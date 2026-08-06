Industria „Văduvelor negre” din Rusia: căsătorii fictive pentru banii acordați după deces. Ce sumă încaseasză rudele unui soldat ucis în luptă

Odată ce un soldat rus moare pe frontul din Ucraina, familia sa va primi despăgubiri semnificative din partea statului rus. Aceste sume de bani au generat un fenomen în lanț, cunoscut sub denumirea de „Văduvele negre”.

Ce sunt mai exact văduvele negre

Atunci când un soldat rus este ucis în luptă, rudele sale cele mai apropiate primesc o plată unică din partea armatei, în valoare de cinci milioane de ruble – aproximativ 64.000 de dolari – ca despăgubire și sprijin moral, menită să-i asigure pe recruți că cei dragi vor fi îngrijiți în cazul în care se întâmplă cel mai rău.

Cu toate acestea, în Rusia crește îngrijorarea că această plată este din ce în ce mai des exploatată de escroci fără scrupule – pe care oficialii ruși și mass-media de stat îi numesc „văduve negre”. Acestea încheie căsătorii fictive cu recruții înainte ca aceștia să fie trimiși pe front, apoi solicită plata după ce bărbații sunt uciși, excludând astfel alte rude.

În ultimele luni, rușii și-au exprimat indignarea față de numeroase cazuri în care recruții s-ar fi căsătorit în grabă cu puțin timp înainte de a fi uciși pe linia frontului sau chiar pe patul de moarte.

Cum a aflat o tânără rusoaică de acest fenomen

Când Maria, o tânără din Rusia, a aflat de la oficialii militari ruși că tatăl ei, în vârstă de 59 de ani, fusese rănit pe linia frontului din războiul din Ucraina și că ulterior a murit în urma rănilor suferite, a fost cuprinsă de disperare și a rămas paralizată de șoc, potrivit unui reportaj CNN.

Nu numai că nu știa că tatăl ei, Yury, se înrolase în armată, dar a aflat și că acesta se căsătorise cu două zile înainte de a fi trimis pe front.

Mireasa, despre care Maria spune că nu o cunoscuse niciodată și că nici măcar nu auzise vreodată ca tatăl ei să fi vorbit despre ea, era cu 22 de ani mai tânără decât el și a devenit moștenitoarea sa legală, ceea ce îi dădea dreptul la suma oficială.

„Nu am vorbit niciodată cu această femeie”, a spus Maria, în vârstă de 37 de ani. Ea a cerut ca, din motive de confidențialitate, să i se menționeze doar prenumele. „Nu știu ce să-i spun, pentru că am bănuit imediat că era o înșelătorie”, a adăugat ea.

Anul trecut, au fost investigate și alte câteva cazuri de mare rezonanță care implicau acuzații similare: o asistentă medicală de la un spital militar a fost concediată pe fondul suspiciunilor că s-ar fi căsătorit cu cinci soldați în timp ce aceștia primeau îngrijiri medicale, cu scopul de a solicita despăgubiri după decesul lor.

Suspectele au fost condamnate la perioade îndelungate de muncă în folosul comunității și li s-a impus să-și ceară scuze public față de soldați și soțiile acestora.

Instanțele ruse au intervenit și în alte cazuri de mare rezonanță, inclusiv într-un litigiu între mama unui soldat rus din orașul Ryazan și femeia cu care acesta s-a căsătorit în timpul unei scurte permisii de la front.

Soldatul, Georgy Kostyrko, a cunoscut-o pe Angelina Varyukhina pe internet și s-a căsătorit cu ea la 10 zile după ce s-au întâlnit, dar a fost ucis în luptă înainte ca divorțul lor să fie finalizat.

Varyukhina a afirmat că acuzațiile privind căsătoria lor de scurtă durată reprezentau o încercare de a-i afecta reputația și că ea și Kostyrko se împăcaseră după disputa lor. Decizia instanței privind dreptul ei la indemnizație a fost reexaminată.

Printre cazurile legate de „văduvele negre” s-au numărat și acuzații conform cărora forțele de ordine au participat la aranjarea unor căsătorii ilegale, încheind înțelegeri cu femeile pentru a trimite recruți în zone cu risc ridicat și pentru a primi apoi o parte din câștiguri. Dezvăluirea acestor cazuri a stârnit indignarea publicului și a generat apeluri la o anchetă oficială.