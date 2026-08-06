 Ai rămas în aeroport cu un copil din cauza unui zbor întârziat? Iată ce este obligată compania să îți ofere
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Ai rămas în aeroport cu un copil din cauza unui zbor întârziat? Iată ce este obligată compania să îți ofere

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O vacanță în familie poate deveni rapid un coșmar atunci când avionul întârzie ore întregi sau este anulat în ultimul moment. Pentru părinții care călătoresc cu bebeluși sau copii mici, timpul petrecut în aeroport înseamnă mult mai mult decât o simplă așteptare: apare nevoia de hrană, apă, odihnă și, uneori, de cazare peste noapte.

În aeroport cu un copil din cauza unui zbor întârziat? Ce este obligată compania să îți ofere
În aeroport cu un copil din cauza unui zbor întârziat? Ce este obligată compania să îți ofere

Puțini știu însă că legislația europeană protejează pasagerii în astfel de situații. În funcție de durata întârzierii sau de anularea zborului, compania aeriană poate fi obligată să ofere mese, băuturi, hotel, transport și chiar despăgubiri financiare. Regulile se aplică atât companiilor de linie, cât și operatorilor low-cost.

Povestea unei mame care a rămas aproape 24 de ore în aeroport cu doi copii

Numeroși părinți au trecut prin astfel de experiențe, iar una dintre ele a devenit cunoscută după ce o mamă și-a relatat cazul pe LinkedIn.

„Copiii mei de doi și cinci ani nu au mâncat o masă adevărată timp de aproape 24 de ore din cauza unei întârzieri a unui zbor Ryanair”, a povestit femeia.

Ea susține că familia a ajuns acasă abia a doua zi, după ce a fost nevoită să își plătească singură hotelul și mesele. Mai mult, compania aeriană i-a respins inițial solicitarea de rambursare.

Astfel de situații îi fac pe mulți părinți să se întrebe ce drepturi au atunci când zborul întârzie sau este anulat.

Compania aeriană nu poate spune doar „așteptați”

Potrivit Regulamentului european privind drepturile pasagerilor aerieni, operatorii au obligația de a acorda asistență pasagerilor atunci când întârzierea depășește anumite limite.

Acest lucru înseamnă că pasagerii nu trebuie lăsați pur și simplu să aștepte în aeroport fără sprijin.

În funcție de durata întârzierii și de distanța zborului, compania trebuie să ofere gratuit:

  • mese și băuturi;
  • posibilitatea de a efectua două apeluri telefonice sau de a trimite e-mailuri;
  • cazare la hotel, dacă plecarea este amânată pentru a doua zi;
  • transport între aeroport și hotel.

Aceste obligații sunt valabile atât pentru companiile tradiționale, cât și pentru operatorii low-cost, precum Ryanair sau Wizz Air.

După cât timp ai dreptul la asistență

Conform regulamentului european, dreptul la asistență apare:

  • după o întârziere de minimum 2 ore pentru zborurile de până la 1.500 km;
  • după 3 ore pentru zborurile din Uniunea Europeană de peste 1.500 km și pentru cele cuprinse între 1.500 și 3.500 km;
  • după 4 ore pentru zborurile lungi, în afara Europei.

Dacă operatorul nu oferă aceste servicii, iar pasagerii sunt nevoiți să își cumpere singuri mâncare, apă sau să plătească hotelul, este important să păstreze toate bonurile fiscale.

Cheltuielile necesare și rezonabile pot fi recuperate ulterior.

Când ai dreptul la despăgubiri de până la 600 de euro

Mulți pasageri confundă asistența oferită în aeroport cu despăgubirea financiară.

Cele două sunt drepturi diferite.

Dacă avionul ajunge la destinația finală cu o întârziere de cel puțin trei ore, pasagerii pot avea dreptul la despăgubiri cuprinse între 250 și 600 de euro, în funcție de distanța zborului.

Există însă și excepții.

În cazul unor circumstanțe extraordinare, precum vreme extremă, restricții impuse de controlul traficului aerian sau probleme de securitate, compania poate fi scutită de plata despăgubirilor.

Totuși, obligația de a acorda asistență rămâne valabilă.

Ce se întâmplă dacă zborul este anulat

În cazul anulării cursei, pasagerii beneficiază de drepturi similare.

Compania trebuie să ofere alegerea între:

  • rambursarea contravalorii biletului;
  • redirecționarea către destinația finală printr-un alt zbor.

În anumite situații, pasagerii pot primi și despăgubiri financiare, iar dacă acceptă un zbor alternativ care ajunge cu o întârziere redusă, valoarea acestora poate fi diminuată cu 50%, conform regulamentului european.

Cum se schimbă situația când călătorești cu un copil

Legislația europeană nu acordă despăgubiri mai mari familiilor cu copii.

Cu toate acestea, dreptul la asistență este deosebit de important pentru părinții care călătoresc cu bebeluși sau copii mici.

În practică, o familie nu poate amâna cumpărarea apei, a hranei sau a unui loc unde copilul să se odihnească, dacă zborul este reprogramat pentru ziua următoare.

Din acest motiv, toate cheltuielile efectuate trebuie documentate prin bonuri și facturi, pentru a putea fi solicitate ulterior la rambursare.

Cum îți recuperezi banii

Dacă ai suportat cheltuieli din cauza întârzierii sau anulării zborului, primul pas este să trimiți o solicitare direct companiei aeriene.

Cererea trebuie însoțită de:

  • biletul de avion;
  • cartea de îmbarcare;
  • confirmarea rezervării;
  • mesajele sau e-mailurile primite de la companie;
  • bonurile și facturile pentru mesele, băuturile, hotelul sau transportul achitate;
  • fotografii cu panoul din aeroport pe care apare întârzierea, dacă este posibil.

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) atrage atenția că despăgubirile nu se acordă automat, ci trebuie solicitate de pasager.

Dacă operatorul nu răspunde sau refuză cererea, pasagerii pot depune o reclamație folosind formularul european destinat drepturilor pasagerilor aerieni și se pot adresa autorităților competente.

O altă soluție este apelarea la platforme specializate în recuperarea despăgubirilor, care verifică gratuit dacă zborul este eligibil și pot gestiona întregul proces în numele pasagerului.

Ce trebuie să reții

Atunci când călătorești cu un copil, un zbor întârziat sau anulat nu înseamnă doar disconfort, ci poate genera cheltuieli importante. Regulamentul european îi obligă pe operatorii aerieni să ofere sprijin pasagerilor și, în anumite condiții, să acorde despăgubiri de până la 600 de euro. Cunoașterea acestor drepturi și păstrarea tuturor documentelor justificative pot face diferența atunci când vrei să îți recuperezi banii cheltuiți.

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