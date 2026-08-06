 Capitala în care a nins pentru prima dată în ultimii 15 ani în august. „Zăpadă? Incredibil!”
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VideoCapitala în care a nins pentru prima dată în ultimii 15 ani în august. „Zăpadă? Incredibil!”

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Temperaturile au scăzut brusc în toată Noua Zeelandă, pe fondul unui val de frig din Antarctica care a cuprins țara. În capitala Wellington a nins pentru prima dată în ultimii 15 ani în august.

Ninsoare în Wellington/sursă foto: social media
Ninsoare în Wellington/sursă foto: social media

Prima ninsoare din ultimii 15 ani

Frontul atmosferic a ajuns marți, o mare parte a țării trezindu-se cu temperaturi negative, îngheț, ninsori, grindină și un vânt tăios, potrivit The Guardian.

Condițiile meteorologice au persistat miercuri dimineață, trei localități din Insula de Sud înregistrând -9 °C. Unele autostrăzi au fost închise, în timp ce anumite zone de pe coasta de est a Insulei de Nord s-au trezit sub furtuni puternice de grindină.

„Zăpadă în Wellington?! Incredibil! Ce mod grozav de a schimba complet cursul unei zile”, a scris altcineva.

„Îmi place la nebunie entuziasmul acesta atât de sănătos. M-am dus la fereastra biroului meu și toate ferestrele clădirii de vizavi erau pline de oameni care priveau și ei”, a scris cineva pe Reddit.

Elevii din Dunedin, al doilea oraș ca mărime de pe Insula de Sud, au fost trimiși acasă marți, după ce zăpada a acoperit orașul, iar mulți au profitat de ocazie pentru a se bucura din plin de vremea aceasta.

Imaginile video difuzate de mass-media locală au arătat locuitori care făceau snowboarding pe străzile orașului, iar un schior îndrăzneț a coborât în viteză pe strada Baldwin – recunoscută de Guinness World Records drept cea mai abruptă stradă din lume.

Sunt așteptate cele mai scăzute temperaturi din ultima perioadă

Mai la nord, plaja New Brighton din Christchurch a fost acoperită de un strat subțire de zăpadă, iar un avion a fost nevoit să-și anuleze aterizarea pe Aeroportul Internațional din Christchurch din cauza vântului și a ploii. Poliția a intervenit în mai multe cazuri în care mașinile au derapat pe drumurile înghețate și a îndemnat populația să evite deplasările.

Temperaturile urmau să crească miercuri, dar urmau să scadă din nou peste noapte, joi fiind probabil cea mai rece dimineață a anului în unele părți ale țării, a declarat Metservice, serviciul meteorologic din Noua Zeelandă.

Între timp, Transpower, operatorul rețelei naționale de energie electrică, a declarat că a înregistrat cel mai mare consum de energie electrică din istorie în timpul vârfului de consum de miercuri dimineață și a avertizat că ar putea exista un deficit de energie vineri dimineață.

MetService, serviciul meteorologic din Noua Zeelandă, a declarat că se preconizează ca valul de frig să persiste în următoarele două zile, aducând zăpadă sau lapoviță până aproape de nivelul mării în partea de est a Insulei de Sud.

Autoritățile au anunțat că toate cursele de autobuz din oraș au fost anulate, iar serviciile de feribot între Insula de Nord și Insula de Sud a Noii Zeelande au fost suspendate din cauza vânturilor puternice și a valurilor mari.

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