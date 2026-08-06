Astăzi s-a născut Alexander Fleming, omul care a descoperit penicilina. Povestea savantului care a salvat milioane de vieți
Data de 6 august marchează nașterea uneia dintre cele mai importante personalități din istoria medicinei moderne. Alexander Fleming, medic și microbiolog scoțian, este cercetătorul care a descoperit penicilina, primul antibiotic utilizat pe scară largă împotriva infecțiilor bacteriene. Descoperirea sa, realizată aproape întâmplător în 1928, a schimbat radical modul în care sunt tratate bolile infecțioase și continuă să salveze vieți și în prezent.
Copilul dintr-o familie de fermieri care a devenit unul dintre cei mai mari oameni de știință ai lumii
Alexander Fleming s-a născut pe 6 august 1881, în localitatea Darvel din Scoția, fiind al șaptelea dintre cei opt copii ai unei familii de fermieri. La vârsta de 14 ani s-a mutat la Londra, unde și-a continuat studiile și, ulterior, și-a descoperit adevărata vocație.
După absolvirea cursurilor Regent Street Polytechnic, a lucrat o perioadă la St. Mary's Hospital, iar în 1901 a fost admis la prestigioasa St. Mary's Hospital Medical School. Talentul său ieșit din comun l-a transformat rapid într-un student de excepție, iar în 1908 a fost premiat drept cel mai bun student la medicină al Universității din Londra.
Primul medic britanic care a folosit un tratament revoluționar împotriva sifilisului
Înainte de a deveni celebru pentru penicilină, Fleming și-a construit deja o reputație impresionantă în domeniul cercetării medicale.
Între 1909 și 1914 și-a deschis propriul cabinet, specializat în boli venerice, iar în aceeași perioadă a fost printre primii medici din Marea Britanie care au administrat arsfenamină (Salvarsan), primul tratament eficient împotriva sifilisului.
În timpul Primului Război Mondial a activat ca bacteriolog în Corpul Medical al Armatei Regale, unde experiența dobândită pe front avea să îi influențeze decisiv viitoarele cercetări.
„Acolo a demonstrat că utilizarea de antiseptice puternice pe răni făcea mai mult rău decât bine și a recomandat ca rănile să fie pur și simplu menținute cu o soluție salină ușoară. Fleming s-a întors la St. Mary’s după război și a fost promovat ca director adjunct al Departamentului de inoculare”, scriu cei de la britannica.com.
Descoperirea care a schimbat definitiv istoria medicinei
Înainte de celebrul moment din 1928, Fleming mai realizase o descoperire importantă. În 1921 a identificat lizozimul, o enzimă prezentă în lacrimi și salivă, care contribuie la apărarea naturală a organismului împotriva unor bacterii.
Deși această descoperire nu a avut impactul uriaș al penicilinei, ea a reprezentat un pas important în înțelegerea mecanismelor prin care organismul combate infecțiile.
Cum a descoperit Alexander Fleming penicilina
Momentul care avea să intre în istorie s-a produs în septembrie 1928, în laboratorul Spitalului St. Mary's din Londra.
Fleming studia bacteria Staphylococcus aureus, iar una dintre culturile bacteriene fusese lăsată neacoperită. La întoarcerea în laborator, cercetătorul a observat ceva neobișnuit: un mucegai crescuse pe vasul de cultură, iar bacteriile din jurul acestuia dispăruseră.
Curios, Fleming a izolat mucegaiul și a demonstrat că acesta produce o substanță capabilă să distrugă numeroase bacterii periculoase.
Specia identificată a fost denumită Penicillium notatum, iar substanța activă extrasă din ea a primit numele de penicilină.
Această descoperire avea să inaugureze era antibioticelor și să transforme radical medicina modernă.
Antibioticul care a salvat sute de milioane de oameni
Penicilina a devenit primul antibiotic utilizat pe scară largă în tratamentul infecțiilor bacteriene.
Specialiștii estimează că, de la descoperirea sa și până în prezent, antibioticul a contribuit la salvarea a peste 200 de milioane de vieți, fiind considerat una dintre cele mai importante descoperiri medicale din toate timpurile.
În timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, penicilina a fost folosită intensiv pentru tratarea soldaților răniți și a redus dramatic mortalitatea provocată de infecțiile severe.
Recunoașterea internațională a lui Alexander Fleming
Meritele savantului au fost recunoscute în întreaga lume.
În 1944 a fost înnobilat de Coroana Britanică și a primit titlul de Sir. Totodată, a devenit membru al prestigioasei Societăți Regale.
În plan personal, după moartea primei sale soții, Sarah Marion McElroy, Fleming s-a recăsătorit în 1953 cu microbiologul grec Amalia Coutsouris-Voureka, fostă colegă de la Spitalul St. Mary's.
Alexander Fleming s-a stins din viață pe 11 martie 1955, la vârsta de 73 de ani, în urma unui infarct.
Curiozități despre Alexander Fleming și penicilină
De-a lungul timpului, în jurul savantului și al descoperirii sale au apărut numeroase informații interesante:
- Sir Alexander Fleming a servit în Primul Război Mondial cu gradul de căpitan în Corpul Medical al Armatei Regale.
- La început, descoperirea penicilinei nu a fost considerată spectaculoasă de comunitatea științifică.
- În timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, antibioticul a devenit indispensabil în spitalele militare.
- Penicilina este utilizată și astăzi pentru tratarea unor infecții precum streptococul în gât, meningita, sifilisul și numeroase alte infecții bacteriene.
- Principalele reacții adverse sunt cele alergice, de la erupții cutanate și urticarie până la șoc anafilactic, însă cazurile severe sunt rare.
- Mai puțin de 1% din populație prezintă alergii severe la penicilină.
- În martie 1942, Anne Miller a devenit primul civil tratat cu succes cu penicilină, după o infecție gravă apărută în urma unui avort spontan.
Moștenirea lăsată de Alexander Fleming depășește cu mult lumea cercetării. Descoperirea penicilinei a schimbat cursul medicinei moderne și a făcut posibil tratamentul unor infecții care, până atunci, provocau milioane de decese.