„Sunt plecată cu sora și cumnatul meu într-un periplu pe la mănăstirile din Moldova. Am fost la Voroneț, la Nechit unde merg eu mereu, dar și la Sihăstria Râșcăi”, a declarat Anamaria Prodan, în exclusivitate pentru Click!

„În fața celebrului Albastru de Voroneț, timpul pare că se oprește”

Peste tot în lăcașurile de cult unde a intrat, impresara a fost primită cu brațele deschise de înalte fețe bisericești, călugărițe și călugări.

Voronețul însă i-a impresionat din cale afară pe sora și cumnatul ei. 

„Mănăstirea Voroneț nu este doar un loc sfânt, ci o lecție despre credință, răbdare și eternitate. În fața celebrului Albastru de Voroneț, timpul pare că se oprește, iar sufletul își regăsește liniștea. 

Sunt locuri care nu impresionează doar prin frumusețe, ci îți ating inima și îți amintesc că adevărata bogăție este pacea din suflet. 

Sunt recunoscătoare că pot păși pe urmele istoriei și ale credinței, într-un loc care de peste cinci secole inspiră lumea întreagă”, a mai spus Anamaria Prodan. 

S-a întâlnit cu Ilie Năstase și soția, Ioana, la Mănăstirea Nechit 

Impresara și cei dragi ei au poposit apoi la Mănăstirea și Sihăstria Râșca, dar și la Mănăstirea Nechit, una dintre preferatele impresarei.

La Nechit, Prodanca a avut parte de o întâlnire surpriză însă: a dat nas în nas  cu celebrul Ilie Năstase și soția lui, Ioana Simion. 

Este cunoscut faptul că Ioana e o fire foarte evlavioasă și, în fiecare an, îl duce pe fostul marie tenisman să se închine și să se reculeagă pe la mănăstiri, mai ales la Prislop la Mormântul lui Arsenie Boca. 

Se pare că Ioana a revenit în ultima vreme la sentimente mai bune față de soțul ei, Năstase încercând din răsputeri să-i reintre în grații celei de-a cincea soții care l-a tot amenințat cu divorțul. 

După vizita la Nechit, impresara a postat un mesaj emoționant: 

„Unele locuri nu îți schimbă doar privirea... îți schimbă sufletul. La Mănăstirea Nechit am înțeles încă o dată că adevărata bogăție nu stă în ceea ce avem, ci în oamenii pe care Dumnezeu îi așază în drumul nostru. Prietenia sinceră este un dar, credința este puterea care ne ridică atunci când viața ne încearcă, iar iubirea ne învață să mergem înainte cu demnitate.

Viața devine mai frumoasă atunci când alegem să iertăm, să iubim și să credem. În liniștea unei mănăstiri înțelegi că pacea nu se caută în lume, ci în inimă. Sunt oameni pe care îi întâlnești o dată în viață și pleci de lângă ei mai bogat sufletește.

Am avut binecuvântarea de a-l întâlni pe Părintele Zenovie – un om al credinței, al smereniei și al iubirii față de oameni. Pentru mulți de o adevărată minune, un sprijin în clipele grele și o lumină care aduce pace în suflete.

Într-o lume în care alergăm neîncetat, astfel de oameni ne reamintesc că adevărata putere vine din credință, că prietenia sinceră este un dar de la Dumnezeu și că niciodată nu suntem singuri atunci când Îl purtăm pe Hristos în inimă.

Doamne, îți mulțumesc pentru oamenii pe care îi trimiți în viața noastră ca să ne învețe să iubim, să iertăm și să sperăm”, a scris impresara, pe rețelele de socializare. 

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Anamaria Prodan: „Gigi Becali a făcut credincios din ateu convins!”

Anamaria Prodan a dezvăluit care a fost momentul în care s-a întors cu fața spre Dumnezeu. 

S-a în contextul conflictului pe care l-a avut cu Gigi Becali

„Dacă mi-a părut foarte rău pentru scandalul ăsta, e pentru că omul ăsta – în glumă și în serios – toți anii ăștia câți am stat lângă el la palat, m-a și obligat să citesc cărțile lui bisericești, că îmi era frică – dacă nu le citesc mă întreabă din ele.

Dacă eram pe dinafară, se supăra, deci le citeam ca să fie bine. Știam că e fanatic și de acolo, încet, din ateu convins, Anamaria a devenit astăzi un om care întoarce la credință fiecare om cu care se întâlnește. Vorbind cu el am învățat să fiu mai bună.

Eu i-am spus lui: <<Patroane, nu mai fi trufaș. Că și tu ești trufaș>>. E singurul lucru care, poate, ne strică pe amândoi, trufia. Nu reușim în totalitate să o extirpăm

Dar eu îi dau cezarului ce este al cezarului și spun întotdeauna, oriunde mă duc, pentru faptul că în mine s-a deschis chestia asta și Dumnezeu m-a ridicat de mii de ori mai bine decât eram, în toți ăștia trei ani, mă rugam pentru el, să ne împăcăm, să vină ziua aia să ne împăcăm și să nu mai am pe suflet greutățile astea…”, a povestit la acel moment  impresara, pentru Fanatik. 

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