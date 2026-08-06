Astăzi s-a născut Alexander Fleming, omul care a descoperit penicilina. Povestea savantului care a salvat milioane de vieți

Data de 6 august marchează nașterea uneia dintre cele mai importante personalități din istoria medicinei moderne. Alexander Fleming, medic și microbiolog scoțian, este cercetătorul care a descoperit penicilina, primul antibiotic utilizat pe scară largă împotriva infecțiilor bacteriene. Descoperirea sa, realizată aproape întâmplător în 1928, a schimbat radical modul în care sunt tratate bolile infecțioase și continuă să salveze vieți și în prezent.

Copilul dintr-o familie de fermieri care a devenit unul dintre cei mai mari oameni de știință ai lumii

Alexander Fleming s-a născut pe 6 august 1881, în localitatea Darvel din Scoția, fiind al șaptelea dintre cei opt copii ai unei familii de fermieri. La vârsta de 14 ani s-a mutat la Londra, unde și-a continuat studiile și, ulterior, și-a descoperit adevărata vocație.

După absolvirea cursurilor Regent Street Polytechnic, a lucrat o perioadă la St. Mary's Hospital, iar în 1901 a fost admis la prestigioasa St. Mary's Hospital Medical School. Talentul său ieșit din comun l-a transformat rapid într-un student de excepție, iar în 1908 a fost premiat drept cel mai bun student la medicină al Universității din Londra.

Primul medic britanic care a folosit un tratament revoluționar împotriva sifilisului

Înainte de a deveni celebru pentru penicilină, Fleming și-a construit deja o reputație impresionantă în domeniul cercetării medicale.

Între 1909 și 1914 și-a deschis propriul cabinet, specializat în boli venerice, iar în aceeași perioadă a fost printre primii medici din Marea Britanie care au administrat arsfenamină (Salvarsan), primul tratament eficient împotriva sifilisului.

În timpul Primului Război Mondial a activat ca bacteriolog în Corpul Medical al Armatei Regale, unde experiența dobândită pe front avea să îi influențeze decisiv viitoarele cercetări.

„Acolo a demonstrat că utilizarea de antiseptice puternice pe răni făcea mai mult rău decât bine și a recomandat ca rănile să fie pur și simplu menținute cu o soluție salină ușoară. Fleming s-a întors la St. Mary’s după război și a fost promovat ca director adjunct al Departamentului de inoculare”, scriu cei de la britannica.com.

Descoperirea care a schimbat definitiv istoria medicinei

Înainte de celebrul moment din 1928, Fleming mai realizase o descoperire importantă. În 1921 a identificat lizozimul, o enzimă prezentă în lacrimi și salivă, care contribuie la apărarea naturală a organismului împotriva unor bacterii.

Deși această descoperire nu a avut impactul uriaș al penicilinei, ea a reprezentat un pas important în înțelegerea mecanismelor prin care organismul combate infecțiile.

Cum a descoperit Alexander Fleming penicilina

Momentul care avea să intre în istorie s-a produs în septembrie 1928, în laboratorul Spitalului St. Mary's din Londra.

Fleming studia bacteria Staphylococcus aureus, iar una dintre culturile bacteriene fusese lăsată neacoperită. La întoarcerea în laborator, cercetătorul a observat ceva neobișnuit: un mucegai crescuse pe vasul de cultură, iar bacteriile din jurul acestuia dispăruseră.

Curios, Fleming a izolat mucegaiul și a demonstrat că acesta produce o substanță capabilă să distrugă numeroase bacterii periculoase.

Specia identificată a fost denumită Penicillium notatum, iar substanța activă extrasă din ea a primit numele de penicilină.

Această descoperire avea să inaugureze era antibioticelor și să transforme radical medicina modernă.

Antibioticul care a salvat sute de milioane de oameni

Penicilina a devenit primul antibiotic utilizat pe scară largă în tratamentul infecțiilor bacteriene.

Specialiștii estimează că, de la descoperirea sa și până în prezent, antibioticul a contribuit la salvarea a peste 200 de milioane de vieți, fiind considerat una dintre cele mai importante descoperiri medicale din toate timpurile.

În timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, penicilina a fost folosită intensiv pentru tratarea soldaților răniți și a redus dramatic mortalitatea provocată de infecțiile severe.

Recunoașterea internațională a lui Alexander Fleming

Meritele savantului au fost recunoscute în întreaga lume.

În 1944 a fost înnobilat de Coroana Britanică și a primit titlul de Sir. Totodată, a devenit membru al prestigioasei Societăți Regale.

În plan personal, după moartea primei sale soții, Sarah Marion McElroy, Fleming s-a recăsătorit în 1953 cu microbiologul grec Amalia Coutsouris-Voureka, fostă colegă de la Spitalul St. Mary's.

Alexander Fleming s-a stins din viață pe 11 martie 1955, la vârsta de 73 de ani, în urma unui infarct.

Curiozități despre Alexander Fleming și penicilină

De-a lungul timpului, în jurul savantului și al descoperirii sale au apărut numeroase informații interesante:

Sir Alexander Fleming a servit în Primul Război Mondial cu gradul de căpitan în Corpul Medical al Armatei Regale.

La început, descoperirea penicilinei nu a fost considerată spectaculoasă de comunitatea științifică.

În timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, antibioticul a devenit indispensabil în spitalele militare.

Penicilina este utilizată și astăzi pentru tratarea unor infecții precum streptococul în gât, meningita, sifilisul și numeroase alte infecții bacteriene.

Principalele reacții adverse sunt cele alergice, de la erupții cutanate și urticarie până la șoc anafilactic, însă cazurile severe sunt rare.

Mai puțin de 1% din populație prezintă alergii severe la penicilină.

În martie 1942, Anne Miller a devenit primul civil tratat cu succes cu penicilină, după o infecție gravă apărută în urma unui avort spontan.

Moștenirea lăsată de Alexander Fleming depășește cu mult lumea cercetării. Descoperirea penicilinei a schimbat cursul medicinei moderne și a făcut posibil tratamentul unor infecții care, până atunci, provocau milioane de decese.