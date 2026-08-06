Călătorii gălăgioși din STB ar putea fi sancționați. Amenzi pentru cei care vorbesc pe difuzor sau ascultă muzica ascultată fără căști

În perioada următoare, călătorii STB care vorbesc la telefon pe difuzor și asculta muzică sau videoclipuri fără căști ar putea fi amendați pentru gălăgie. Inițiativa vine după ce jurnalista Georgiana Mihalcea, mamă a unui copil cu autism, a vorbit despre efectele pe care le au zgomotele puternice asupra unei persoane cu sensibilități senzoriale.

Călătorii care fac gălăgie, amendați

Georgiana Mihalcea, jurnalistă Totul pentru mame, este mama unui băiat cu autism, care este totodată sensibil la zgomote puternice. Din acest motiv, Georgiana Mihalcea a lansat o petiție Declic prin care a cerut amendarea persoanelor care fac zgomot în autobuz și deranjează ceilalți călători, mai ales pe cei care au sensibilități senzoriale.

STB a luat la cunoștință inițiativa mamei, iar în perioada următoare va fi derulată o campanie de informare, urmată de controale și, dacă va fi cazul, de sancțiuni. În paralel, Metrorex a anunțat că va difuza în timpul călătoriilor mesaje audio prin care călătorii vor fi rugați să păstreze liniștea.

Pentru Georgiana, mama unui adolescent cu autism, telefoanele folosite pe speaker nu sunt doar o lipsă de politețe, ci un factor care poate transforma o călătorie obișnuită într-o experiență copleșitoare pentru fiul ei.

Zgomotele pe care alți pasageri le ignoră îl pot destabiliza, iar fiecare drum cu transportul public devine un efort pentru amândoi. După ani de călătorii prin Capitală, jurnalista a decis să acționeze și a lansat o petiție prin care cere STB și Metrorex să difuzeze un mesaj simplu: „Folosiți căști, nu difuzorul!”.

„Sunetele pe care alții reușesc să le ignore îl copleșesc, iar o călătorie banală poate deveni un efort uriaș. Nu doar pentru el, ci și pentru mine, care încerc, de fiecare dată când coborâm din autobuz sau din metrou, să-i explic pe înțelesul lui expresii și comportamente pe care nu le putem evita. După sute, poate chiar mii de călătorii prin Capitală, am decis să fac ceva ce nu credeam că voi face vreodată: am lansat o petiție prin care cer Societății de Transport București și Metrorex să difuzeze un mesaj simplu pentru călători: „Folosiți căști, nu difuzorul!”, a declarat Georgiana Mihalcea.

Potrivit publicației Totul pentru mame, Georgiana a explicat, cu ajutorul unui psiholog, impactul pe care îl are poluarea fonică asupra persoanelor neurodivergente, a celor cu hipersensibilitate senzorială, dar și asupra călătorilor obișnuiți. Petiția și articolul, intens distribuite online, au ajuns ulterior la conducerea Metrorex și STB, care au anunțat primele măsuri pentru reducerea zgomotului în transportul public.

Ce comportamente vor fi sancționate

Măsura îi vizează pe călătorii care folosesc telefonul într‑un mod deranjant pentru ceilalți pasageri. Concret, ar putea fi sancționate:

conversațiile pe difuzor- discuțiile purtate cu telefonul pe speaker;

muzica fără căști- redarea melodiilor direct din telefon;

videoclipurile cu sonor- urmărirea clipurilor sau transmisiunilor la volum audibil;

discuțiile la volum ridicat- conversațiile care depășesc nivelul normal al unei discuții în spațiu public.

Directorul STB, Andrei Bighea, a precizat că societatea va derula mai întâi o campanie de informare pentru a reaminti regulile de comportament în mijloacele de transport. Ulterior, ar putea fi formate echipe mixte de controlori și polițiști locali, care să verifice respectarea regulilor și, dacă va fi nevoie, să aplice amenzi.

STB nu a anunțat încă data de la care vor fi aplicate sancțiunile, nici valoarea amenzilor. Până atunci, compania încearcă să obțină sprijinul primăriilor de sector și al Poliției Locale pentru formarea echipelor care vor face verificările în teren.

Regulamentul transportului public București–Ilfov stabilește drepturile și obligațiile călătorilor, precum și răspunderile și sancțiunile aplicabile în rețea. Documentul oficial poate fi consultat în regulamentul TPBI pentru transportul public local de călători.

Metrorex, prima companie care a reacționat

Metrorex a fost primul care a reacționat, răspunzând rapid solicitării. Compania a precizat că, în prezent, nu există o bază legală care să permită sancționarea călătorilor care vorbesc la telefon pe difuzor în metrou.

„Nu există o reglementare legislativă care să interzică vorbitul la telefon în metrou sau care să pedepsească lipsa bunului‑simț. Acesta trebuie cultivat de fiecare individ, încă din copilărie”, a transmis Metrorex.