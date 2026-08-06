Trageri Loto 6 august 2026. Report uriaș la Loto 6/49, premiul cel mare depășește 9,34 milioane de euro

Joi, 6 august 2026, pasionații de jocurile de noroc au o nouă șansă de a câștiga premii consistente la extragerile organizate de Loteria Română. După ce la ultima rundă de trageri au fost acordate zeci de mii de premii, reporturile continuă să crească, iar marele premiu de la Loto 6/49 a ajuns la o valoare impresionantă, de peste 9,34 milioane de euro.

Numerele câștigătoare la tragerile Loto de joi, 6 august 2026

Acestea sunt numerele norocoase extrase astăzi, 6 august!

Loto 6/49: 25, 16, 5, 41, 42, 6

Noroc: 9 8 5 8 0 2 4

Joker: 26, 44, 28, 10, 30 + 3

Noroc Plus: 1 7 1 9 1 8

Loto 5/40: 10, 19, 8, 20, 40, 5

Super Noroc: 4 0 8 8 8 5

Report de peste 49 de milioane de lei la Loto 6/49

Cel mai mare interes îl atrage, și de această dată, tragerea Loto 6/49, unde la categoria I este pus în joc un report impresionant.

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 49 de milioane de lei (peste 9,34 milioane de euro).

Suma reprezintă unul dintre cele mai mari premii disponibile în această perioadă și atrage, ca de fiecare dată, un număr ridicat de participanți.

Premii importante și la Noroc și Joker

Șansele de câștig rămân atractive și la celelalte jocuri organizate de Loteria Română.

La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 3,79 milioane de lei (peste 722.300 de euro).

La jocul Joker, premiile puse în joc sunt, de asemenea, consistente.

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 3,22 milioane de lei (peste 614.500 de euro), iar la categoriile a II-a și a III-a reportul este de peste 91.200 de lei pentru fiecare dintre aceste două categorii.

Reporturi consistente și la Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc

Loteria Română anunță câștiguri importante și pentru celelalte jocuri din programul zilei de joi.

La Noroc Plus se înregistrează, la categoria I, un report acumulat în valoare de peste 561.200 de lei (peste 106.900 de euro).

De asemenea:

La Loto 5/40 se înregistrează, la categoria I, un report în valoare de peste 80.400 de lei.

În cazul jocului Super Noroc, valoarea premiului a continuat să crească după extragerile precedente.

La Super Noroc se înregistrează un report cumulat în valoare de peste 355.800 de lei (peste 67.800 de euro).

Peste 24.000 de câștiguri la extragerile precedente

Ultimele extrageri organizate de Loteria Română au adus numeroși câștigători în întreaga țară.

Joi, 6 august, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce, la tragerile loto de duminică, 2 august, Loteria Română a acordat peste 24.300 de câștiguri, în valoare totală de peste 2,44 milioane de lei.

Noile extrageri de joi sunt așteptate cu interes de jucătorii care speră să dea lovitura și să câștige unul dintre marile reporturi puse în joc, în special premiul de peste 9,34 milioane de euro de la Loto 6/49.