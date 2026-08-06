 Italia fierbe sub valul de caniculă: peste 20 de orașe sunt sub avertizare de cod roșu. Papa și-a schimbat programul din cauza temperaturilor extreme
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Italia fierbe sub valul de caniculă: peste 20 de orașe sunt sub avertizare de cod roșu. Papa și-a schimbat programul din cauza temperaturilor extreme

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Italia traversează unul dintre cele mai severe episoade de caniculă din ultimii ani. Joi, 6 august, autoritățile au instituit cod roșu de temperaturi extreme în peste 20 de orașe, iar meteorologii avertizează că disconfortul termic va continua în mare parte a țării. Efectele sunt deja vizibile: spitalele se confruntă cu probleme tehnice, incendiile de vegetație se extind, agricultura suferă pierderi importante, iar până și Papa a fost nevoit să își modifice programul din cauza căldurii.

Italia fierbe sub valul de caniculă
Italia fierbe sub valul de caniculă

Toate marile orașe, sub nivelul maxim de alertă

Pentru prima dată în acest an, toate marile centre urbane monitorizate de Ministerul Sănătății din Italia au ajuns la cel mai ridicat nivel de avertizare privind canicula.

Printre orașele aflate sub cod roșu se numără Torino, Milano, Veneția, Florența, Roma, Napoli, Bari, Palermo, Catania, Bologna, Genova, Trieste, Verona, Perugia și multe altele.

Potrivit publicației Quotidiano Nazionale, în Bologna situația a devenit atât de dificilă încât unii părinți refuză să mai achite taxele la grădinițe din cauza lipsei sistemelor de aer condiționat.

Autoritățile estimează că, vineri, numărul orașelor aflate sub alertă maximă va scădea ușor, însă doar Bolzano va reveni la cod galben.

Valul de aer african continuă să domine Italia

Meteorologii explică faptul că masa de aer fierbinte provenită din Africa menține temperaturile cu 6-7 grade Celsius peste valorile normale pentru această perioadă.

În timp ce nordul Italiei ar putea beneficia de o ușoară răcorire și de ploi în jurul datelor de 9-10 august, regiunile centrale și sudice vor continua să fie afectate de temperaturi extreme cel puțin până la Ferragosto.

La Florența sunt prognozate nu mai puțin de opt zile consecutive cu cod roșu de caniculă.

Două decese și probleme în spitale

Presa italiană relatează că temperaturile extreme ar fi provocat moartea a două persoane: un bărbat în vârstă de 81 de ani și un agent de pază de 55 de ani.

Valul de căldură pune presiune și pe sistemul medical. Mai multe spitale au raportat defecțiuni ale instalațiilor de climatizare, ceea ce îngreunează activitatea personalului medical și confortul pacienților.

În acest context, Papa a decis să mute audiența generală în interiorul Bazilicii Sfântul Petru, pentru a proteja credincioșii și participanții de temperaturile sufocante.

Incendiile se extind, iar agricultura suferă pierderi masive

Canicula favorizează izbucnirea incendiilor de vegetație în mai multe regiuni ale Italiei.

În Abruzzo au fost lichidate 13 incendii în ultimele zile, în timp ce alte focare au fost raportate în Lombardia, Toscana, Campania și Calabria.

Sectorul agricol resimte din plin efectele vremii extreme. Organizația Confagricoltura cere intervenții urgente pentru sprijinirea fermierilor, afectați atât de secetă, cât și de episoadele de grindină.

Situația este dramatică și pentru apicultori. În Sardinia, producția de miere s-a redus cu până la 70%, după ce temperaturile au atins în unele zone aproape 48 de grade Celsius, provocând moartea sau dispersarea a sute de milioane de albine, scriu cei de la Adevărul.

Autoritățile îi îndeamnă pe oameni să evite expunerea la soare

În fața acestui episod extrem, autoritățile sanitare recomandă populației să evite deplasările în orele de vârf, să consume suficiente lichide și să acorde o atenție specială copiilor, vârstnicilor și persoanelor cu afecțiuni cronice.

Meteorologii avertizează că, deși în nordul țării sunt așteptate ușoare schimbări ale vremii, mare parte din Italia va continua să fie afectată de temperaturi foarte ridicate și în zilele următoare, ceea ce menține riscul de incendii, probleme medicale și pagube în agricultură.

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