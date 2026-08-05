 Ce cumpără românii din Egipt înainte să se întoarcă acasă. Produsele considerate cele mai bune: „M-aș muta acolo”
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Ce cumpără românii din Egipt înainte să se întoarcă acasă. Produsele considerate cele mai bune: „M-aș muta acolo”

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Egiptul este una dintre destinațiile preferate de români, iar cei care ajung aici nu se întorc doar cu fotografii spectaculoase din vacanță. De la produse locale și medicamente, până la delicii culinare și amintiri de neuitat, turiștii spun că există câteva lucruri care merită cu adevărat să își găsească loc în bagajul de întoarcere.

Ce nu trebuie să ratezi dacă ajungi în Egipt / foto: Shutterstock
Ce nu trebuie să ratezi dacă ajungi în Egipt / foto: Shutterstock

Întrebarea „Ce merită să aduci din Egipt acasă în România?”, adresată pe grupul de Facebook „Fuga în Egipt”, a strâns numeroase răspunsuri din partea românilor care au vizitat această destinație. Recomandările au fost dintre cele mai diverse, de la cosmetice și produse alimentare, până la medicamente sau ospitalitatea localnicilor.

Printre cele mai apreciate produse s-au numărat deodorantele cremă, despre care mai mulți turiști spun că sunt foarte eficiente.

„Cele mai bune deodorante - cremă”, a scris un membru al grupului.

Nici dulciurile nu au fost uitate. Un alt turist recomandă fără ezitare:

„Curmale învelite în ciocolată”.

Medicamente mai ieftine decât în Europa

Mai mulți români au atras atenția asupra prețurilor foarte mici din farmaciile egiptene, spunând că anumite medicamente costă chiar și de câteva ori mai puțin decât în Europa.

„Ca să răspund cu mintea și nu cu sufletul. Mergeți la farmacie și luați ce vi se pare scump în Europa. De la Vizik, până la Imodium și Nurofen, etc. La noi e 5€, la ei 1€. Și ei negociază și în farmacii. Calitatea nu mi s-a părut diferită”, a povestit un turist.

Un alt produs recomandat de cei care au ajuns în Egipt sunt lămâile murate, considerate o adevărată delicatesă locală.

„Lămâi murate, eram pe punctul de a-mi lasă toate hainele acolo doar să îmi încapă cele 4 borcane de lămâi murate”, a scris, în glumă, o persoană.

Pentru unii, cel mai frumos „suvenir” nu încape în bagaj

Nu toți au ales să vorbească despre obiecte sau produse. Unii dintre cei care au vizitat Egiptul spun că adevărata comoară a țării este reprezentată de oamenii pe care i-au întâlnit.

„N-aș aduce nimic. M-aș muta acolo”, a mărturisit un utilizator.

Un alt turist a vorbit despre ospitalitatea localnicilor.

„Ospitalitatea gazdelor. Mergeți și observați cum acei oameni fac ca mulți dintre noi să ne simțim fericiți. Mulțumirea este pentru acei oameni care știu ce înseamnă să muncească”, a fost unul dintre comentarii.

În aceeași idee, un alt membru al grupului a scris:

„Aș lua «căldura oamenilor» de acolo despre care am tot citit că este una aparte”.

Egiptul rămâne una dintre destinațiile preferate de vacanță

Egiptul continuă să fie una dintre cele mai căutate destinații de vacanță pentru românii care își doresc sejururi accesibile în resorturi de lux, cu plaje însorite și ape calde pe tot parcursul anului.

Dincolo de ofertele all inclusive, țara atrage milioane de turiști datorită istoriei sale impresionante, monumentelor celebre și patrimoniului cultural unic. Piramidele, templele și siturile arheologice transformă Egiptul într-una dintre cele mai importante destinații turistice din lume și într-unul dintre liderii industriei turismului.

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