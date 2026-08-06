Satul din Spania unde se înregistrează temperaturi de 0 grade în timpul verii

Deși zona de nord-vest a Spaniei a scăpat de cea mai mare parte a căldurii, există și alte opțiuni în afară de o excursie în Galicia sau Asturias pentru a găsi un refugiu de soarele arzător.

Localitatea din Spania care a fost declarată oficial ca având cele mai scăzute temperaturi în timpul verii se află, de fapt, în zona rurală a provinciei Teruel, din centrul-estul Spaniei, aproximativ la jumătatea distanței în linie dreaptă dintre Madrid și Valencia.

Satul care nu resimte vara tropicală

Griegos, situat în Sierra de Albarracin, se află la o altitudine de 1.604 metri. În Griegos, temperatura poate scădea adesea până la 0 °C, chiar și în luna august, iar o plapumă este absolut necesară, potrivit The Olive Press.

Pentru cei care se află în câmpiile aride din centrul Spaniei sau în sudul și estul umed al țării, asta probabil că sună ca un adevărat paradis. Dar nu vă grăbiți cu toții să mergeți acolo deodată.

În satul Griegos există puține opțiuni de cazare pentru turiști, cu excepția unei case private oferite spre închiriere pe Booking.com; totuși, la periferia localității, înconjurată de pini, veți găsi un „albergue” cu cazare simplă, în stilul unui hostel.

Nu sunt prea multe activități turistice în localitate, cu excepția vizitării Casei Fluturilor sau a bisericii San Pedro din secolul al XVI-lea.

Dacă doriți să vă bucurați de temperaturile mai răcoroase și de plimbări frumoase în natură, există nenumărate trasee de drumeție prin pădurile nealterate ale dealurilor din jur.Vizitatorii pot fi siguri că vor mânca bine la singurul restaurant din oraș, El Paladar de Aragon, care oferă un raport calitate-preț excelent.

În apropiere, un punct turistic important este capitala lanțului muntos local, Albarracín.

Între timp, incendiile de vegetație fac prăpăd în Franța și Spania

Sute de mii de oameni, atât localnici cât și turiști, au fost evacuați din cauza incendiilor de vegetație din Franța și Spania. Incendiile forestiere uriașe din sud-vestul Franței și centrul Spaniei au strămutat peste 220.000 de persoane, armata franceză fiind mobilizată pentru a ajuta, iar guvernul spaniol declarând stare de urgență națională, conform BBC.

Autoritățile emiteau alerte și la 3.00-4.00 de dimineață, iar turiștii luau ce apucau și fugeau. Tot ei spun că și după ce s-au îndepărtat de zonele de risc simțeau un miros ca de „foc de tabără”.

Pe de altă parte, zborurile către Bordeaux și Madrid, cele mai apropiate orașe de regiunile afectate de incendii, nu sunt afectate în prezent. Sâmbătă, un ministru francez de externe a descris incendiile drept o „tragedie”, dar i-a îndemnat pe turiști să nu își anuleze planurile de călătorie.