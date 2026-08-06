Cum au ajuns doi pensionari să trăiască „în lux”, fără datorii: „Noi nu am făcut niciodată așa ceva”

Hans și Monique Kamp, ambii în vârstă de 67 de ani, duc o viață liniștită și confortabilă la pensie în Olanda. Cei doi spun că nu le lipsește nimic și că reușesc să își permită inclusiv vacanțe ocazionale, iar succesul lor financiar se bazează pe reguli simple pe care le-au respectat de-a lungul vieții.

Monique descrie stilul lor de viață ca fiind unul lipsit de griji.

„Cred că trăim în lux. Avem o casă călduroasă, suficientă mâncare și ne permitem din când în când câte o excursie”, a declarat aceasta pentru publicația olandeză Trouw.

Potrivit celor doi, secretul constă în consumul responsabil, evitarea creditelor de consum și economisirea constantă pentru fiecare obiectiv important.

Au evitat creditele și au economisit pentru fiecare cheltuială

Hans spune că familia nu a apelat niciodată la credite pentru achiziții precum mașina.

„Nu am luat niciodată credite pentru o mașină. Nici nu am fi conceput asta”, a explicat el.

În loc să se împrumute, cei doi au preferat să pună bani deoparte și să cumpere doar atunci când își permiteau. Regula pe care au respectat-o a fost simplă: să nu cheltuie niciodată mai mult decât au.

Cei doi sunt căsătoriți de peste 40 de ani și și-au împărțit responsabilitățile încă de la începutul vieții de familie. Hans a lucrat ca programator IT încă din 1982 și a fost principalul susținător financiar, în timp ce Monique s-a ocupat de gospodărie și de creșterea copiilor.

Hans consideră că rolul soției sale a fost esențial.

„A fi mamă este una dintre cele mai subestimate meserii. De fapt, ești managerul întregii familii”, a spus acesta.

Pe lângă activitățile din familie, Monique a lucrat și în diferite perioade în comerț și la recepție, contribuind și ea la veniturile familiei.

Cont separat pentru cheltuielile gospodăriei

La un moment dat, cei doi au observat că apar discuții în privința cheltuielilor zilnice. Hans recunoaște că obișnuia să urmărească atent sumele cheltuite la cumpărături.

„Înainte verificam extrasele de cont, acum mă uit în aplicație. De multe ori mă întrebam: «Chiar ai cheltuit atât de mult la Aldi?»”, a povestit el.

Pentru a evita conflictele, au decis să deschidă un cont separat destinat exclusiv cheltuielilor gospodăriei.

Toate veniturile sunt încasate într-un cont comun, iar Hans transferă săptămânal o sumă fixă în contul administrat de Monique pentru cumpărăturile casei.

„Este mai bine pentru mine, pentru că astfel nu văd zilnic pe ce se duc banii”, a explicat pensionarul.

Pe lângă acest sistem, familia Kamp și-a creat fonduri separate de economii pentru diferite categorii de cheltuieli.

Fonduri dedicate pentru vacanțe, mașină și întreținerea casei

Hans spune că au economii distincte pentru fiecare nevoie importantă.

„Avem un fond pentru mașină, unul pentru vacanțe, unul pentru haine, întreținerea casei și asigurarea medicală”, a explicat el.

Disciplina financiară i-a ajutat să evite complet datoriile. Hans își amintește și acum de un fost coleg care îi spunea că mașina lui aparținea, de fapt, băncii.

„Noi nu am făcut niciodată așa ceva”, a spus el.

Chiar dacă sunt atenți la bani, cei doi spun că nu refuză cheltuielile pe care le consideră justificate.

„Pot cheltui fără probleme 200 de euro pe un lucru pe care îl consider că merită”, spune Monique. „Dar dacă plătim cu doi euro mai mult decât ar trebui, mă enervează foarte tare.”

Hans preferă cumpătarea și urmează un sfat primit în familie: atunci când există trei variante ale aceluiași produs, cea din mijloc este, de cele mai multe ori, alegerea potrivită.

Cu toate că au opinii diferite în privința unor cumpărături, cei doi spun că reușesc întotdeauna să ajungă la un compromis.

„Până la urmă ajungem mereu la o înțelegere. Relația noastră este mai importantă decât să am eu dreptate”, a concluzionat Hans.