Experiență neplăcută pentru un turist român la ieșirea din Turcia: „Aveam chitanța, dar nu conta”

Un turist român susține că a fost nevoit să achite de două ori taxele de drum la ieșirea din Turcia, după ce sistemul informatic nu a înregistrat plata efectuată înainte de intrarea în vamă. Deși avea dovada plății, turistul spune că nu i s‑a permis să părăsească țara fără o nouă plată. Experiența a fost povestită pe un grup dedicat vacanțelor în Turcia, unde bărbatul i‑a întrebat pe ceilalți membri dacă s‑au confruntat cu astfel de situații.

Cum s-a întâmplat incidentul

Potrivit Adevărul, înainte de a ajunge la frontieră, turistul și‑a achitat toate obligațiile aferente sistemului electronic de plată HGS la un oficiu PTT din apropierea orașului Edirne. „Aveam stickerul HGS de anul trecut și am plătit tot ce aveam în cont. După două‑trei ore petrecute prin supermarketuri, am ajuns la vamă”, a scris acesta pe Forum Turcia.

La primul ghișeu, o funcționară i‑a spus că figurează cu datorii în sistem. După ce a prezentat chitanța, a fost lăsat să treacă. Problemele au apărut însă la următorul punct de control, unde i s‑a cerut din nou să plătească aproximativ 400 de lei, deși dovedea că achitase deja.

Inițial, românul a refuzat și a cerut explicații. A fost trimis să discute cu „directorul”, însă în loc să ajungă la conducerea punctului de frontieră, a fost direcționat către trei angajați care controlau camioanele. Unul dintre ei s‑a prezentat drept director, dar a refuzat să se legitimeze și, potrivit turistului, a făcut glume nepotrivite: „Dacă vreți să treceți, puteți trece pe jos”.

După insistențe, românul a ajuns în biroul adevăratului director, cu care a comunicat prin Google Translate. Acesta i‑a spus că problema este în sistemul lor, care nu este actualizat, și că inclusiv cetățenii turci se confruntă uneori cu astfel de erori.

În final, familia a plătit din nou suma cerută pentru a putea ieși din Turcia. „Nu aveam ce să facem. Am plătit după mult timp pierdut și nervi. Ne-au spus că putem recupera banii când vom reveni în Turcia, dar nu intenționez să mai revin prea curând”, a scris bărbatul.

Turistul consideră situația inadmisibilă, mai ales că autoritățile i‑ar fi recunoscut că eroarea aparținea sistemului informatic: „Ai dovada că ai plătit, îți dau dreptate, dar te obligă să plătești din nou pentru că au un sistem prost”.

Sistemul HGS este mecanismul electronic folosit în Turcia pentru plata taxelor de autostradă, poduri și tuneluri. Vehiculele sunt identificate automat la trecerea prin porțile de taxare, iar sumele datorate sunt retrase direct din contul asociat autocolantului sau dispozitivului HGS.

Experiența neplăcută a altui român în Turcia

Ce ar fi trebuit să fie câteva zile de vis în Turcia s-au transformat într-un coșmar pentru un turist din România. În ciuda faptului că a plătit o sumă uriașă pentru sejur și a ales un hotel de 5 stele, problemele pentru român au apărut încă din primele zile.

Românul a scos din buzunar 2.380 de euro pentru un sejur în Turcia, la un hotel de 5 stele. Însă, problemele au apărut de la început, iar soția turistului chiar s-a rănit după ce un fier a ieșit din salteaua patului. Potrivit adevarul.ro, turistul a mers în vacanță alături de alte două familii cu copii, iar rezervarea a fost făcută printr-o agenție de turism.

Într-o postare făcută în mediul online, bărbatul a spus că unul dintre cupluri a reușit să se cazeze fără probleme în hotel, dar celelalte două familii au fost trimise în altă clădire.

„Ajunși la hotel, un cuplu a făcut check-in-ul la respectiva recepție, însă noi cu celălalt cuplu ni s-a spus de la recepție că trebuie să mergem la celălalt hotel să facem recepția. Din primele clipe mi-am dat seama că ceva nu miroase a bine, deoarece bagajele trebuia să le urcăm într-o mașină de la hotel și să mergem la următorul hotel, distanța între ele fiind de 2-3 minute cu mașina”, a scris românul, conform sursei citate.

A cheltuit aproape 2.500 de euro pentru vacanță

După ce a ajuns în cealaltă clădire, românul a observat imediat probleme. Turistul a spus că mirosul din cameră era unul groaznic. Iar atunci când a cerut explicații personalului hotelului, i s-a spus că rezervarea a fost făcută în altă zonă a complexului și nu existau alte camere disponibile.

„Au spus că camerele standard s-au mutat toate de la clădirea principală la clădirea respectivă după ce s-a cumpărat recent și celălalt hotel. Am încercat să vorbim cu un manager, dar «ne-a dat cu flit», cum e vorba românului. Ne-a zis că noi acolo avem camere și a început să râdă și a plecat”, a scris românul.

Soția turistului s-a rănit

Ulterior, pentru a se putea muta în clădirea principală, familiei i s-a cerut o sumă suplimentară de bani. Având în vedere că aveau copii mici, cuplul a acceptat să plătească și să se mute în clădirea principală.

„Persoana respectivă a zis că ne-ar putea ajuta dacă plătim diferența de 180 de euro de cuplu să ne mute în hotelul principal, ceea ce noi am plătit de la bun început”, mai spune turistul.

Din păcate, problemele au continuat chiar și în noua cameră.

„Camera din hotelul principal arăta destul de bine, curat, dar tot nu a fost cea mai perfectă. Salteaua era ruptă, un fier ieșea din saltea pe care nu l-am văzut sub cearșaf. Soția s-a zgâriat, cum se vede în poze”, a mai povestit turistul român.