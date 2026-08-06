Gabriela Cristea, copleșită de emoții când a văzut surpriza pe care i-a făcut-o soțul său: „Nu cred, nu-mi vine să cred”

Tavi Clonda i-a pregătit o surpriză soției sale, iar imaginile au fost publicate pe Instagram. Gabriela Cristea nu și-a putut stăpâni emoțiile când a văzut că lucrările la proiectul lor din Italia au început.

Gabriela Cristea și Tavi Clonda au făcut un nou pas important în proiectul lor din Italia. Cei doi au publicat pe Instagram un videoclip emoționant în care prezentatoarea TV vede pentru prima dată imaginile de la demolarea casei pe care urmează să o transforme în locuința visurilor lor.

Momentul a fost pregătit în secret de Tavi Clonda, care a filmat reacția soției sale în timp ce aceasta deschidea mesajele primite pe WhatsApp. Surpriza a stârnit o avalanșă de emoții, iar Gabriela Cristea a mărturisit că nu era pregătită pentru ceea ce urma să vadă.

Tavi Clonda i-a făcut o surpriză Gabrielei Cristea

Totul începe cu Tavi Clonda, care îi cere soției să deschidă laptopul și aplicația WhatsApp, fără să îi dezvăluie motivul.

„Am o surpriză pentru soția mea. Ia deschide tu laptopul și WhatsApp-ul de pe laptop.”

Surprinsă, Gabriela Cristea răspunde în glumă:

„Laptopul meu? Dar ce, am primit vreun mesaj de la vreun gagic?”

Artistul îi spune zâmbind: „Nu știu dacă ești pregătită pentru asta. Hai, deschide.”

Imaginile cu demolarea au lăsat-o fără cuvinte

În momentul în care deschide videoclipul primit, Gabriela Cristea rămâne fără reacție.

„Mamă, nu cred. Deci nu cred, nu cred.”

În imaginile filmate în Italia se vede cum utilajele demolează casa, iar prezentatoarea urmărește fiecare detaliu cu sufletul la gură.

„Nu cred că s-a intrat astăzi la demolare. Uite-te cum desface... cât durează să faci o grindă de aia...”, spune ea impresionată.

Tavi Clonda completează:

„Și cade tot.”

Vizibil emoționată, Gabriela continuă:

„Deci nu cred.”

Moment în care soțul ei îi amintește că acesta este începutul unei noi etape.

„Începe, în sfârșit, aventura în Italia.”

„Așa de rău îmi pare că nu am putut fi acolo”

Gabriela Cristea a mărturisit că și-ar fi dorit să fie prezentă în momentul demolării.

„Așa de rău îmi pare că nu am putut fi acolo când... Dar noi ajungem în câteva zile acolo. Îți dai seama? Cred că înnebuneam. Cum cade... nu cred așa ceva.”

La un moment dat, Tavi Clonda glumește pe seama proiectului. „Ai zis că o să construiești casă și tu mai întâi demolezi.”

Gabriela îi răspunde sincer: „Nu eram pregătită, mă jur.”

Artistul completează amuzat: „Nu știu de ce nevasta mea nu era pregătită, eu eram pregătit de mai mult timp.”

Ce au observat cei doi în timpul demolării

În timp ce urmăreau imaginile, Gabriela Cristea a remarcat că multe dintre materialele vechi au rămas aproape intacte.

„Ia uite molozul aici. Și uite pietrele. Cărămizile rămân efectiv întregi.”

Tavi Clonda a ținut să îi explice: „Aici nu erau cărămizi, prințesă.”

La finalul videoclipului, prezentatoarea realizează că, atunci când vor ajunge în Italia, terenul va fi complet eliberat. „Deci nu a rămas decât casa veche. Casa veche o fac mâine.”

Tavi o corectează: „Da, mâine, zilele astea.”

Gabriela Cristea încheie vizibil impresionată: „Deci când ajungem acum, e ras totul. Nu-mi vine să cred, nu-mi vine să cred.”

Iar Tavi Clonda îi spune cu entuziasm: „Începe povestea, iubire.”

La final, Gabriela le transmite urmăritorilor: „Hai că vă mai povestim. Vreau să mă mai uit o dată.”

Mesajul emoționant publicat de Gabriela Cristea

Alături de imaginile video, vedeta a publicat și un mesaj în care vorbește despre curaj, răbdare și puterea de a-ți urma visurile.

„Nu vă fie teamă să aveți visuri atât de mari încât oamenii să vă spună că sunt imposibile. Uneori, exact cele care par imposibile sunt cele care merită trăite până la capăt.”

Gabriela Cristea spune că începutul oricărui proiect este cel mai dificil, deoarece rezultatele nu se văd imediat.

„Începutul este cel mai greu. Nu pentru că muncești mai mult, ci pentru că încă nu vezi rezultatul. Vezi doar un vis… și foarte mult curaj.”

Vedeta a mărturisit că imaginile cu demolarea au emoționat-o profund.

„Astăzi am primit primele imagini de la demolarea casei noastre din Italia. Tavi m-a filmat în timp ce le vedeam pentru prima dată. Nu m-am gândit nicio secundă că reacția mea va fi atât de puternică. Am rămas cu sufletul la gură și cu lacrimile în ochi.”

Totodată, Gabriela a explicat că lacrimile nu au fost provocate de faptul că vechea casă dispare, ci de ceea ce urmează să fie construit.

„Și nu… nu plângeam pentru ceea ce se dărâma. Plângeam pentru ceea ce urmează să se construiască.”

Ea consideră că demolarea reprezintă începutul unui nou capitol pentru familia sa.

„Poate că pentru unii este doar o demolare. Pentru mine este primul pas concret către unul dintre cele mai mari visuri ale noastre.”

În încheiere, Gabriela Cristea le-a transmis urmăritorilor un mesaj inspirațional.

„Eu cred că visurile nu se împlinesc pentru că ai noroc. Se împlinesc pentru că ai curajul să începi, chiar și atunci când nu vezi încă linia de sosire.”

Și a adăugat: „Astăzi nu sărbătorim o casă demolată. Astăzi sărbătorim începutul unui vis care, încet-încet, începe să prindă contur. Și sper din tot sufletul să vă bucurați alături de noi de fiecare etapă a acestei aventuri.”